沒存檔就hang機？Word藏「救命按鈕」 3步驟讓心血文件重生
撰文：經理人
出版：更新：
君如（化名）是社群網站編輯，日前她用Word編寫公司網站文章時，突然電腦當機，剛剛寫到一半的文章，沒存到檔。她忍不住在心裏慘叫：「完蛋了！不會要重寫吧？」忐忑地想著，不知道電腦重新開機後，文件能不能救得回來？
你是否也遇過這樣的狀況？甚至因此養成隨手按儲存鍵的習慣，以防萬一。為了避免自己總是戰戰兢兢地打著字，Word其實設有找回未儲存檔案的功能，只要透過以下3個方式，再也不怕寫好的文稿因為當機而消失。
1. 留縮短自動儲存時間
Word其實會幫你自動存檔！你可以決定他每幾分鐘存一次檔案，時間愈短、救回的資料愈完全。
（1）點取左上角的「檔案」，點進去後選左側欄目中「選項」。
（2）點選左側欄目中的「儲存」。
（3）勾選中間欄目中的「儲存自動回覆時間間隔」，選擇你想要的時間後，點右下角的「確定」即可完成。
2. 救回「最近一次」儲存的文件
當文件打到一半當機後，想要找回最近一次自動儲存的文字，可以這樣做：
（1）點取左上角的「檔案」。
（2）點選左側欄目中「資訊」。
（3）從中間欄目最下面的「管理版本」旁選擇列出來最近時間內的word文件，例如今天下午5：30，即可完成。
3. 救回當機前「未儲存」的文件
當文件打到一半當機，文件從頭到尾都沒儲存，想要救回文件，而且不會只有空白內容，就這樣做吧：
（1）點取左上角的「檔案」。
（2）點選左側欄目中「資訊」。
（3）點選中間欄目最下面的「管理版本」。
（4）從「管理版本」，點選「復原未儲存的文件」。
（5）從跳出的視窗中選擇你想要的文件，按「開啟」即可完成。
相關文章：傳大檔案不用註冊？無限大小、免註冊登錄 1秒即可Share給朋友（點擊連結看全文）
+1
Windows 10停止支援有轉機！Microsoft提供30美元續命一年選擇為何DDR5已出DDR4照漲價？是誰買舊不買新 這用戶才是需求主流Microsoft官方承認了！Win11變慢不是電腦廢 這2大功能才是元兇USB設備傳輸速度特別慢？內行人教你找出原因 2個致命錯誤別再犯手提電腦SSD容量不足？3步驟輕鬆升級擴容 拆機時這1點不可忽略
【本文獲「經理人」授權轉載。】