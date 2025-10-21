空氣清新機「放錯位置」等同白買！5件事要做足讓它產出最高效能

空氣清新機已經成為許多家庭的必備家電，但你知道嗎？它的擺放位置和使用方式，直接影響清淨效果！如果擺錯了，不僅浪費電，還可能讓空氣品質大打折扣。今天就跟着《網路溫度計DailyView》一起來認識空氣清新機的擺放誤區和使用注意事項，讓你輕鬆打造清新好空氣！



空氣清新機常見擺放誤區 你中了幾個？

1. 靠牆擺放

空氣清新機需要足夠的空間進氣和排氣，如果靠牆太近，空氣流通會受到限制，清淨效果自然變差。建議至少離牆壁15-30公分，讓機器「呼吸」更順暢！

2. 放在角落

角落空氣流通差，容易形成死角，空氣清新機的效果也會大打折扣。最好放在房間中央或靠近污染源（如廚房、窗邊）的地方，才能有效淨化空氣。

3. 避免擺放在障礙物前面

空氣清新機應避免擺放在大型家具、書桌等障礙物前方，這些物品會阻擋空氣流入機器內部，大幅降低過濾效果。建議將其放置在開放且無阻礙的區域，確保空氣能自由流通。

4. 靠近熱源或濕氣重的地方

避免將空氣清新機放在暖氣、加熱器或潮濕的地方（如浴室附近），高溫和濕氣可能損壞機器或影響過濾效果，得不償失！

使用空氣清新機 這些細節要注意！

1. 定期更換濾網

濾網是空氣清新機的核心，定期更換才能保持最佳效果。建議根據使用頻率和環境污染程度，每3-6個月更換一次，別等到濾網發黑才換！

2. 保持門窗關閉

使用空氣清新機時，盡量關閉門窗，避免室外污染物進入，影響清淨效果。如果想通風，可以先開窗換氣，再開啟清淨機。

3. 根據空間選擇合適機型

空氣清新機的適用坪數需與房間大小匹配，過小或過大的機型都會影響效果。購買前記得確認產品的CADR（潔淨空氣輸出率），選對機型很重要！

4. 避免長時間高風速運轉

雖然高風速能快速淨化空氣，但長時間運轉可能增加耗電量和噪音。建議根據空氣品質調整風速，必要時再使用高風速。

5. 定期清潔機身

除了更換濾網，機身外部和進氣口也需定期清潔，避免灰塵堆積影響進氣效率。簡單的清潔，能讓機器運作更順暢！

