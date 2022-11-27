日本手作｜日本超仿真微縮模型細過手指頭　盤點5位神之手作品

日本應該是全世界最會做模型的國家了！走在街上，看著餐廳櫥窗中的食物模型，總會驚呼這真的只是模型嗎？其做工之精緻，讓人彷彿聞到了食物飄出的香氣。而近年來日本扭蛋文化也吹起迷你模型風，從料理、蛋糕、文具甚至傢俱也相繼出現在扭蛋機中。



到底是誰手這麼巧可做出這些幾可亂真的模型？以下就來介紹幾位微縮模型界的神之手吧！

簡直神還原！看看這些日本的神之手製作的微縮模型👇👇👇

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田中智／超精緻迷你美食

田中智從2002年便開始用黏土及樹脂來製作1：12的迷你模型。其題材多為料理、烘培、雜貨等日常中觸手可及的物品，例如熱騰騰的拉麵、剛新鮮出爐的麵包、色彩繽紛的水果塔、多汁的小籠包等。從食物的表面觸感到光澤，超高的完成度，讓人看了都不由得驚呼看起來好美味！沒想到這些日常生活中不以為意的東西，在縮小之後竟然能變得如此可愛。

田中達也／激發想像的獨特世界觀

田中達也擅長以日常生活中的事物來呈現獨特的世界觀。例如用椰菜花來詮釋森林，浮在水面上的葉子詮釋小船等，對他來說，從微縮的角度思考日常事物時，總能激發許多有趣的想法。因想用照片方式保留這些想法，所以2011年開始製作「MINIATURECALENDAR」，像日曆般每天在網路上發表自己的作品。有興趣的朋友可至IG及官網欣賞這個充滿想像力的迷你世界。

1/87的上班族(1/87のサラリーマン)／無厘頭無極限的小人國

沖繩縣出身的大阪上班族，擅長製作情景式迷你模型，以及用移軸攝影呈現作品。作品一貫的幽默風格，讓人看了總能會心一笑。其目標是「將日本全國迷你模型化」。

還有擅長製作小傢俱和麵包蛋糕模型的兩位巧匠，令人大開眼界👇👇👇

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choco*choco／迷你模型簡直神還原

choco*choco從2004年開始創作迷你模型，其特色是盡量不使用現成的迷你模型，運用木材、樹脂、黏土等製作12分之1比例的原創迷你模型。看到這些作品，不由得想起小時候玩扮家家酒時，總是幻想自己也住在娃娃的小屋裡，睡在迷你小床上。而choco*choco的作品讓人瞬間回到小時候，其製作的小客廳及小傢俱，做工之細緻，只能讚嘆是神還原！

ima_pan／原本是麵包師的迷你模型家

原本是麵包師的ima_pan因為興趣而開啟了迷你模型之路，從此便一頭栽下去，2021年辭掉了麵包店的工作，開始用樹脂黏土來製作迷你模型。其作品主要為烘培麵包、蛋糕等點心。由於曾經是麵包師傅，對於真實度的呈現更加講究，看著這些仿真的模型，似乎也能聞到飄散在空中的麵包香呢！

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就像是被小叮噹的縮小燈照到一樣，這些迷你模型的仿真程度讓人驚嘆。但仿真的不只是物品，這些模型也真實地呈現出日本獨特的文化，想一窺日本最真實的日常生活？關注這些迷你模型作家的作品或許也是不錯的方法！

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