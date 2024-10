01空間電影門票：《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》

麵包超人充滿正義感,一直都深受小朋友的喜愛,而麵包超人時隔一年再度推出動畫電影, 《麵包超人大電影:細菌人與圖畫書的路倫》。 電影預告片在近日曝光,於2024年10月10日全港上映。本次故事圍繞一位名叫路倫的精靈如何打敗森林中搗亂的吸吸大象, 途中路倫更遇上了細菌人及麵包超人, 到底麵包超人和細菌人能否幫助路倫打敗吸吸大象?10月10日為你揭曉笞案!



【劇情大綱 Synopsis】

有一天,細菌人發現了一本圖畫書。他聽到圖畫書裡有個聲音說:「細菌人,愛與勇氣的戰士,來幫助我吧!」然後就被圖畫書捲進去來到沙漠外的大森林裡面,他遇見了森林精靈路倫。路倫最初不敢鼓起勇氣,邀請細菌人幫她打敗在森林中搗亂的吸吸大象。雖然路倫一開始想放棄,但看到細菌人勇敢面對以及永不放棄的精神,給了她勇氣。每當面對吸吸大象強勢攻撃,他們屢次被打敗,在絕望之際,細菌人對路倫說:「去找麵包超人來吧!」麵包超人和細菌人能夠打敗吸吸大象嗎?

出發吧!讓我們一起參與一場圖畫書世界的大冒險!

【電影資料 Movie Information】

片名:《麵包超人大電影:細菌人與圖畫書的路倫》 (ANPANMAN: Baikinman and Lulun in the Picture Book

香港及澳門上映日期:2024 年 10 月 10 日 (優先場: 2024 年 10 月 5 及 6 日,詳情請留意戲院公佈)

片種:動畫

片長/級別:60 分鐘 / I 級

導演:川越淳

劇本:米村正二

發行:羚邦娛樂

