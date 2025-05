「Baby in car」語法竟是錯的？網民解釋原因稱「這」才正確寫法

若家有新生兒,不少家庭會在車外貼「Baby in car」的標示貼紙,除了提醒後車車上有嬰兒,可能會開慢一點,若出意外救護人員也能優先搶救。一名網友在路上看到有車子的標示貼居然不是「Baby in car」而是「Baby on board」,令他不禁讚嘆,「難得有人貼正確的英文標語」。



一名網友在Facebook群組「路上觀察學院」分享,他在路上看到有台車貼着「Baby on board」的標示貼紙,難得看到有人貼正確的英文標語,令他相當感動。「Baby in car」和「Baby on board」這兩個短語常見於車輛上的標示,但在標準英文用法和實際應用中,「Baby on board」 才是正確且常見的表達方式。

「Baby on board」意思是「車上有嬰兒」。「on board」意思是「在車上、在船上、在飛機上」等交通工具裡,常見於車貼標語(car signs),用來提醒其他駕駛人注意行車安全,因為車內有嬰兒。「Baby in car」雖從字面上看得懂,但缺少冠詞,應為「Baby in the car」才符合英文語法。即使語法修正後,「Baby in the car」也不是用作車貼的常見語句,聽起來更像是在告訴別人「有個嬰兒在車裡」,而非作為一種警示標誌。

網友紛紛表示:

.「對,不然in car是在鈑金裏」

.「外國人士總以為我們的車是用寶寶做的」

.「每次看到baby in car就會覺得很好笑」

.「終於來了正解,之前『In car』我都在想,小孩到底藏引擎室還是後備箱…」

.「在意英文正不正確很台灣」



但也有網友認為看得懂比較重要:

.「甚麼?in car是錯的!嚇兩跳欸」

.「相信我,90%只認識Baby這個單字而已!」

.「貼很多人看不懂的也沒用」

.「你以為三寶會在意你裏面裝小孩老人?」

.「看得懂就好了啦」



有網友解釋:

.「In car是裝在車上的,像引擎、貨物這樣,On board 是乘坐在車上,坐飛機也是用On board」

.「其實『Baby in car』只有在亞洲地區常見,國外則是用『Baby on board』,常見的『Baby in car』、『Mom in car』,除了告知後方車上有嬰兒,請勿隨意按喇叭,最重要是發生意外時,能第一時間告知緊急醫護人員車內有嬰兒、孕婦,優先搶救!」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】