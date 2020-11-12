鼻敏感｜小朋友狂打乞嗤　影響專注力和認知表現　比平日犯更多錯

每逢季節的轉換，患有鼻敏感的小朋友又是一個災難。原來，身體過敏不只導致不適，更可怕的是造成認知的反應較慢，測試時會犯上更多的錯誤。為了小朋友的健康和學習表現，建議家長讓小朋友遠離致敏源，或是配合藥物舒暢症狀。

鼻敏感會令人產生很多不適的症狀。(gettyImage)

鼻敏感的症狀都令人非常困擾，不停的流鼻水、打噴嚏，雙手像是無時無刻都要準備好紙巾。近日則有研究發展，嚴重鼻敏感的小朋友在容易發作的季節時，認知表現比一般小朋友較差，但在平日時的表現則沒有差異，故控制住鼻子的症狀，絕對有利於專注力和學習表現。

中醫教紓緩鼻塞方法：

鼻敏感影響學習的反應速度

早前一項發表在《Pediatr Allergy Immunol》的研究找來了43名患有鼻敏感、年齡介乎8至17歲的小朋友，他們使用藥物治療的效果並不理想，屬於嚴重症狀的患者。另外，研究人員也找了26名沒有過敏的兒童做對照。

研究發現，在敏感「旺季」時，患有鼻敏感的小朋友對空間記憶的認知能力是明顯較差，而在非敏感季節時，2組小朋友的表現則沒有差異。而鼻敏感小朋友在敏感發作時，敏感的症狀越多，在認知及其他測試中犯的錯誤會更多，過敏組在很多測試的平均表現都不太理想，尤其是在「反應速度」上。

研究人員表示，敏感組的小朋友即使症狀麻煩，但本身是沒有認知的障礙和缺憾，更顯示出他們的生活質量越受到症狀的困擾，對學習的反應就需愈長的時間。很多之前的研究也有類近的發現，在敏感的症狀出現時，患者的認知和記憶力也會下降。

對鼻敏感，大人和小朋友也非常困擾。（GettyImage）

打斷專注力 降低記憶力

在過往的研究之中，很多人也指呼吸道的過敏情況會令小朋友的專注力不集中和失眠，繼而影響兒童的表現，或是在白天時較為嗜睡。但這個研究是直接顯示出症狀和表現有直接影響的關係。

在這個研究之中，敏感組兒童的專注力表現貌似沒有受到影響，亦可能是測試時間只有7分鐘所致。當他們在一個45分鐘的測試之中，鼻敏感的情況就開始打斷專注力，不過對短期的認知表現沒有影響。不過，在另一個類似的研究之中發現，鼻敏感會令人專注力下降，從而降低多個認知學習的速度和效率。

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