Z世代整頓職場！一招終結公司強迫表演陋習 新人問這句全網大讚
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
不少公司近期都紛紛舉辦尾牙，犒賞員工一年來的辛勞。對此，一名網友分享，公司每年都會要求新人在春酒時上台表演，沒想到新進的Z世代職員，靠1招就改掉公司幾十年來的陋習。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，近期公司邀請講師，宣導職場霸凌防制課程，結果有一名新進同仁提問「公司都要求新進人員春酒強迫表演，算霸凌嗎？」，沒想到這一問之下，今年公司的春酒表演改成自由參加，讓他驚呼「Z世代直接改掉了幾十年來的陋習」。
貼文一出後，多數網友都表示：
「聽說……Z世代是來整頓職場的」
「天啊Z世代好優秀」
「新生代才是拯救勞基法的英雄」
「超討厭叫員工表演，窮到請不起表演團體也不要這樣折磨員工，好好吃飯就好了吧」
「下班後能自由參加的才叫聚餐，強迫一定要去的叫加班」
「讚！超討厭這種尾牙要強迫表演的文化」
「一直覺得強迫表演是霸凌，違反個人意願，還要取悅上層，讓他們開心」
此外，也有部分網友建議：
「如果制度改成：自由參加+表演的有獎金，這樣就好很多」
「改成報名上台表演，每組獎金3萬，讓你看看Z世代有多踴躍」
「尾牙活動開放自由報名，一個節目15分鐘，獎勵金3萬，只選拔10組，你看有多少人搶著報名」
