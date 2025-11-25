中亞五國賺錢實錄：31歲女生外派2年存百萬　放棄搏命開啟新人生

社交媒體上，「出海」、「跨境電商」的帖子，瀏覽量超過10億，越來越多的年輕人開始在海外尋找新的搞錢機會。其中，中亞五國成為了很多人的目的地。



根據世界銀行的數據，2023年，中亞地區經濟發展明顯優於世界平均水平。

一条連線了三位在中亞工作和創業的年輕人。有人犧牲兩年青春攢下一百萬，換得未來十幾二十年不再焦慮。有人在中亞讀研、工作、結婚、生子，計劃以中亞為跳板，去工資水平更高的國家工作。有人在中國生意做不下去，轉向中亞市場，相信兩年後，生意會更好。

一条編輯：宋爽 一条責編：倪楚嬌

我犧牲兩年青春存下一百萬，接下來十年不焦慮了

袁袁，94年，現居哈薩克斯坦2年

我從沒打算留在哈薩克斯坦，這裏只是我為了賺錢而臨時停靠的地方。到4月底，我就在這邊工作兩年了。等到這個月底工資發了，加上公積金，我就會邁入「百萬富翁」行列。

我大學的專業是國際經濟與貿易。研究生畢業後，我通過校招進入了北京一家礦業性質的國企，主要做市場開發。

雖然當時的工作環境很好，不用加班，同事關係也融洽，但每個月稅前工資只有9000塊錢（人民幣，下同），除去租房和日常開銷，只能存下一點錢。

+ 3

我一直以來有一個夢想，那就是在工作的城市擁有一間小房子和一輛小車。我老家在成都，家庭條件一般，父母無法提供幫助。如果一直在北京工作，那我的夢想可能一輩子都實現不了。當時我每天都特別焦慮，甚至到了失眠的程度。

入職一年半後，恰好碰上公司改革，要求入職不滿三年的員工都要去海外項目工作兩年。我們公司在非洲、中亞、印尼、蒙古都有項目。我的部門經理就替我分析，說哈薩克斯坦很安全，算是發展比較成熟的國家，工資加上補貼一個月能有3萬多塊。我本着賺錢的目的，也沒多想，就主動申請過來了。

我知道海外工程條件艱苦，但到了項目地後，發現居然比想象中的還艱苦。老同事都說這是他們目前幹過最爛的項目。

這裏距離首都阿斯塔納三百多公里，四周無人，只有整片的茫茫大草原。冬天的時候零下30多度，大風夾着冰雪，放眼望去只剩下一片白。空氣太過乾燥，剛來的時候我水土不服，還得了鼻炎。辦公室在工地旁邊，每天早上辦公桌都有煤灰。

我每天工作9小時，單休。工作主要是三方面，一是項目所有文件的收發歸檔，難度不算大，但特別繁瑣；二是會議翻譯和文件翻譯；三是簽證、機票等行政事宜。

和很多外派項目一樣，項目地是封閉式管理，大門都不讓出，每天就是宿舍、食堂和現場辦公室，沒有任何娛樂設施，更別提去其他國家旅遊了。就算有突發情況要進城，單程就要坐6小時的車，還要經過無人區，翻車了都沒有信號求助。

需要的物資，比如必備的護膚品、衛生巾、襪子、內搭的衣服，我都是回國的時候提前囤好帶過去。實在是需要當地買的，我就讓司機從城裏幫忙帶回來。那邊也沒辦法網購。

按照公司的規定，我們每5個月可以回國休假1個月。但實際操作上，我待了17個月才第一次回國。不管是中國還是哈薩克斯坦的節日，我們都不放假，我已經在這邊過了兩個春節了。

有時跟當地人聊天，他們都會很驚訝地問，你一個中國女生，怎麼會願意來這種地方幹活？

其實我也崩潰過。除了艱苦的環境外，這邊的生活也超級無聊，才來一年多的時候，我覺得我內心有一股火無法釋放，都要憋到爆炸了。但現在兩年了，我已經欣然接受這種無聊的狀態了。我打發無聊的方式，就是用Excel計算我現在有多少存款，未來幾個月工資到賬了，能存多少錢。

在國企裏，很多人家裏並不缺錢，他們只是圖一個穩定，所以是不願意來艱苦的環境裏掙錢的。因此外派的同事，基本上都是來賺錢的。據說在海外待個四五年，就足夠回北京買個三四百萬的小房子了。

在這邊基本上是不花錢的，工資全都能存下來。公司發了三套工服，一套夏天，一套冬天，還有一套可以根據溫度拆裝，完全不用自己買衣服。一周七天，每日三餐有廚師負責做中餐，每頓兩葷一素一湯配水果，吃得還可以。我獨立住在集裝箱裏，雖然小，但好在帶空調和獨立衛浴。電話卡、洗髮露、牙膏牙刷，用完去領就行，都是項目部集中採購。

我平時在社交媒體上刷到外派工作，感覺來中亞的人不算多，非洲才是主流趨勢。但我覺得中亞其實很有前景，因為這邊的物資不算豐富，很多產品都依靠進口。比如你走在超市，蔬菜水果的種類很少。很多辦公的設備零件，在中國可以淘寶一鍵下單，在這邊就很難買到，甚至我們辦公室的打印機壞了，就需要修上兩三個月，就因為沒有零件。我和同事常常開玩笑說，以後在這邊開個公司，把中國的小商品運過來賣。

另一方面，這邊的人口密度不算大，勞動力也比較缺。國家是在鼓勵生育的，補貼多，教育和醫療免費，家庭只需要負責孩子的吃穿。生孩子生得多的女性，會被政府評為「英雄母親」。就業政策，對國外工作者不說特別好，但至少是沒有歧視的。

在哈薩克斯坦，我感覺大家對工作普遍沒有很焦慮，還是比較注重個人享受。國家政策也很保護勞動者。業主和哈薩克斯坦當地的工人分為兩班輪流工作，工作兩周，休息兩周，休假那兩周你是完全聯繫不到他們的。平時我們也不敢對當地員工說重話，怕他們直接撂挑子走人了。如果他們離職了，你還要再發一個月的離職費。

我想，世界上沒有一份高薪工作是不需要付出的，有人加班犧牲健康，有人出國遠離家鄉，而我選擇後者。我其實並不想通過工地外派的方式賺特別多的錢。犧牲兩年的青春，以沒有個人生活為代價快速攢一百多萬，換來我接下來十年二十年不焦慮，對我來說就足夠了。

存款給我帶來了充足的安全感，我現在可以安排一場說走就走的旅行，可以給家人買很多東西，可以計劃去做近視眼手術……

等到今年7月，這個項目幹完，我就決定回北京了。我之後的重心就不再是賺錢，而是找對象、結婚生子。公司要是再讓我外派，我會堅決拒絕的。

在烏茲別克斯坦，我的工資漲了五倍

森森，94年，現居烏茲別克斯坦5年

來烏茲別克斯坦5年，我在這邊讀研、工作、結婚、生子，過上了舒適的生活。如果在中國，以我出國前的狀態，這一切實現起來會很困難。

我來自湖北襄陽，本科學的俄語，2016年畢業後在武漢一家光電子通訊企業做採購工作。武漢的大學生特別多，一份工作，跟你競爭的人有可能比你學歷高很多，並且願意降薪或接受一些不平等的工作條件。那時我一個月工資3500塊，房租1400塊，收入完全無法覆蓋開銷。如果一直留在武漢的話，未來沒有什麼發展空間。

剛好當時我家裏人得知，襄陽一家公司有外派烏茲別克斯坦的項目，在招會俄語的人。

我了解到，自90年代蘇聯解體後，烏茲別克斯坦的經濟一直屬於靜止狀態，國民經濟，尤其是民營經濟，一直是內部流通，直到2016年才全面開放。因此我覺得，這樣一個待發展的國家是很有前景的。我的家人幫我獲得了工作機會，2019年，我第一次來到了烏茲別克斯坦。

在這邊的幾年裏，我一共換過三份工作，中途還讀了個經濟學的研究生。第一份是蓄電池的市場營銷，我覺得這東西技術含量太低，競品太多，沒什麼意思，就辭職去讀研了。讀完研後，我找了份代建水泥廠的工作，沒想到和政府沒談好，4個水泥廠只建了1個，位置還特別封閉落後，我就又換了份工作。

我目前在首都塔什干一家中國公司上班，石油行業，主要做市場推廣和客戶關係管理的工作，年薪大概是35-40萬人民幣。

這個工資水平，比本地人的高很多。本地人平均月薪折合人民幣4000塊左右。有一些穆斯林家庭，女性是不出去工作的，所以一位男性掙的錢，需要養他的妻子，至少兩個孩子，還有父母，壓力很大。其實我還希望工資更高一些，現在準備跳槽到另一家公司。

相關閱讀： 內地女生赴日護老院工作！幫長者沖涼、換尿片全為30歲達成目標

+ 7

我平時會接觸到很多當地的客戶，我覺得在商業上他們和中國人都差不多，比如談生意時都得宴請、喝酒。但這邊比較偏男權社會，我在的能源行業，從事的女性非常少，有時我還會被客戶打電話騷擾。

我在這邊結了婚，老公是當地人，我們是讀書時認識的。他比大部分當地人開明很多，我不需要做家務，除了工作外，不需要承擔什麼家庭責任。

他現在在一家中資企業上班，還經營着一家網店，工資折合人民幣7500元，我們兩個人的工資加起來，足以在當地過比較舒適的生活。

我們已經買了一套房子，未來也打算賣掉換套更好的。我很願意在吃穿玩上面花錢，放假時我會在度假區租棟房子，帶着全家人一起去玩。

我的孩子今年兩歲半，我們給他報了一對一的早教，一對一的游泳課，每個月花銷大概是7000塊。未來我們打算讓他去私立學校一直讀到高中，之後申請烏茲別克斯坦國外或者中國的大學。

非要說生活上有什麼不便的話，就是醫療資源非常匱乏。雖然公立醫院看病免費，但大多設備非常陳舊，醫生連個電腦都沒有，開處方是用筆手寫的。大一點的病，我一般就飛附近的土耳其，或者回國治療。今年我在這邊生了兩次病，一次甲流一次新冠，醫保無法覆蓋，花了差不多2萬人民幣。

目前烏茲別克斯坦經濟發展挺繁榮的，很多俄羅斯的企業的總部都遷到了烏茲別克斯坦來。這邊還打算修建一條新的亞歐鐵路幹線，到時候貨物的中轉率更高，和中國的經濟往來也會更頻繁。

法律法規對外國從業者也比較友好，只要有勞動合同，再出具一個學位證書或者職業等級技能證書，很容易就能辦下來工作簽證。

等俄烏戰爭結束後，我可能會考慮俄羅斯的一些工作機會。同樣的行業，那邊的工資比烏茲別克斯坦高30%左右。

再耐心等待兩年，中亞的生意會更好做

鄭先生，88年，現居烏茲別克斯坦半年

+ 1

我在烏茲別克斯坦做牆紙生意半年多，目前屬於擴展客戶的階段，還沒有怎麼盈利。不過我對這邊挺有信心的，再過兩年，生意應該會更好做。

在來烏茲別克斯坦前，我已經在中國做了十來年的牆紙生意。零幾年時，牆紙在中國剛剛興起，市場火熱，那時一支牆紙可以賣到幾百塊。但到了2018年左右，市面上出現了藝術漆、硅藻泥、牆布等等牆面材料，牆紙行業就沒落了，只能賣到20多塊錢一支，內部也卷得非常厲害。我有點擔心，就在想，怎樣才能自救？

去年一個偶然的機會，我參加了一場牆紙行業展會。我了解到，中亞地區對牆紙的需求很大，再加上「一帶一路」合作下，所有出口到中亞的貨物在報關稅時，一般商品都會退稅十三個點。我很想來中亞親眼看看，於是就和幾個行業內的夥伴約好，一同飛到了中亞考察。

我的目的地選在了烏茲別克斯坦。這裏是中亞五國中人口最多的，有3500萬，也是這邊最安全的國家。

我不會說這邊的語言，就專門僱了一個翻譯，陪我走訪了幾十家牆紙店。當時是旺季，每天進進出出買牆紙的人特別多。完全不像中國的建材市場這麼冷清，大家都習慣在網上買了，線下基本上都沒什麼人。

我去看了當地人的家。雖然這邊收入總體不高，但大家很注重家庭，很願意在裝修屋子上花錢。裝修風格有點像新疆維吾爾族，偏華麗。牆紙上，大家喜歡大的花卉圖案，不像中國流行的輕奢風，更喜歡簡約、有高級感的風格。

中國買牆紙，是客戶選好了，方案做出來，後續不用管，等着上門安裝鋪貼就行。但在烏茲別克斯坦，我看到客戶都是到店選好付錢後，像買菜一樣自己把牆紙拎回家。我覺得挺震驚的，沒想到這邊的牆紙行業還這麼「落後」。

了解了這邊的市場和行業狀況後，我覺得前景不錯，就在6月註冊了公司，在首都塔什干的中國城租下了一間倉庫和辦公室，8月就開始賣貨了。

塔什干是一個還在開發過程中的城市，我感覺和江浙滬一些發展得不錯的地級市差不多。我們常駐這邊的有6個人，規模不算大。我現在一半時間在中國，一半時間在烏茲別克斯坦。

一開始我們計劃在烏茲別克斯坦下面的十幾個州每個找一位代理，後來發現這種形式不方便發展客戶，於是就調整成了直營，親自去聯繫每一位客戶。這樣雖然前期花的時間比較多，但也能拓展更多客戶。來這邊半年多，目前我們已經在全國積累了四五十個客戶，預計在接下來的半年能夠積累到幾百個客戶。

烏茲別克斯坦的製造業比較落後，物價比較高。前幾年韓國人比較多。最近幾年有越來越多的中國企業。我平時沒事就在中國城轉轉，我看到的，有五金、汽車、玩具、義烏小商品等等品類，能想象的基本都有。因為價格便宜，製造速度又很快，中國企業現在已經超過了韓國企業的數量。

我在烏茲別克斯坦沒有工廠，都是中國生產好了運過去。烏茲別克斯坦是雙重內陸國家，只能走鐵路，上海發貨的話，運輸加上清關，一個月才能到，一個40尺的貨櫃，運費五萬塊，成本很高。儘管如此，我們的牆紙還是比當地人從俄羅斯、烏克蘭、土耳其拿貨性價比高一些。

我認識一位烏茲別克斯坦駐北京的大使，每次他回國，我們都會約着一塊吃飯，互相聊兩國的情況。據他所說，接下來他們打算對中國專門出台一系列優待政策，中國人在烏茲別克斯坦創業就更方便了。

我挺開心的，因為烏茲別克斯坦以前對外國人確實是會區別對待。比如我們之前去其他州，住酒店，就會比當地人貴一些。

在這邊做生意，禮儀很重要，烏茲別克斯坦人很多信伊斯蘭教，打招呼時會先問好，祝身體健康，然後握手或者擁抱。我提前跟當地人學習了打招呼的方式，客戶會特別開心，覺得我很重視他們。

烏茲別克斯坦人普遍比較懶散。在中國和客戶約好見面，都會精確到幾點，提前幾個小時就開始準備。但在這邊，客戶只約定好哪天見面，到了再打電話給他們，經常會被爽約，這點我覺得有點煩。前幾天我約了七八個客戶見面，結果到了那天，只有一個人來。

受到宗教影響，他們的節假日非常多。休假，是真的認真在休息。以前更誇張，節假日的時候菜市場、超市全部不開門，非常不方便，現在可能還有一些大的超市會開，你還是能買到東西。

我是廣東人，比較注重吃。我們現在已經養成習慣了，中午在外面吃當地的食物，晚上就回來做一些符合自己口味的菜。這邊有幾家中國人開的小超市，可以買到蠔油、老乾媽、烏江榨菜。

我感覺塔什干作為首都，物價並不低，一個月的房租差不多7000人民幣。不過有很多中國人愛吃但是他們不吃的東西，就會特別便宜，比如動物的內臟、雞爪，這邊折合人民幣才1塊錢1斤。

目前為止，我沒怎麼盈利，也沒有虧本。剛剛過去的齋月（3月12日-4月9日），大家基本不買東西，市場是比較淡的。等再過10天左右，就是裝修的旺季了，到時候生意應該會好一些。

我不太會焦慮，我覺得現在還是一個先去佈局的階段。我們在等待，我相信未來市場會更好，體量會更大。

相關閱讀： 兼職｜邁入輕熟齡應為事業尋找第二春 7種職業或成職涯新起點

+ 18

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】