「Baby in car」語法竟是錯的？網民解釋原因稱「這」才正確寫法

若家有新生兒，不少家庭會在車外貼「Baby in car」的標示貼紙，除了提醒後車車上有嬰兒，可能會開慢一點，若出意外救護人員也能優先搶救。一名網友在路上看到有車子的標示貼居然不是「Baby in car」而是「Baby on board」，令他不禁讚嘆，「難得有人貼正確的英文標語」。



一名網友在Facebook群組「路上觀察學院」分享，他在路上看到有台車貼着「Baby on board」的標示貼紙，難得看到有人貼正確的英文標語，令他相當感動。「Baby in car」和「Baby on board」這兩個短語常見於車輛上的標示，但在標準英文用法和實際應用中，「Baby on board」 才是正確且常見的表達方式。

「Baby on board」意思是「車上有嬰兒」。「on board」意思是「在車上、在船上、在飛機上」等交通工具裡，常見於車貼標語（car signs），用來提醒其他駕駛人注意行車安全，因為車內有嬰兒。「Baby in car」雖從字面上看得懂，但缺少冠詞，應為「Baby in the car」才符合英文語法。即使語法修正後，「Baby in the car」也不是用作車貼的常見語句，聽起來更像是在告訴別人「有個嬰兒在車裡」，而非作為一種警示標誌。

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網友紛紛表示：

．「對，不然in car是在鈑金裏」

．「外國人士總以為我們的車是用寶寶做的」

．「每次看到baby in car就會覺得很好笑」

．「終於來了正解，之前『In car』我都在想，小孩到底藏引擎室還是後備箱…」

．「在意英文正不正確很台灣」



但也有網友認為看得懂比較重要：

．「甚麼？in car是錯的！嚇兩跳欸」

．「相信我，90%只認識Baby這個單字而已！」

．「貼很多人看不懂的也沒用」

．「你以為三寶會在意你裏面裝小孩老人？」

．「看得懂就好了啦」



有網友解釋：

．「In car是裝在車上的，像引擎、貨物這樣，On board 是乘坐在車上，坐飛機也是用On board」

．「其實『Baby in car』只有在亞洲地區常見，國外則是用『Baby on board』，常見的『Baby in car』、『Mom in car』，除了告知後方車上有嬰兒，請勿隨意按喇叭，最重要是發生意外時，能第一時間告知緊急醫護人員車內有嬰兒、孕婦，優先搶救！」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】