胎兒長「巨大腫瘤」發現後一周再沒心跳！醫溫溫柔伴孕婦面對哀傷

台灣婦產科名醫蘇怡寧日前在Facebook分享，一名孕婦在20周產檢時，意外發現胎兒腹部出現巨大腫瘤，經進一步安排MRI與第二意見評估後，僅短短一周時間，再度回診時胎兒已無心跳。面對無常，蘇醫生以溫柔與專業陪伴媽媽走過這段艱難歷程，不少網友看了為之動容。



蘇怡寧在Facebook專頁表示，這位媽媽在前期的產檢都一切正常，直到20周的例行超音波檢查時，他驚訝地發現胎兒腹部有一顆巨大腫瘤，「我看了很久，心中大概有想法，但最難的，其實是如何讓媽咪知道這件事情，很難啟齒」。

幸好媽媽得知消息後，比蘇怡寧想像的還要冷靜跟勇敢，他迅速安排胎兒MRI檢查，並協助轉診至台大婦產科的施景中醫師門診，希望在最短的時間內釐清所有的事情。

然而，一周後媽媽再次回診時，兩人早已心理有數，「我們也開始討論要如何準備接受這件事情，這時候超音波探頭一放上去，胎兒心跳停止了，不過我們都做好準備了」。

蘇怡寧感性表示，有些事是無法控制的，「我們不一定能改變上天的安排，結果不盡然都可以是美好的，但我們可以試著更平靜地走過這一段，休息一下，我們會再見面的」。

貼文曝光後，許多網友留言表示：

．「我懷孕11周發現胎兒沒有腦殼，當下也是很難過，我理解那位媽媽的不捨，我經歷過所以我懂，孩子重新排隊會回來的」

．「孩子有緣的話，會再回來的，其實本來就很少人，第一次懷孕能順產的」

．「體貼媽媽的寶寶，會再回來的」

．「看著文字就想哭，感謝蘇醫師的溫柔」



也有曾經歷胎停的媽媽留言分享，「我那時在蘇醫師面前直接落淚，不知道他一個月要面對幾次這樣的情況」。

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