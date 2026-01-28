2026尾牙抽獎開運法　Chiikawa超靈有奇效　招財穿搭禁忌避開1色

想在尾牙（尾禡）抽中最大獎？除了穿紅內褲，社群熱議的「花木蘭神曲」快聽起來！解析馬年五行穿搭術，用土色系平衡火氣，搭配必勝手寫紅字，偏財運瞬間爆棚。



迎接2026丙午馬年，尾牙季正式開跑！辛苦了一整年，大家最期待的環節絕對是「抽獎」。

不想再當個只會拍手的「分母」，想要把現金大獎、最新3C或是來回機票抱回家嗎？今年除了傳統的穿紅內褲求好運，社群平台 上更瘋傳許多讓人會心一笑的「新世代玄學」。

《網路溫度計DailyView》整理了從最新的網路都市傳說到傳統民俗專家的實戰撇步，寧可信其有，今年尾牙就靠這幾招「儀式感」來召喚財神爺吧！

相關文章：12星座招財銀包顏色 風、火、水、土各有專屬色 買啱發財行好運

+ 8

尾牙中獎都市傳說實測！花木蘭神曲與娜璉桌布超靈 吉伊卡哇助攻

近年上班族之間最熱門的尾牙中獎秘訣，絕對非「花家黑魔法」莫屬！這股風潮源自迪士尼經典動畫《花木蘭》。

網友稱，木蘭梳妝時的神曲《我們會以你為榮》（We'll Be Proud of You）能帶來好運。（《花木蘭》劇照）

許多網友在Threads上分享實測經驗，表示在尾牙前狂聽電影中木蘭梳妝時的神曲《我們會以你為榮》（We'll Be Proud of You） ，特別是那句歌詞：

老祖宗保佑我，千萬不要讓我失禮儀，為我家族爭取好光彩。

竟然真的帶來了不可思議的好運。網友笑稱這不僅是一首歌，更是一種「召喚花家列祖列宗」的強大靈力加持，聽完後腦中自帶BGM，結果尾牙當天真的幸運中獎。

除了聽覺加持，「視覺系」的開運法也不遑多讓。許多人選擇將手機鎖定畫面換成韓國女團TWICE成員娜璉的自拍照片。

據傳照片自帶強大偏財運，有網友實測換上後不到一小時就有錢入帳！

而日本人氣IP 「吉伊卡哇 (Chiikawa)」的可愛玩偶，也被視為今年的招財神獸。

不少網友分享，只要帶著吉伊卡哇參加尾牙，彷彿就能獲得一股神祕的幸運力量，大大增加中獎機率。

2026赤馬年穿搭禁忌！避開大紅改穿酒紅 掌心畫紅字守財

2026 年適逢農曆丙午年，也就是俗稱的「赤馬年」，五行火氣極旺。民俗專家特別提醒，今年穿搭要謹慎，別一味追求「大紅大紫」！ 過度鮮豔的大紅色或橘紅色，反而可能造成「火上加油」，導致衝動消費或破財。

想要在尾牙招財，建議以「平衡與轉化」為主：

• 守財首選：選擇深沉的酒紅色，既能沾喜氣又能穩住財庫

• 以土洩火：咖啡色、焦糖色等土色系能平衡過旺的火氣，將能量轉化為財富

• 招偏財：點綴金色系配件，直接招來意外之財



此外，別忘了在左手小指戴上一枚尾戒，這在面相學中既能防小人，又能防止錢財流失，把好運牢牢鎖在手中。

而在進場前的準備工作中，民俗專家廖大乙更傳授了一招「掌心吸金法」：準備一支紅筆，在左手掌心寫下一個紅色的「中」字，並在抽獎前對著掌心哈一口氣、緊緊握拳。這個動作象徵著將財氣與獎項「吸」入掌中，握住不放，是許多長輩深信不疑的開運密技。

抽獎前必做風水儀式！廁所沖水除穢氣 居家馬桶變身聚寶盆全攻略

好運其實從家裡就開始累積了！你可能不知道，家中的馬桶在風水上被視為「聚寶盆」，因此尾牙前幾天，務必將馬桶刷得亮晶晶，象徵去霉運、迎財氣，乾淨的環境才能吸引財神爺駐足。

同時，別忘了準備發糕、麻糬等甜食，誠心祭拜公司或住家附近的土地公，默念自己的公司與座位，祈求守護神加持。

到了尾牙現場，「廁所」依然扮演著關鍵角色。每當抽獎環節開始前，如果感到緊張或運勢不佳，不妨去一趟廁所並按下沖水馬桶。這不僅有「踩黃金」的寓意，更象徵把身上累積的「晦氣」通通沖走，讓自己一身清爽地回到座位迎接大獎。

尾牙餐桌開運飲食指南！刈包咬住福氣 看到雞頭這樣做防破財

最後，在享受美食的同時，也要留意餐桌上的寓意。尾牙必備的「刈包」形狀如虎咬豬，象徵咬住福氣、吃掉整年的壞運；「潤餅」則像古代用紙包著銅板，吃下去代表富貴飽滿。

但要注意的是，雖然現代老闆已鮮少這樣做，但傳統習俗中若白斬雞的「雞頭」對準了你，心裡難免會有「捲舖蓋走路」的疙瘩。建議發揮高情商，巧妙地轉動盤子或用飾物擋住視線，保持心情的平穩愉快，好運才不會被嚇跑。

尾牙最重要的意義，終究是與同事歡聚、犒賞自己一年的辛勞。無論是聽「花家黑魔法」、換「娜璉桌布」還是帶「吉伊卡哇」入場，這些儀式感更多的是為生活增添樂趣與信心。保持笑口常開，說不定下一個被主持人喊到名字的幸運兒，就是你！

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」



相關文章：陽台納氣招財秘訣 3大財富植物擺對旺財運貴人氣｜附懶人養法

+ 9

延伸閱讀：

2025尾牙、搶票、刮刮樂前必聽！「花家神曲」成中獎魔法 網笑：謝謝老祖宗

別讓獎金飛了！Netflix、App Store發票歸戶教學懶人包 紙本發票回收要分類？

年終福利大調查！七成勞工預估有獎金拿 尾牙獎品「它」最雷

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】