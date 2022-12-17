跨年前5大星座財運極旺　雙魚投資買賣有斬獲、獅子有望升職加薪

錢不是萬能的，但是，沒有錢萬萬不能！物價不斷上漲，荷包卻成反比，日前「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」也分享跨年前財運超旺5星座，快來看看你上榜了嗎？



跨年前財運超旺的5大星座（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第5名 獅子座→事業財，辛苦打拼的獎金

獅子座對於事業的野心在此時特別明顯，積極又優異的工作能力將被上司、主管與客戶看見，事業等各方面都進展得宜，貴人運佳、人緣好，不只深得重視，連績效獎金當然也少不了！

第4名 雙魚座→偏財運，投資買賣有賺頭

雙魚座原本稍受阻礙的經濟狀態，將得到貴人出手相助，財務投資方面，除了仰賴本身理財能力之外，也能有貴人提點，幫助及早避風避險，不過，要提醒雙魚座，切記別過於貪婪，如此一來投資將有所收益。

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第3名 白羊座→合夥財，態度和善一起賺

白羊座12月份木星進入，不止在合夥方面得利，也有機會因伴侶關係而獲得財富。其實，白羊座這個月的財富多半與夫妻、男女朋友，家人、親戚、朋友、公司同事，或是生意投資有往來的夥伴有關，其或多或少能夠給予財務上的協助或是想法，因此，白羊座這個月要多加懂得與人為善，說話要注意言詞，更能增加財運唷！

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第2名 山羊座→外地財，遠離家鄉賺大錢

受到太陽與冥王星籠罩，山羊座在月底的財運會大幅度的增加，求職者將順利找到喜歡的工作，在職者則有機會得到上司、主管的認同，並有更多升遷與加薪的可能性！若是在異鄉工作，表現會更加亮眼，有機會遇見伯樂，使事業成長更快速，業績與績效也將明顯上升，財務上的獲利，將可彌補遠離家鄉的辛苦。

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第1名 人馬座→社會財，提供專業服務

同時受到水星、太陽及金星相位的影響，人馬座靠著天賦異稟的頭腦將賺到不少財富，多加展現好口才與管理財務的能力，股票、證券基金等投資將很有機會在此時大賺一筆，此外，也可以多跟朋友或團體、友人間彼此交流，為社會大眾提供你的專業能力，將額外取得不錯的收入來源。

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