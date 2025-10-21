巴菲特3要素配標普四宮格　股債配置建立財富堡壘　財務自由必看

財務自由，從此不必再為了賺錢而工作，是多數上班族的夢想，而要實現這個夢想，提早做好退休財務規劃是必要的。至於該怎麼規劃，可以從資產配置與投資理財做起。



巴菲特說過投資就像滾雪球，需要3個要素。首先，一開始的雪球本身最好要夠大，接著要有一個長長的下坡道，最後，坡道的雪要夠濕。這3要素講白話就是「本金」、「時間」和「複利」3個理財要素。本金就是夠大的雪球，長長的坡道就是足夠的時間，夠濕的雪就是夠高的複利。運用這3要素再搭配標準普爾的「家庭理財四宮格」就可以累積到一定的財富，過個好的退休生活。

標準普爾是全球3大信用評等公司之一，它在綜合研究了家庭財富穩固的許多個案例後，得出了一個四宮格的家庭資產配置方式的結論。這四宮格主要的意義在於資產配置，也就是家庭或個人財富的比例分配。

4個象限，分別是要命的錢、保命的錢、保本的錢和生錢的錢。比例是要命的錢占10%，保命的錢占20%，保本的錢占40%，生錢的錢占30%。其中最重要的財富分配是保本的錢，要占到所有財富的4成；其次是生錢的錢，達到了3成。

規劃投資令自己更容易財務自由（按圖了解！）

+ 20

退休金怎麼規劃？解密標普家庭理財四宮格

所謂要命的錢指的是家庭的日常開銷，即食衣住行等日常開支，這部分的錢是要能隨領隨用的，放在活儲或活存裡，提款機可領到，可以用來支付信用卡費、水電帳單和房租的。

至於保命的錢指的是醫療支出和保險支出這些花費，它不一定是日常必要支出，但卻是為了讓生活能更穩固的開支，例如保險規劃。平常這筆支出看似無用，但等事情發生時它就能產生一定的補償作用，所以保險不是投資，是風險規劃，是為了一旦發生沒預料到的情況可產生的事後補償機制。

有了要命和保命的錢，個人或家庭的生活就能立足在相對穩定的基礎，但談不上豐衣足食和大富大貴。

要能進一步升級生活水平，就要好好規劃保本的錢和生錢的錢這7成的主要財富。首先，生錢的錢指的是投資，一般會透過機會財的工具來做，也就是股票這些風險等級比較高的投資工具。風險高代表回報也高，所以能錢滾錢，但也要滾對方向，否則最終也是白玩一場。

由於股票不保本不保息，但具備較高的資本增值回報的可能，所以是最常用，也是最好用的生錢工具。至於保本工具就是債券了，投資等級債券具備低風險固定收益性質，所以可以保本保息，相對股票，債券保守穩定，缺點是收益固定沒有超額報酬的機會。但是如果搭配3成的股票和4成的債券就能提高財富整體的回報率，同時兼具穩定性。這也是標普家庭資產配置的精神。

相關文章：工作要求一再提高 因老細嫌未榨盡你 4個原因令打工仔只想躺平

+ 8

正確投資股票和債券 構築穩健的財富堡壘

標準普爾推出的四宮格，是研究了許多財富穩固家庭的理財之道得出的結論和建議，但可惜的是缺乏實際的做法和策略。然而可貴的是，它提供了一個很好的概念和藍圖。一般家庭和個人如果能依循這個藍圖和概念，再佐以實際的策略和可行的方法，就能循序漸進規劃出好的財富堡壘和退休人生。重點在財富中占4成的保本的錢，和占3成生錢的錢的實際做法。

所謂保本的錢主要是債券的投資。生錢的錢是股票的投資。股債是資本市場最重要的兩大資金池。兩者具備平衡的作用，像是翹翹板的性質。股票屬於風險性資產，債券是非風險性資產，兩者在風險屬性上正好相對。所以當股市風險上升時，市場資金會撤出流往債市避險；但當風險下降時，資金又會從債市撤出流向股市，這種資產風險特性造成了股債價格的上漲下跌不同步的翹翹板現象。

但如果把時間拉長至10到20年，股債會同期地出現價格升高的現象，儘管短中期股債的價格都可能因為各種不同情況下跌或上漲，但長期走勢是同步持續向上。

宏觀環境下，貨幣是無限量一直產生，但股票和債券畢竟有一定發行數量的限制。在通膨的推升下，股債自然也會產生一定的逐年報酬率。所以懂得投資的人，一定會把錢放在股票和債券這2種有價證券上，而不會存現金讓其價值被物價侵蝕。

但是，股票和債券的投資屬性不相同，股票著重於資本增值，債券著重於債息收入，也就是買股票看重的是股價的上漲，但債券看重的是保本和利息。所以依此，我創造出時間財和機會財的投資方法，以對照標普家庭四宮格給大家更明確可行的方式。

相關文章：儲蓄保險｜回報有保證好過放銀行？7大產品特性理財新手買前要知

+ 12

運用時間財與機會財 創造源源不絕的現金流

時間財是以時間創造財富，機會財著重於時機上，進出場時機很重要，時間財完全沒有進出場時機的問題。

進出場時機涉及到兩種投資思維，第一是趨勢性投資，其次是波動性投資。進出場時機點適用於趨勢性投資，也就是著重於價格的上漲和下跌的趨勢，採取上漲趨勢中買入，但下跌趨勢賣出，或是下跌趨勢放空的策略。

波動性投資就不管上漲或是下跌，著重波動，在時間上運用波動產生的價差，賺取價格波動和時間關係下的平均成本策略。簡單的例子就是基金的定期定額投資法，而平均成本策略也就是時間財的實際應用方式。

為了進一步讓大眾了解時間財和機會財的投資方法，我創造出策略、條件、本質、機會、風險和應用6個面向，提供完整的思維和做法。

策略上，時間財著重長期投資，機會財著重買低賣高；條件面上，時間財著重資本能力，口袋越深的人越適合，但機會財給小資族參與的機會，惟需要學會預測和看懂市場的能力；本質面上，時間財是運用時間規避波動風險，但機會財正好是利用波動賺取高低價差；機會面上，時間財需要時間可以長期致富，但機會財要的是快速致富；風險面上，時間財沒有太大風險，但不可以中斷投資，要堅持走完；機會財則有快速財富損失的可能；所以，時間財的應用面上著重停利不須停損，但機會財既停利也要停損。

想要有錢，就要懂得運用時間財和機會財，不過，你也可以不必這麼有錢，有錢不見得快樂。不一定要當有錢人，若真的想當有錢人，就要當一個既有錢、又健康，而且快樂的有錢人，你說是不是？

相關文章：魷魚遊戲｜殘酷劇情帶出4個理財道理 別欠債、買保險更要明白…