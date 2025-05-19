京都親子酒店10間｜新開幕／寶可夢主題房／小童免費／人均$142起

京都親子酒店推介2025！京都除了古色古香，更有京都水族館、國際漫畫博物館、任天堂博物館等大人小朋友都適合的特色景點！《香港01》整合10間京都親子酒店，大部分酒店鄰近景點，更有酒店提供特色寶可夢及鐵道主題房，人均只需$142起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

京都親子酒店推介【1】MONday 高級公寓 京都站鴨川（MONday Apart Premium Kyoto Sta. Kamogawa）

MONday 高級公寓 京都站鴨川（MONday Apart Premium Kyoto Sta. Kamogawa）於2024年11月新開幕，距離京都站13分鐘步程，鄰近京都塔、鴨川、京都國立博物館、東本願寺等景點。酒店擁有22間公寓式客房，配備簡易廚房、平板電視、洗衣機、乾濕分離浴室及浴缸等，設備超齊全，最大的房型更可容納多達7人，非常適合家庭旅行入住！

MONday 高級公寓 京都站鴨川（MONday Apart Premium Kyoto Sta. Kamogawa）

房價：人均HK$447起（小型套房；12歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：京都市下京區錦屋町通七條新日吉町137

交通：京都站步行13分鐘

MONday 高級公寓 京都站鴨川搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

京都親子酒店推介【2】MIMARU京都 新町三條（MIMARU Kyoto Shinmachi Sanjo）

MIMARU京都 新町三條（MIMARU Kyoto Shinmachi Sanjo）開幕於2018年，京都國際漫畫博物館、京都文化博物館、錦市場、二之丸庭園均在15分鐘步程內，地理位置極佳！酒店提供78間公寓式客房，配備完善的廚房、客飯廳、浴缸等設施，最大的房型可容納8人，就算是大家族旅遊都可以一起住！酒店更提供寶可夢主題客房，寶可夢迷必住！

MIMARU京都 新町三條（MIMARU Kyoto Shinmachi Sanjo）

房價：人均HK$289起（家庭一卧室公寓；4人入住）

地址：京都市中京區新町通三條上町頭町105

交通：烏丸御池站步行7分鐘

MIMARU京都 新町三條搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

京都親子酒店推介【3】京都梅小路波特爾酒店（Umekoji Potel Kyoto）

京都梅小路波特爾酒店（Umekoji Potel Kyoto）開業於2020年，旁邊就是梅小路京都西站，旁邊就是京都水族館、梅小路公園及京都鐵道博物館，帶小朋友去景點都超方便！酒店配備溫泉、室內兒童遊樂場、咖啡廳、娛樂及圖書室，可以租借桌遊及書籍，非常適合有小朋友的家庭入住！

京都梅小路波特爾酒店（Umekoji Potel Kyoto）

房價：人均HK$387起（公園側雙床房｜帶陽台；6歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：京都市下京區觀喜寺町15

交通：梅小路京都西站步行5分鐘

京都梅小路波特爾酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

京都親子酒店推介【4】京都梅小路皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Kyoto Umekoji）

京都梅小路皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Kyoto Umekoji）坐落在梅小路，附近有京都水族館、梅小路公園及京都鐵道博物館等合家歡景點，酒店更設有鐵道主題客房及兒童餐點！此外，酒店亦附設兒童桌上遊戲及拼圖、公共浴池、餐廳等設施，並提供自行車租借服務，可以一家人體驗在京都邊踩單車邊睇風景！

京都梅小路皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Kyoto Umekoji）

房價：人均HK$142起（標準特大床房；6歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：京都市下京區觀喜寺町9-3

交通：梅小路京都西站步行4分鐘

京都梅小路皇家花園酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

京都親子酒店推介【5】京都 Emion 酒店（Hotel Emion Kyoto）

京都 Emion 酒店（Hotel Emion Kyoto）於2020年開業，坐落於京都中心地段，鄰近京都鐵道博物館、京都水族館及梅小路公園。酒店擁有200間客房，配備乾濕分離浴室、兒童用品及兒童餐，最大的房型可容納4人入住。酒店亦提供公共浴池、桑拿、洗衣房、餐廳等設施。

京都 Emion 酒店（Hotel Emion Kyoto）

房價：人均HK$267起（經濟雙床房；6歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：京都府京都市下京區朱雀堂ノ口町20-4

交通：梅小路京都西站步行2分鐘

京都 Emion 酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

京都親子酒店推介【6】京都六善酒店（Six Senses Kyoto）

京都六善酒店（Six Senses Kyoto）於2024年4月開幕，擁有81間房，房間空間十分大，有咖啡機、浴缸、暖氣等設施，大部分房型亦設有大露台、景觀浴缸等，一家人入住亦不會擁擠。酒店亦設有室內泳池、公共浴池、桑拿、健身室等休閒體驗；兒童俱樂部、兒童遊樂場、兒童書籍或影音產品、托兒服務等兒童設施，以及免費自行車租借服務。

京都六善酒店（Six Senses Kyoto）

房價：人均HK$起（高級特大床房；11歲或以下小童不加床可免費入住；退房當天免費搭乘從酒店到京都站單程的士）

地址：京都府京都市東山區妙法院前側町 431

交通：清水五條站步行15分鐘

京都六善酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

京都親子酒店推介【7】THE 皇家花園酒店 Iconic 京都（The Royal Park Hotel Iconic Kyoto）

THE 皇家花園酒店 Iconic 京都（The Royal Park Hotel Iconic Kyoto）坐落於京都烏丸，距離車站只有3分鐘路程，更可以步行前往京都國際漫畫博物館、京都文化博物館館、錦市場等景點！酒店於2022年開幕，擁有125間房，部分設有家庭影院投影機，可以晚上一起看電影！酒店附設大眾浴場、餐廳、酒吧等設施，並提供兒童餐供小朋友享用。

THE 皇家花園酒店 Iconic 京都（The Royal Park Hotel Iconic Kyoto）

房價：人均HK$447起（高級雙床房；6歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：京都府京都市中京區船屋町420

交通：烏丸御池站步行3分鐘

THE 皇家花園酒店 Iconic 京都搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

京都親子酒店推介【8】悦柳二條城京都-悦榕集團（Garrya Nijo Castle Kyoto - Banyan Group）

悦柳二條城京都-悦榕集團（Garrya Nijo Castle Kyoto - Banyan Group）於2022年6月17日正式開幕，附近有京都國際漫畫博物館、二條城及二之丸庭園，帶小朋友去玩都十分方便！酒店只有25間客房，房間均配備乾濕分離浴室及浴缸、落地景觀窗及大露台，酒店亦會為小朋友提供兒童設施。

悦柳二條城京都-悦榕集團（Garrya Nijo Castle Kyoto - Banyan Group）

房價：人均HK$1,489起（豪華特大床房；11歲或以下小童不加床可免費入住；包早餐）

地址：京都府京都市中京區市之町180-1

交通：二條城前站步行4分鐘

悦柳二條城京都-悦榕集團搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

京都親子酒店推介【9】京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）

京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）於2023年9月開幕，鄰近京都水族館、京都鐵道博物館、梅小路公園等娛樂景點。酒店融合日本簡約文化及泰式渡假休閒風情，客房窗戶可以無死角觀賞城景或庭院景色，部分房間更配備私人檜木風呂！想完全放鬆身心，更可以享用酒店泳池、大眾浴場、SPA及花園等，酒店亦提供兒童餐及兒童設施。

京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）

房價：人均HK$1,130起（尊貴花園雙床間；12歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：京都市下京區西洞院町466番

交通：京都站步行14分鐘

京都都喜天麗酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

京都親子酒店推介【10】京都清水諾加酒店（Nohga Hotel Kiyomizu Kyoto）

京都清水諾加酒店（Nohga Hotel Kiyomizu Kyoto）地理位置優越，鄰近京都國立博物館、清水阪及清水五條站。酒店於2022年開幕，共有204間客房，房內配備乾濕分離浴室及浴缸、音響及提供串流媒體服務的數碼電視，小朋友想睇Netflix或YouTube都沒問題！酒店亦設有健身室、洗衣間、餐廳、酒吧及咖啡室等休閒娛樂設施。

京都清水諾加酒店（Nohga Hotel Kiyomizu Kyoto）

房價：人均HK$329起（雙床房；6歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：京都市東山區五條橋東4-450-1

交通：清水五條站步行8分鐘

京都清水諾加酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略