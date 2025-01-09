走佬袋清單2025｜孕婦分娩入院、出院必備文件/用品Checklist

懷孕｜孕婦｜分娩｜「走佬袋」應該何時準備？一般建議各位準媽媽在預產期前一個月開始整理，以便隨時入院分娩。然而，相信不少孕婦對於走佬袋內必帶的物品感到困惑，其實，公立醫院和私家醫院所需準備的物品各有不同。《01親子》將介紹公立及私家醫院走佬袋的必備物品清單，幫助你檢查是否已經準備妥當，讓你在入院時更加安心。



「走佬袋」一般會分成產前和產後2個袋，避免產前後手忙腳亂，找不到需要的東西。以下介紹公立及私家醫院「走佬袋」必備清單的重要物品：

公立醫院走佬袋清單—孕婦用品

1.準爸媽雙方的身份証明文件

準備本人和配偶的身份証明文件如身份證、護照，入院登記時會使用。

2.銀行卡、現金、八達通卡

用於繳費、購買所需用品，建議適量準備一些現金，八達通可增值港幣約$500-1000。

3.產前檢查文件

請攜帶產檢報告供醫生參考。

4.手機、平板電腦

用作與他人聯絡、消磨時間。

5.手機充電器、充電線及插頭/流動充電器

一般需要住院2-3天，必須準備充電物品，以免手機沒電。公立醫院有可能不允許孕婦使用插頭充電，以防萬一可以準備流動充電器。

6.防疫用品（口罩、消毒濕紙巾、搓手液）

雖然取消了口罩令，但醫院範圍仍需要佩戴口罩，可帶數個口罩作替換。亦可準備一些消毒濕紙巾或酒精搓手液，在觸碰寶寶前或必要時使用。

7.60 x 90 cm防水床墊（一包/約5-6塊）

在公立醫院分娩，醫院會要求產婦準備一次性防水床墊，以免產前羊水、出血或產後惡露弄髒床單。用後可即棄。

8.產婦衛生巾（約2-3包）

產後陰道會流出惡露，使用專為產婦而設衛生巾，避免弄髒衣物或床單。分為有扣式和黏貼式，視乎醫院護士慣用哪一款，建議準備2-3包。

9.產婦網褲（一包）

可代替一般內褲，配合產婦衛生巾使用。網褲彈性較大，通風也較好，不會壓迫或焗住傷口。

10.女性專用濕廁紙（一至兩包）

可仔細清潔陰部或肛門，避免傷口受感染，用後可直接沖進廁所。

11.沖洗瓶（一個，順產媽媽用）

順產媽媽必備，用於清潔下體傷口，以免受到感染。

12.個人護膚、清潔用品、潤唇膏（兩至三天份量）

因醫院一直開著冷氣，可能會較為乾燥，可準備護膚品、潤唇膏等滋潤身體。亦要自行準備牙刷、牙膏、洗頭水等個人衛生用品。

13.哺乳胸圍（3-4件）

哺乳胸圍可方便孕婦哺乳，而且無鋼圈設計不會壓迫胸部。

14.眼罩、耳塞

如較難入睡或較容易醒過來，可在睡覺時使用眼罩或耳塞，保持良好的睡眠。

15.耳機

產前後可聽歌、看影片舒緩緊張的心情和消磨時間。

16.防滑拖鞋（一對）

可準備防滑家居或浴室拖鞋方便在醫院/浴室出入。

17.保溫杯（500ml或以上）

媽媽產後宜多喝暖水，但醫院護士無法經常幫忙加熱水，所以自備500ml或以上的保溫杯較為方便。

如有需要，選擇自帶飲管的保溫杯為佳。

18. 個人衣物及襪子

媽媽若有需要，可帶備個人衣物在產後及出院時作更換。

19. 乳頭霜、乳頭清潔綿

有效舒緩媽媽在餵哺期間乳頭的不適及修復受損的乳頭。

20. 產後冰袋

可助緩解產後所造成的疼痛。

公立醫院走佬袋清單—嬰兒用品

1.嬰兒衣物（兩至三套）

留院期間，公立醫院會提供寶寶的衣服，只需準備寶寶出院時使用的衣物，如包被、 和尚袍、襪、手套等。

2.嬰兒尿片（一至兩包）

醫院不會提供，需要自己準備，通常一至兩包已經足夠，建議不要使用試用裝，因為不太方便護士使用。

3.嬰兒濕紙巾（一包）

需要自行攜帶，清潔孩子身體時使用，同樣建議不要準備試用裝。

私立醫院走佬袋清單—孕婦用品

1.準爸媽雙方的身份証明文件

準備本人和配偶的身份証明文件如身份證、護照，入院登記時會使用。公立、私家醫院同樣適用。

2.銀行卡、現金、八達通卡

用於繳費、購買所需用品。除了銀行卡和信用卡，建議也適量準備一些現金。

3.保險卡、付款保證書

如需要申請保險，必須帶備以上物品。

4.手機／平板電腦

一般需要住院幾天，可用作與他人聯絡和消磨時間。

5.手機充電器、充電線及插頭

必須準備充電物品，以免手機沒電。

6.防疫用品

在醫院範圍內仍需要佩戴口罩。準備酒精搓手液或消毒濕紙巾可在必要時使用。

7.零食

可以提早準備產婦喜歡，並適合吃的零食，滿足心靈需求。

8.眼罩、耳塞

如準媽媽容易因周圍環境影響睡眠，建議在睡覺時使用眼罩或耳塞，以提升睡眠品質。

9.耳機

可看影片和聽歌。

10.產婦衛生巾（一包）

私家醫院大多會提供，但以防萬一可以多帶一些。

11.網褲（視乎情況）

配合產婦衛生巾使用，可代替一般內褲，比較透氣和彈性大，私家醫院可能會提供。

12.安睡褲（一包）

入院頭1、2天護士會幫忙換產婦衛生巾。如果需要自行換衛生巾，很多媽媽會選擇用安睡褲，也可以代替內褲，十分方便。

13.沖洗瓶（視乎情況）

產後孕婦用來清潔下體傷口，私家醫院或會提供，可以查詢醫院再看看是否需要準備。

14.哺乳胸圍（三至四件）

為哺乳媽媽專門設計的胸圍，方便媽媽哺乳，需要自行準備。

15.長袖開胸式睡衣（兩至三套）

醫院裏冷氣比較冷，為免著涼，不管是冬天或是夏天都建議準備長袖睡衣。如果媽媽打算哺乳，建議準備開胸款式的睡衣。

16.保溫杯

產後建議媽媽頭幾天都喝暖水，可自備保溫杯方便盛載暖水，亦可以用來焗醫院提供的炒米茶。

如有需要，選擇自帶飲管的保溫杯為佳。

17.個人衛生、護膚用品

可攜帶洗面乳、爽膚水、乳霜、潤唇膏等，根據自己需要準備。大部分私家醫院會提供牙刷、牙膏、洗頭水等，如產婦有特別需要可自行準備。

18.爽身粉

因產婦在生產後不能洗澡，可以帶備爽身粉，保持身體乾爽。

19.襪（三至四雙）

可多帶幾雙襪更換，醫院不會提供。

20. 乳頭霜、乳頭清潔綿

有效舒緩媽媽在餵哺期間乳頭的不適及修復受損的乳頭。

21. 產後冰袋

可助緩解產後所造成的疼痛。

私立醫院走佬袋清單—孕婦用品

1.嬰兒的衣物（兩至三套）

私家醫院會準備嬰兒大部分物品，只需要準備寶寶出院時的衣物，如包被、手套、和尚袍等。

其實私家醫院的費用已包含了大部分孕婦所需要的物品。曾經也有媽媽分享入住私家醫院後才發現很多物品醫院都準備好了，無需自行攜帶。建議孕婦如果選擇在私家醫院分娩，可以先向醫院查詢會提供甚麼物品，以免造成浪費。

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