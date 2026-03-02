行業精英面試遭拒30次竟因這句常用「禮貌話」　專家揭被扣分關鍵

求職面試時，你是否認為只要擁有出色的學歷經歷和條理清晰的口條就能確保錄取？



一位48歲的菁英男士，擁有長年在大型製造業從事研發的資歷，外表幹練且應答有條理清楚，卻在轉職面試中屢屢碰壁，短短數月內被近 30 家公司拒絕。最終透過模擬面試才找出問題的元凶，是因為他回答問題時，口頭禪加上一句「謝謝您」。

48歲上班族，轉職狂收無聲卡！

根據日媒《PRESIDENT Online》報導，這位48歲菁英男士，過去長年在大型製造業從事研發，目前轉任顧問，專門協助企業擬定策略，外表幹練且應答有條理清楚，卻在轉職面試中屢屢碰壁。短短數月內被近 30 家公司拒絕。甚至在面試中還曾被面試官評價為「完美」，然而，拿到錄取通知的機率卻是零。

最後前播音員學校校長松下公子為他進行模擬面試後，只用了 15 分鐘就發現問題所在，無論被問到任何問題，他的回答都像機械式地重複，

「謝謝您。最讓我印象深刻的專案是……」

「謝謝您。我曾經去過美國、加拿大……」



這名菁英男士坦言，他這麼做是想爭取一點時間思考，同時也希望給人留下有禮貌的印象。

面試中的「客氣回答」變成致命傷？

專家指出，雖然「謝謝」聽起來很有禮貌，但這個客氣的口頭禪，在過度、機械式的使用下，反而被面試官解讀為：

背稿、太過修飾、看不出真心話。

由於每題都使用相同的開場白，面試官會懷疑回答內容是事先準備好的「背稿」，而非即時、真誠的發自內心。

此外，過度修飾的用詞讓人感覺不到求職者的真實個性和熱情，反而產生距離感，讓人「看不出真心話」，面試官無法與這種制式化的回答產生情感上的共鳴。

專家建議，禮貌是必要的，但切勿「過度使用」或「機械式」地重複特定口頭禪。

松下公子強調，面試官評判求職者的依據不僅僅是硬技能或職業生涯，更包含談話的自然流暢度。一個自然流暢、真誠的回答，遠比一個機械式、過度禮貌的「完美答案」更能留下深刻的正面印象。面試真正重要的，不是展現完美的履歷，而是分享你自己的經驗和想法，進而打動對方。

