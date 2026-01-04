幫助上班族排便必喝　網民熱推十大順暢攻略　黑咖啡僅排第5

你也有被代謝困住的煩惱嗎！親愛的朋友，已經被工作壓得無法喘息的你，只要一點小動作，就能降低腸胃負擔，重新找回輕鬆自在的暢快生活！一旦腸胃順暢了，再怎樣厭世的人，也會更有元氣面對生活中的各種不順！



今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看網友推薦哪10款飲品是最有感的「順暢攻略」！

打工仔要保持腸道健康 10大飲品日常可多喝（按圖了解）

NO.1 乳酪

工作一忙，很難兼顧飲食健康，不止肚子脹脹的不舒服，也容易覺得卡卡的，影響腸胃使身體代謝變差，連帶影響工作表現，讓上班族哀嚎好苦惱，許多網友就大推「喝優酪乳最有感」！

乳酪裏含有大量好菌，幫助改善腸胃問題。建議選擇有健康食品認證的產品，讓腸胃更順暢，身體啟動好的代謝循環。

忙裏偷閒時嚐一下酸酸甜甜的乳酪，除了讓身體健康加分，清爽美味的口感也能療癒心靈喔!

NO.2 高纖豆漿

豆漿含有豐富蛋白質及許多營養素，享有「植物界的牛奶」美譽，其中豆漿含有膳食纖維，能促進腸道蠕動，幫助消化。另外，豆漿中的大豆異黃酮能讓你好美麗，大豆卵磷脂則能讓思緒靈光喔!

NO.3 無糖茶

許多人為了去油解膩總會在飯後來一杯無糖茶，甚至平時會把無糖茶當水喝，雖然綠茶被認為含有豐富蛋白質及兒茶素可幫助消化，但台灣國健署提醒，咖啡因有利尿作用，攝取過多反而加速體內水分的流失，還是要適量飲用喔！

NO.4 水果醋

水果醋酸酸甜甜的口感是不少人夏天消暑的首選！許多市售水果醋均標榜喝了可以促進代謝循環，但為了增加風味，製作時可能添加較多的糖，在飲用上還是要注意分量喔！

NO.5 黑咖啡

咖啡是許多上班族的好朋友，每天上班前都要喝上一杯。黑咖啡所含的咖啡因不只能提神，還能刺激交感神經、刺激腸胃激素，增加胃液分泌，產生通便作用，因此有幫助消化的效果，但注意空腹喝咖啡易造成胃酸過多，也要記得不要過量飲用。

NO.6 鮮奶

「喝牛奶補鈣」是大家對牛奶最直接的印象，很多家長都愛用鮮奶幫小朋友補充營養，其實牛奶好處不只如此，農委會農業兒童網指出，牛奶可以中和胃酸、幫助胃部受損組織的修復。

NO.7 花草茶

除了白開水，台灣國健署建議民眾可以嘗試花草茶協助體內代謝，像是薄荷茶、洋甘菊茶都經常用來舒緩腸胃不適，幫助改善消化不良等問題，不過，也要注意不要把花草茶當水喝，以免對身體帶來負擔。

NO.8 檸檬水

常聽到有些人會喝檸檬水「養胃」，檸檬富含檸檬酸、蘋果酸、維他命C、鉀、鈣、鎂和磷等維生素成分，有助減輕消化系統負擔，對消化能力不好的人來說，1-2片泡出來的淡檸檬水確實能促進消化液的分泌，但如果檸檬加太多反而傷胃喔！

NO.9 蔬果汁

「一杯搞定」的蔬果汁對忙碌又想保持飲食均衡的上班族來說簡直是懶人救星，且現在便利商店琳瑯滿目蔬果汁排排站，其中富含膳食纖維的奇異果汁更是首選，但食藥署提醒，市售蔬果汁通常會添加比較多的糖，在飲用上還是要注意分量喔！

NO.10 乳酸飲料

大家熟悉的「益力多」等乳酸飲料，成分含有豐富的益生菌株，能幫助小腸蠕動或吸收乳類食品的營養，不過市售乳酸飲料通常會添加比較多的糖，建議適量飲用。

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年04月11日至2022年04月12日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『幫助腸胃蠕動飲品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】