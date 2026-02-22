退休後想重返職場？網調查76%中高齡有想法　這些工作成多數選擇

隨著科技的發展，退休生活正迎來嶄新風貌，許多熟齡族群不再只是安於家中養老，而是積極尋找第二人生的舞台。



退休3年多的美少女校長Angela就是其中代表，從公司老闆轉型為熟齡網紅，透過拍攝短影片分享生活，忙碌程度甚至超過退休前。面對台灣人平均壽命達81.3歲，退休後可能還有20年的生活，如何安排變得至關重要。調查顯示，76%的中高齡上班族希望退休後重返職場，近五成希望找正職，以維持穩定收入來源及自我價值感。

退休後的生活規劃已成為現代人必須面對的課題。熟齡網紅美少女校長Angela認為，退休只是人生的另一個階段，應該讓生活持續精彩，完全為自己而活。她表示，如果退休後什麼都不做，只等著他人照顧，就會缺乏價值感，失去自信與勇氣，甚至會感覺自己像個廢人。相反地，她現在忙碌到孩子想找她吃飯還需要事先預約時間。

2024年，台灣中高齡人口已達1148萬人，較2014年增加198.6萬人，增幅高達20.9%。雖然45歲以上參與勞動人口達522.2萬，但實際上50歲以上的勞動參與率仍低於其他國家，且差距隨著年齡增長而擴大。65歲以上族群的勞動參與率，台灣僅有9.9%，遠低於南韓的39.4%、新加坡的32.5%、日本的26.1%及美國的19.5%。

人力銀行發言人曾仲薇指出，中高齡上班族希望退休後重返職場的主要原因是追求穩定收入來源，並避免與社會脫節，維持自我價值。近年來受到景氣不明朗及關稅影響，許多人對未來感到擔憂，希望退休後能有額外收入保障生活。

現在許多人提早為退休生活做準備，除了存錢理財外，也尋找相對輕鬆上手的工作。

如導覽員、整理師、臨時演員、自由接案、寵物或小孩保母、導師或教練、UBER司機等，銀髮網紅也成為近來熱門的選擇



準備退休族張淑瓊表示，若能找到有樂趣且能帶來收入的事情，那將是非常完美的安排。

熟齡網紅經紀公司執行長邱雅達表示，台灣很多長輩退休後就在家裡度過晚年，然後進入長照醫療系統。他們希望透過熟齡網紅的培訓，讓長輩看到自己的可能性，創造新的生活元素。許多參與者回饋說，成為合作夥伴後生活變得更加開心，增添了更多精彩元素。

每位銀髮網紅都有各自的粉絲與受眾群體。退休後工作不一定是為了金錢，更重要的是找到存在價值，為人生下半場賦予新的意義。這種轉變讓退休不再只是一個結束，而是另一段精彩旅程的開始。

