移民挪威的森林放下工程帽戴上廚師帽｜異域旅者｜銀乙專欄

不知道從什麼時候開始，我連自己的夢想是什麼都忘記了。

他在香港長大，從小面對高樓大廈，生活節奏急促。相比都市，他更喜歡大自然。他瞭解到地球的另一邊，挪威，有著豐富的自然景觀，人們過著休閒自在的生活，他對挪威產生無比的嚮往。他下定決心，要到挪威生活。

文：銀乙 ｜ 原題：追夢者



大學一畢業，他就申請移民挪威。他在大學念工程，他夢想著，在挪威當一名工程師。很快，他的夢想實現了一半，他拿到移民挪威的機會。

由於他當時不懂挪威語，又欠缺工作經驗，很難在當地找一份工程師的工作。這時，日本餐廳在國外很受歡迎，為了拿到居留證，他選擇在當地開一家日本餐廳。

圖片來源：Getty Images（示意圖，非文中人物、地點）

「只要我拿到居留證，事情就會變得容易。讓我先安頓下來，再當工程師吧。」他對未來充滿信心。

移民的第一年，他的孩子出生了。要兼顧餐廳和家庭，有時候，他甚至連睡覺的時間都沒有。

「也許再過幾年，等我孩子長大了，我再去當工程師會好一些。」他這樣安慰自己。

幾年過去，他迎來了自己的第二個小孩。為了讓家人過上更好的生活，他更加賣力地工作。

圖片來源：Getty Images（示意圖，非文中人物、地點）

他把餐廳經營得越來越好，甚至吸引來投資者，計劃在全國開連鎖分店。

如果開了連鎖店，那麼他餘下的人生，都會是一名餐廳老闆。但到這一刻，他仍然沒有忘記，他想當一名工程師。「你沒有機會當工程師的，要是有機會，那機會早就來了。」他妻子說。

當初開餐廳，只是逼於生計，他並不熱愛自己現在經營的事業。「我不想一輩子都在開餐廳，售賣著甚至不是我喜歡的食物。」他想。於是，他毅然拒絕了投資者的計劃。「我會努力去找工程師的工作，證明我的拒絕是值得的。」他對妻子說。

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然後，他努力找工作。也許是學歷不夠，也許是經驗不足，他一直沒有當工程師的機會。

理想和現實的落差，讓他變得暴躁、焦慮、多疑。他和妻子開始爭吵不休，矛盾越來越多。就在1997年，他移民挪威的第10年，他和妻子離婚了。妻子帶著女兒離開挪威，他和兒子生活在一起，繼續經營著他的日本餐廳。

一轉眼，20年又過去。如今，他快60歲，依然經營著他的日本餐廳，沒有開連鎖店，也沒有當上工程師。

「我曾經有一個夢想，但生活容不下它。當我實現了一半夢想之後，我太安於現狀，以至於不知道該怎樣努力，去實現餘下的另一半夢想。不知道從什麼時候開始，我連自己的夢想是什麼都忘記了。」他對我說。

在挪威過了30年，他依然夢想著當一名工程師。他實現了一半的夢想，而另一半的夢想，這輩子都將無法實現。逐漸地，他意識到，沒有實現的一半，才是他人生中最重要的理想。

移民需要很大的勇氣，有的人過上了更好的生活，有的人沒有。沒有人知道迎接自己的會是什麼，這就是生活的本質。

（標題由編輯擬寫。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜銀乙，希望通過文字，分享旅途教給我的那些事，讓更多人看見，世界各地不一樣的人生。



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