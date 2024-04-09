成為神隊友5大秘訣！從飲食到心情輔導助太太減輕孕前緊張感

十月懷胎不只是媽媽的責任，爸爸也可以成為「神隊友」！處理大小生活瑣碎事，一同養胎，以減輕準媽媽的負擔，讓我們了解準爸爸在媽媽懷孕期間的日常吧！

本文作者：博愛醫院陳建新中醫師



注意孕婦飲食營養 攝取足夠同時不影響胎兒健康

媽媽食得合適，寶寶才能健康成長，需要考慮份量和葷素配搭。新鮮蔬果含有胎兒發育的重要營養，包括葉酸、各種維他命和礦物質，能促進胎兒腦部發育。另外能預防母體貧血，降低妊娠並發症的風險。

蔬果除了提供營養，更重要是當中的膳食纖維。膳食纖維分為水溶性和非水溶性，水溶性纖維一般質感膠黏，多存在於水果、果仁、豆類、木耳等；而非水溶性纖維即平時進食有粗糙質感的植物。胎兒在子宮內成長時容易壓迫內臟，包括膀胱與大腸，令媽媽便秘及尿頻。長期便秘會使腸道毒素積聚，反之影響胎兒健康。因此要多進食蔬果，促進腸道蠕動，防止便秘。

孕初期飲食份量調配 幫助胎兒腦部發育

懷孕早期，建議媽媽每日進食3份蔬菜、2份水果，中後期則進食4蔬菜、3份水果。每份蔬菜約120ml容量，每份水果約為媽媽的拳頭大小。深綠色蔬菜更是含較多鐵、鈣及胡蘿蔔素。

有菜自然少不了肉，蛋白質的重要來源有魚、肉、蛋、豆。懷孕早期建議進食5-6份肉類，中後期5-7份。一份蛋白質約為30克肉，或一隻雞蛋，或1/4磚豆腐。當中的魚類包含較多DHA，是胎兒腦部發育的基礎，故宜適當進食深海魚、藻類、蛋黃。

懷孕期媽媽的口味變化可以很大，準爸爸可擔任買餸專員，或陪媽媽逛超市。多選擇各種蔬果，並依據口味選購食材，在家中分工合作，一同烹煮，有助夫妻感情升溫。

調整枕具位置助孕婦改善浮腫及不適

懷孕期間，媽媽常有腰痠背痛等肢體不適，這時候準爸爸能以虛拳/指按，輕輕力揉按，譬如按摩小腿、腰背肌肉，以減輕不適。注意按摩時要避免按壓肩井穴、三陰交穴，避免引產下胎作用。

在懷孕後期，媽媽腹大便便，再加上孕期荷爾蒙作用，和胎兒壓迫血管，會進一步影響血液回流，經常出現下肢浮腫。準爸爸可準備毛巾或薄枕頭，在臥位時稍稍墊高下肢，幫助血液回流，同時配合熱敷和按摩，有效減輕下肢浮腫不適。但要注意，如浮腫部位超越下肢，甚至出現頭面、上肢浮腫，並出現頭痛、高血壓，須警惕出現妊娠併發症，需要及時就醫。

孕婦床上休息姿勢亦須關注，懷孕後期即8個月後，腹大如西瓜，此時左側臥位至關重要。仰臥時，胎兒可能壓迫腹部大動脈及下腔靜脈，嚴重阻礙血液回流，會降低心臟輸出，影響胎兒供血及媽媽的血容量。通過左側臥位，可以直接保持腹腔血管暢通，防止壓迫，並使胎兒供血穩定。準爸爸可準備較硬的枕頭，用於支撐媽媽側臥時身體後傾的體重。

多聆聽及練習腹式呼吸 助孕婦減孕前擔憂

婚姻美滿，少不了「體諒、理解、稱讚、鼓勵、關心、陪伴」，準爸爸的支持勝於一切。要知道，丈夫的陪伴是媽媽的堡壘。懷孕期間難免多慮，少不免想東想西，擔心日後胎兒成長、未來生活的不確定性、身份轉變等不安。準爸媽可以相互傾訴，了解對方的心理壓力，互相支持。平時也要多聆聽媽媽的需要，做到細心呵護之餘，溝通上宜多用正面用詞，相得益彰。

平時可播放音樂，並練習腹式呼吸以緩減緊張情緒，也可以一起閱讀育兒知識，進行胎教。流水不腐，戶樞不蠹，多陪同媽媽外出，譬如用相片紀錄孕期變化，在晚飯後到戶外散步，做輕盈的伸展運動。在家中則可進行產前運動，保持媽媽健康，運動時身體釋放的訊號也可提升愉悅感，心境開朗，自然無憂。

關注產險及孕前準備 減輕孕婦緊張感

準爸爸除了打理日常外，更要關注孕檢產檢的時間。準爸爸可以準備月曆，作溫馨提示，按時陪同媽媽檢查，但要避免過度緊張，形成無形壓力。

另外準爸爸可以制作簡便隨身提示卡，紀錄緊急聯絡方法或基礎疾病資料，也可以提前準備「走佬袋」、日常補充品的清單、緊急交通安排等。

如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢和按時跟進孕期檢查。