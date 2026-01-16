女子嘆伙食費負擔大壓不下來　網民教路戒1習慣加這樣做省超多

隨着物價不斷上升，外食族的生活壓力也隨之增加。近日，台灣一名女網民在PTT的WomenTalk板發表文章，表示她每月的伙食費高達台幣12,000元（下同，台幣12,000元約港幣3千3百元），儘管努力節省，仍難以將開支壓低至8,000至10,000元（約港幣2,200元至2,700元）。她苦惱於中午外食時，想要吃得飽又均衡，卻找不到便宜的選項，於是上網向其他女孩們求助。



此話題引發網民熱烈討論，不少人分享了各自的慳錢方法。有網民建議「中午直接不吃，慳錢又減肥」，或「吃自助餐不選肉，要吃肉就直接買便當，預算一餐100應該還可以」。此外，大部分的人皆提出自己煮飯的慳錢秘訣，「去菜市場買當季盛產蔬菜，自己用電鍋或熱水做便當」，並強調「自己煮，少喝手搖」。

然而，也有網民對事主的伙食費感到驚訝，認為：

・「現在菜頗便宜的，週末可以自己煮，加減省一點」

・「除非你去全聯或市場買來自己煮，不然真的沒辦法」

・「我男的，你比我還能吃欸」

・「我早餐一個蛋，中午半個便當，晚餐半個便當」



更有網民直言：

・「買冷凍饅頭或者水煮蛋+水，我都這樣省，壓不下來是個人問題吧」

・「我自己就會煮個三、四道菜，然後個別分裝好，想吃的時候各夾一些湊在一起當成便當菜吃」

・「買超商的友善時光啊」



對於自己動手做飯的看法，網民們也提出不同意見。有些人認為自己煮飯比外食便宜很多，但也有人指出，自己煮飯的缺點是「會吃一樣的菜色好幾餐」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】