聖誕假期｜以錫紙、乒乓波代替畫筆！3個藝術創作方式好玩又易做

孩子黏土總是玩得亂七八糟、不好清理，水彩畫又很容易弄髒、弄濕，然後彩色筆、蠟筆也畫膩了，怎麼辦？



同樣是畫畫，融合些許勞作元素，就能完成獨一無二的創意畫作，爸爸媽媽周末快陪孩子一起動手！

假期在家沒事好做，跟孩子一起來點藝術創作也是一個不錯的親子活動！（Canva）

想像力滿點創意畫

之前有介紹過廢物小畫家系列，運用棉花棒、泡泡紙、汽球......等，畫出好哇賽的作品，孩子們充滿成就感。

下面這三種創意畫，也是使用家中隨手可得的材料、工具，配合孩子的想像力與一點運氣（可能每張都不一樣），完成結果超乎想像！

1. 錫箔紙轉印畫

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準備材料：廚房用錫箔紙、彩色筆、噴水壺、紙張

首先讓孩子在錫箔紙上，以彩色筆任意揮灑，不需要設定圖案，隨心所欲地畫。

在畫好的色塊上噴上清水，整張圖都要噴到（但不要到會流下來的程度），再將已經有圖案的紙張放上去（可事先畫好或列印出圖片）。

讓孩子的小手手輕輕按壓紙張與錫箔紙、緊密貼合，然後慢慢將兩者分開。哇！繽紛的顏色印上去了！

可讓孩子嘗試創作不同的色塊與圖案，做出不同的作品。

「錫箔紙轉印畫」是不是很簡單又很有趣呢！

2. 乒乓球滾滾畫

準備材料：小紙箱或鞋盒、圖畫紙、乒乓球、水彩或顏料

這邊雖然用到水彩/顏料，卻非傳統方式。將多個顏色隨性擠出到圖畫紙上，同樣沒有任何限制，想怎麼弄、幾個顏色都可以。

然後丟入兵乓球，讓孩子滾動兵乓球「搖搖樂」，所有擠出的顏料都平整、壓印到即可；搖到何時停也由孩子自己決定。

陪孩子用不同顏色，創作出各種美麗滾滾畫吧！

3. 花朵壓印畫

準備材料：花園/公園裡隨意撿拾的花朵、紙張、槌子、透明資料夾

花朵有好多顏色、各種模樣，陪孩子親自到公園或庭園中走一趟，撿拾自己喜歡的帶回家。將花朵任意擺排於紙上，放上塑料透明資料夾。

然後讓孩子拿起槌子，小心、輕輕地依次槌壓花朵，直到將每朵花都敲成扁平狀。好神奇！含有色素的汁液不知何時竟悄悄的暈染上紙張，是不是很漂亮！

然後將紙張對折，一張充滿創意與心意的小卡片就完成了！

網友們留言：

．「哇！好棒的創意」．「我3歲和7歲的姪子一定會很喜歡」

．「我要在教室裏教孩子們玩這個」

．「我是大人都想玩玩看了！」

．「感謝分享，我要和女兒一起試試，一個會很有趣❤️」



大家快陪孩子玩玩看吧！

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