65歲日本網紅開啟退休後「第二人生」　戒掉6種壞習慣生活更快樂

據台灣內政部最新「戶口統計資料分析」，截至2024年8月底65歲以上人口數達441.6萬人，佔總人口的18.87％；若成長速度不變，預估2025年就會來到20％，正式邁入超高齡社會。



儘管如此，隨著醫療科技進步、養生觀念興起，過去被視為「高齡」的60歲世代，無論是體力或外表都跳脫傳統「阿公阿嬤」或「阿伯大嬸」印象，甚至多數都自認只是「中年人」。

在65歲以上國民占總人口29.1％的日本，近日就有一項有趣調查——有43.3％的高齡者不願慶祝「敬老日」，受訪者普遍表示「我還沒那麼老」，其次則是覺得「慶祝敬老日，讓我感覺自己老了！」

日本的敬老日為每年9月的第3個星期一，性質近似台灣的「重陽節」，這項由東京傳媒公司Halmek Holdings針對50～88歲女性進行的調查顯示，僅15.2％受訪者希望慶祝敬老日，不想慶祝者則達43.3％，較上次調查提高了3.3％。

有趣的是，此次調查共訪問了584位女性，平均年齡落在60歲上下，而她們普遍認為應該「被敬老」的年齡是73.7歲，顯示現今認為的「老」、「高齡」，其實並不符合大眾的認知。

而且更多熟齡者也認為，步入人生下半場，擺脫育兒、職場壓力，有更多的餘裕開展生活。日本更興起眾多以50代、60代、70代為族群目標的網紅、自媒體，由日本人氣YouTuber經營的熟齡頻道「60後的幸福生活」，就是其一。

「60後的幸福生活」是由65歲主婦ライフさん所經營，她在2名子女獨立離巢後，開始分享自己與老公的退休日常，並以「極簡生活」訴求吸引17.5萬人訂閱，單一影片最高觀看次數達81萬。

她認為60後的人生應該學習「斷捨離」，拋棄過時而拘束的衣物、丟掉占空間的大型家具，就連保養也可以化繁為簡，疏遠的親戚關係則不必拘泥維繫，反倒應該重視身邊的鄰居、朋友等。日前她在日媒《ESSE》上也分享6個60歲以後就該擺脫的生活模式，讓熟齡人生過得更有品質。

1、不再熬夜

年輕時她經常熬夜追劇、或做自己有興趣的事，但隨著年齡增長，開始感受到晚睡對身體和情緒有很大影響。她建議，60後就該戒掉熬夜習慣，透過恢復規律的睡眠節奏，讓自己能神清氣爽、精力充沛地度過一天，

停止熬夜，解放了我的身心，讓我能夠更專注於白天的活動。 ライフさん

2、不再推遲清理

過去生活忙碌，因此常把清潔與整理放在生活的次要位置；但若拖著不去清理，只會讓居家空間雜亂無章，擾亂心情。因此60歲以後，應該養成「馬上整理」的習慣，當居家井井有條，心情自然變得安定，

雖然這是件小事，但花時間在一個有秩序的空間裡，為我帶來了極大的安全感。 ライフさん

3、別再忽視自己的健康

年輕時生活忙碌，責任感常讓人選擇忽略身體上的小毛病，但60後她學會傾聽身體的聲音與重要性，不給自己太大壓力、適度休息，讓身體健康獲得穩定，生活品質也明顯改善。

4、停止盲目地省錢

進入人生下半場，不再盲目地節儉度日。避免無謂的花費當然重要，但她更意識到，如果專注於不必要的節省，實際上卻可能降低自己的生活品質。過去她會竭盡所能避免花費，但現在更確保把錢花在真正需要、讓心裡快樂的事情上，

我的心靈變得更加豐富，後半生也過得更充實！ ライフさん

5、不再排滿一整天行程

過去會把行程塞滿，一整天安排多個聚會，但進入熟齡階段，無論身心都更容易感受疲憊與壓力，所以現在盡量限制自己一天只安排一場約會。這個改變，讓她能更專注在每一次的相聚，讓心靈擁有更多餘裕空間，不再容易感到疲累，反而覺得日子更充實。

6、不再壓抑喜歡的事物

既然來到下半生，就不再對自己喜歡的事物有所保留。好比過去因為健康因素戒吃甜食，但現在適度解禁，適量去品嚐與享受，人生也會變得豐富與快樂。

