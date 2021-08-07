遺失記憶博物館｜建網站設博物館自己記憶自己上

有些記憶沒有被遺忘，它們僅僅是遺失了。不過弔詭的是，假如你遺失記憶，又怎會知道自己「遺失」了呢？幸好有時遺失的，僅僅是舊照片與信件。
想尋回它們？「遺失記憶博物館」或者能幫你。
遺失記憶博物館
有時搬家或者收拾家居，會不小心扔了一寶貴照片。按其網站所述，「遺失記憶博物館」會「尋找並保存舊照片、影片、信件及文檔，並為它們賦予新的生命」。
這個網站會把一些舊的家庭照，或家庭影片放到社交媒體，並希望大家找回物主。根據網站負責人 David所說，這一切想法都來源於2017年的布魯克林：
「2017年，我在布魯克林的一家舊貨店看到了一桶舊照片。那天我沒有買任何東西，但卻對那水桶感覺不太適服。那數百張照片，每一張都是一個時刻，一段記憶，來自一個真實的人的生活。這些珍貴得值得永遠保存的東西，就放在角落積塵。」
「有兩個原因鼓勵了我這樣做。第一，是我的家庭記憶。我的四個祖父母都出生在不同的國家。他們長大的那個時間，與他們的生活方式加起來，意味著他們只有幾張早期生活的照片。因此，當我看到一張舊照片時，我會想到那可能是某人祖父母僅餘的幾張照片之一。如果它們是我家人的照片，我希望有人能保存它們。」
「其次，我十分癡迷於整理自己照片。作為家庭攝影師，我一生中拍攝了數萬張照片，而且數量只會愈來愈多。我喜歡回顧我的記憶，回憶美好的時光。我至少能做的就是收集和分享這些照片和視頻，因為回憶需要分享。」
「雖然我們所有的記憶最終都會消失，但讓它們保留多一段時間總有意義。」
「博物館」的相片和影片通常都是在二手舊貨店中買到的。除了收集照片，網站也有教大家如何把 VHS錄影帶轉換為數位影片，以便儲存。
假如你可以在「博物館」中找回一張照片，你又想是哪一張？
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