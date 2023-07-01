男士郵差包7大精選　LV、Prada、DIOR經典有型　BURBERRY通勤必備

都花大錢買包當然要買最實用的才划算啊！說到實用絕對要鎖定的就是「郵差包」，已經擁有悠久歷史的郵差包，不僅容量大還擁有強大的收納功能，休閒正式場合都能輕鬆消化.



本次就整理了 LV、PRADA、DIOR、BURBERRY、GUCCI、CELINE、LOEWE…等精品大牌的必收包款，現在開始存錢～準備帶一顆回家吧！

7款精選男士郵差包推介。【內含價錢】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

CELINE印花尼龍TREKKING信差包

沒想到 CELINE 也藏有一款超大容量的郵差包！揹帶可調整長度至斜揹及掛肩方式，不只容量超大還設有超多收納隔層，包包有兩個插扣、一個主內格、一個拉鍊外袋，翻蓋下設有一個口袋，側面設有兩條拉鍊開關，兩側設有兩個口袋，滿足所有收納需求！

LOEWE XS Military郵差包

LOEWE 經典 Military 郵差包系列，一直是男子的通勤包首選，配有 LOEWE 提花揹帶，簡單又有質感的外觀揹一輩子都不過時，包包設有一個頂部拉鍊隔層，和帶折疊翻蓋的額外前隔層，就算是 XS 尺寸也很能裝！

相關文章：ROLEX、TUDOR、OMEGA、TAG HEUER、積家 7萬內5款商務用手錶推介

+ 11

GUCCI OPHIDIA郵差包

GUCCI GG Supreme 帆布老花系列的經典想必不用多說了吧！身為常年熱賣經典款，加上入門的親民價格，當然值得投資一咖！全新的灰色及黑色配色更符合搭配需求，大容量空間當通勤包剛好！

BURBERRY 小型Wright包

以 BURBERRY 全新格紋圖騰打造，加上個性俐落郵差包包型，低調中又帶點設計感，如果你是每天穿搭都離不開黑白灰的簡約派，就很適合這款黑灰格紋郵差包，瞬間讓造型看起來很不一樣！

相關文章：西裝褲｜忌摺褲腳、褲袋別放東西 6大西褲穿搭細節識着型住返工

+ 20

PRADA再生尼龍及Saffiano皮革掛肩袋

PRADA 再生尼龍系列價格可說是年年看漲，還在觀望的潮人們請不要再猶豫了！否則又等到下一波漲價後悔也來不及了！經典款郵差包還附上可拆式拉鍊小包，CP 值真的超高呢！

DIOR AQUA迷你郵差袋

有預感即將成為秒殺缺貨的秋季全新 Dior 包！Aqua 系列肩帶手袋，米色和黑色 Dior Oblique緹花打造，完美展現時尚簡約氣息，正面翻蓋則附有 CD 扣環，並巧妙搭配網眼布口袋，加入了休閒的元素更好運用於日常穿搭了！

LOUIS VUITTON ＭS Lock 郵差包

說到郵差包當然不能不提到 LV 啦！除了老花帆布款，低調男子可以考慮這款 S Lock 郵差包，包身以柔軟的 Taurillon 皮革製作，並以深層染色營造隱約的質感老花，連包身的磁石開合、揹帶都以全黑呈現，極簡酷帥風格令人超心動啊！

延伸閱讀：

sacai x Carhartt WIP 全新聯名系列登場，工裝外套、MA-1 滿滿高級感太犯規！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】