3生肖+出生時辰2026工作運最旺　屬狗手握資源　榜首口碑名聲雙收

台灣命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中分享3個馬年工作運翻紅的生肖命格，快來看看你有沒有上榜吧！

TOP 3 生肖虎（中午11點到13點生）／目標明確 努力有成

很多人工作時最怕變成無頭蒼蠅，不知道目標是什麼，屬虎的人今年會感覺自己眼前有一盞明燈，路很開闊、更知道自己要做什麼，透過不斷學習和努力就會有所成就，收入也會有所增加。

TOP 2 生肖狗（中午11點到13點生）／掌握資源 大放異彩

去年可能狗還在思考能否適應工作環境，今年會發現所有資源都在你身上了，如果準備好的話，今年絕對是你大放異彩、上位的一年，要好好把握機會，可能會接到許多任務讓你勞碌，但你也會因此拓展視野。

TOP 1 生肖豬（下午13點到15點生）／展現才華 以名帶利

去年屬豬的人內心壓力比較重，想有發展卻面臨時不予我的感覺，今年不僅才華能展現出來，做任何事情也會更有動力前進，會以名帶利，用口碑和名聲帶來更多發展機會。

