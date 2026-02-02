應酬後宿醉別喝咖啡！營養師揭解酒3步驟　原來喝這飲料比水有效

許多人參加聚會都會喝酒助興，如何緩解酒後不適呢？台灣營養師張語希發文，分享舒緩酒後不舒服的3個步驟，並強調飲酒後不要吃炸物、重口味食物和咖啡因，有助聚餐喝完酒後，隔天還能正常回歸生活。



張語希在Facebook發文，表示許多公司都會舉辦聚會，有些人喝酒後可能會出現頭很重、胃不舒服或整個人提不起勁的症狀，會出現以上症狀不代表你酒量差，而是少做了以下3件事：

避免宿醉3步驟

解酒3步驟（01製圖）

第一步：補水＋電解質

酒精會讓身體中的水分與電解質流失，建議喝白開水搭配椰子水，或喝運動飲料補充水分，「比只猛喝水更有效率」。

第二步：好好休息

喝酒後身體需要時間來慢慢恢復調整，不要硬撐著熬夜追劇或工作，不休息只會讓身體恢復得更慢。

第三步：少量多餐

建議吃清粥、燕麥和香蕉等好消化的碳水，能穩定住身體的能量，讓精神慢慢地恢復。

張語希特別提醒，酒後不要吃炸物、重口味的宵夜或咖啡因，會加重不舒服的感覺，只要依據以上的SOP調整身體，就能讓你在聚餐時喝酒喝得開心，並在隔天也能迅速回到正常的生活節奏當中。

