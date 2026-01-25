效率最差Appraisal竟最高？網揭職場潛規則：懂這價值比努力重要

公司對員工考績（Appraisal，績效評估）的評判依據是什麼呢？一名男網友發文，稱他的公司有三種人，每個人的產出、性別和條件都一樣，但工作效率不一樣，意想不到的是，考績最高的卻是工作效率最差的員工，讓他感到很不解，對此，網友們猜測工作效率不是重點，「會演戲」才是關鍵因素。



一名男網友在Dcard發文，表示他的公司近期正在打考績，有甲、乙、丙三個人，產出、性別和條件都相同，但甲的工作效率最差，經常需要加班拿加班費；乙效率一般，就算不加班也能完成工作；丙效率極高，不僅不加班可以完成工作，也能提早一小時下班或請假去充實生活。

原PO表示，考績出來時，結果卻是甲＞乙＞丙，讓他感到非常奇怪，三人的產出都一樣，甲工作效率最差，還要拿加班費，考績卻是最好的，讓他質疑「考績是拿來懲罰效率好的人」，主管給出的回應是，

提早做完自身工作應該要去幫忙別人。

讓他更加無法理解。

此文一出，不少網友認為在職場上會演戲更為重要，也分析主管的心態，

「要選願意一起演戲的」

「想也知道是甲，如果很會演的話還會更好」

「你以為甲加的是班嗎，甲加班帶來滿滿的情緒價值，完成工作又能給主管情緒價值，考績當然比你好」

「當然甲，老闆最愛看加班時數決定認真與否，才會衍生出，刷完晚餐去運動，九點再回去加班的現象」



也有網友分享打考績的方式和理由，

「我是主管，我會丙>乙>甲。甲離職我可以再補更好的人，團隊戰力的上限在於你有多少個丙，放在正確的位置上」

「我覺得乙=丙>甲 ，因為甲就是墊高成本而已，跟高績效無關」

「乙>丙>甲，甲和丙都會帶壞風氣。如果乙學甲會壓力太大。如果乙學丙會輸出下降。學丙比學甲好」



