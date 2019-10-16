【校園欺凌】唔使再告狀做衰人　小學風紀化身調解員處理同學衝突

欺凌、衝突，是校園中無可避免的事情！要做到杜絕，完全不發生是一件天方夜譚之事，因此我們應該把重點放在減少發生機率，以及發生後如何處理及糾正同學這方面。當事情雙方各執一詞，如果有人可以站在第三者角度以公平、公正的態度去聆聽雙方意見，並加以調和找出共識，相信情況又會大大不同，這亦是一眾「小學朋輩調解員」存在的目的。

校園欺凌情況全球最為嚴重​

香港的校園可能並非大家想像中和諧，2017 年 12 月，經濟合作與發展組織 (OECD) 發表了於 2015 年於 75 個國家和地區中的15歲學生身心健康調查結果，發現香港的校園欺凌情況全球最為嚴重。 有多達 32%受訪者表示曾於一個月內被同輩多次欺凌，情況比鄰近的台灣嚴重4倍。

76.5%同學曾因衝突事件受傷害

欺凌相信已經是較嚴重的層面，但退一步，校園內同學之間的口角事件、小衝突，也是在我們看不見的地方秒秒鐘在發生。香港家庭福利會透過香港中文大學於2012年訪問了1500位就讀小四至中三的同學發現，76.5%的受訪學生表示曾經歷及受傷害於不同形式的校園人際衝突；60.3%的受訪學生表示曾參與不同形式的校園人際衝突，可見幾乎是每位同學都面對的問題。

家福會Leonard（右）及Samantha（左）

小小調解員 處理校園衝突

由於洞察到校園欺凌和衝突的現象不容忽視，自2013年起香港家庭福利會（家福會）和恒生銀行合作，積極推行「恒生 — 家福青少年調解計劃」，以12小時的課程，訓練高小同學化身校內的小學朋輩調解員，處理同學之間的磨擦。

家福會社工及認可綜合調解員Leonard說明：「這個計劃會由專業的調解員傳授調解概念給小朋友，課程會以一些情境及角色扮演去教導小朋友如何處理衝突事件，同時也設計了一系列教材，以四種不同動物代表不同性格，例如情緒較波動、凶狠的鯊魚、遇上麻煩事就想縮回龜背的烏龜等等，令同學更易掌握知識」。

Leonard補充，同學在訓練課程當中，會學懂專業調解員處理成人世界矛盾的「調解五步曲」。

「實際情況當然不會跟足以上步驟，試想像，你要兩名情緒激動的同學找個地方坐下來，再花時間解釋什麼是調解，以及規則是什麼，再慢慢寫下協議是不可行的！小學生之間的矛盾通常是一些雞毛蒜皮的事情，例如『佢撞到我先』、『佢把間尺過界啊』，而同學之間的問題主要是不能找到渠道去宣泄自己情緒，而小小調解員就會以較中立的角色，除去同學言語中激動的語氣，把句子重新演繹，去表達雙方的立場及意見。」Leonard說。

很多時同學不懂表達自己是小衝突未能解決的成因，試過有同學不滿被別人改「花名」，但又不懂得告訴別人自己不喜歡這樣，只懂得「鬧返人轉頭」，最後在小小調解員及老師的幫助下，成功令同學停止了這種令別人不舒服的行為，阻止了「以怨報怨」的惡性循環。

令風紀不用做衰人

該計劃每年都會收到約70多間的學校申請，但因資源有限，會以優先考慮部分區域及需要性較高的學校。家福會社工及認可家事調解員Samantha表示：「參與計劃的學校大多數會挑選校內的風紀接受培訓，皆因他們更常接觸到衝突事件，這些風紀學懂調解後帶來的好處包括，一是不需要再『做衰人』，向老師『打小報告』解決事情；另一方面老師亦更輕鬆，小衝突風紀可以自行處理。」

全港首創調解APP-「調解研究所」

該計劃不單只局限在校園，未來更打算把調解的概念普及去家庭層面，恒生銀行企業責任主管何卓惠女士表示：「計劃將加強家長教育，增辦家長講座，傳授基本調解概念，及在親子日常生活應用 ，明年6月亦會首次舉辦大型公開的調解嘉年華，透過各項互動有趣的攤位遊戲及調解故事演講環節等，讓更多青少年了解調解的概念。」

除此之外，該計劃更推出全港首個朋輩調解APP，針對小學階段的同學及家長設計，程式中包含一些動畫化的調解小故事、遊戲等，遊戲方面更可透過藍芽與其他朋友進行「雙打」，了解合作和達成共識的重要性，目前程式在IOS及Android平台都免費供公眾下載。