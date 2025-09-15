沐浴露「含防腐劑」或可致癌？台醫教授解話：「一情況」風險驟升

近年乳癌年輕化趨勢引發各界關注除了基因之外，環境賀爾蒙也可能是導致乳癌風險上升的重要關鍵。而「沐浴乳含Paraben（防腐劑）會致乳癌」傳聞不斷，引發大眾關注，究竟這項說法真有根據嗎？對此，最早發出此警告的台北醫學大學醫學系榮譽教授林松洲強調，若使用單一種Paraben、且添加量合乎食藥署規定的產品，是安全的；問題出在有些廠商為加強防腐效果，添加多種且高劑量防腐劑，長期下來恐對人體健康產生不良影響。



早前網傳一則警訊，引述北醫醫學系教授林松洲的話，建議民眾「不要使用沐浴乳洗澡」，原因是沐浴乳中常見的防腐劑Paraben（對羥基苯甲酸酯）會導致乳癌發生，除示警不要用沐浴乳洗澡，也提醒購買洗頭水、染髮劑、化粧品時，要確認成分是否含有多種Paraben。

Paraben 是甚麼？為何被添加？

Paraben（對羥基苯甲酸酯）是一類常見於洗頭水、沐浴乳、乳液、化粧品與藥品中的化學合成防腐劑，能有效抑制細菌與黴菌滋生，延長產品保存期限，特別在台灣這樣潮濕的氣候中，更是不可或缺。

其主要種類包括Methylparaben （甲酯）、Ethylparaben （乙酯）、Propylparaben （丙酯）、Isopropylparaben （異丙酯）、Butylparaben （丁酯）、Isobutylparaben （異丁酯）和Benzylparaben（苯苄酯）等7種。

相關文章：沐浴露｜別為慳家「得番幾滴」都加水再用！補充裝應「這樣添加」

+ 8

Paraben真的會導致乳癌嗎？

網傳訊息顯示，多名乳癌末期患者家庭長年使用沐浴乳，而沐浴乳中含有多種Paraben，是誘發乳癌的關鍵因素。但事實查核中心在去年（2024/04/22）就針對此傳言澄清，指出「沐浴乳含有Paraben是誘發乳癌致癌物」證據不足。

事實查核報告#2978說明，Paraben的致癌性尚無明確科學證據，傳言稱世衛組織（WHO）宣佈Paraben會導致乳癌也不是事實。其次，過去研究的確發現，Paraben可能會干擾正常荷爾蒙運作，在乳癌細胞發現較高濃度的Paraben，但機轉和因果關係需要更多研究驗證，無法推論Paraben就是導致乳癌的主因。

而Paraben是美國、歐盟、台灣官方准用的防腐劑，訂有明確的限量規範，符合法規、限量使用應該沒有安全疑慮；而且清潔用品通常使用後就沖掉、不會長時間停留在皮膚上，經皮膚吸收的可能性不高。再者，乳癌的風險因子複雜多元，單就含有Parabens的沐浴乳會導致乳癌發生，缺乏科學證據，因此民眾使用沐浴乳時不需過度擔心。

添加可避免變質污染，出現過敏就該停用

事實上，台灣衛福部食藥署早在2019年就澄清，台灣氣候溫暖潮濕，為防止產品變質，沐浴乳中必須適度添加防腐劑，以降低微生物滋生的風險並防止產品腐敗。如果沐浴乳未添加防腐劑，不僅會縮短保存期限，也容易遭到細菌及黴菌入侵繁殖，造成沐浴乳腐敗變質，反而可能對肌膚造成更大危害。

台灣林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海醫生則指出，Paraben是合法添加物，目的是避免微生物污染、防止產品腐敗。儘管醫界對Paraben可能跟環境賀爾蒙及女性乳癌發生有關感到疑慮，但台灣食藥署設有明確使用濃度上限，且對孩童也規定非立即沖洗掉的產品，都不得使用於3歲以下兒童的尿布部位。

顏宗海表示，目前沒有研究證實「使用沐浴乳會致癌」，不過他提醒，如果使用沐浴乳出現皮膚過敏反應，可能跟個人體質有關，如果發現使用某個牌子會造成疹子、過敏性皮膚炎等情形，就應該停用。

相關文章：精明師奶｜洗頭水、沐浴露買補充裝沒更慳錢？網民嘆有2大缺點！

+ 7

混用多種且用量超標，風險大增

對此，今周刊於5月19日電話訪問到台北醫學大學醫學系榮譽教授林松洲，他強調並非要民眾別用沐浴乳、或是含有Paraben的產品，而是目前市面上許多產品常混用多種Paraben：

只有一種的話，致癌性還沒那麼強，但4種都混在一起的時候，風險就很大！ 台北醫學大學醫學系榮譽教授林松洲

林松洲解釋，Paraben分有甲酯、乙酯、丙酯、丁酯等多種化合物，廠商為加強防腐效果，將數種Paraben混合在一起，「那是非常糟糕的！」他直言，若廠商僅單獨添加一種Paraben防腐劑，且用量合乎衛福部規範，當然是安全的；只不過當數種Paraben混用、且用量超標，就很危險。

林松洲舉例，大眾購買市售洗頭水、沐浴乳可以發現，有些產品即使開瓶，置放多年也不會發霉，那就可能是放了過量的防腐劑。建議大家在選購相關產品時，還是要看一下包裝上的成分表，若有混用多種Paraben的狀況，使用上就得謹慎小心。

而林松洲也說，使用含過量Paraben的沐浴乳，危害可能要累積十年才顯現，值得注意的是，受影響的不會只有女性，男性也可能導致乳癌發生。

安全使用沐浴乳的建議

．選購產品時查看成分標示，特別留意是否含多種防腐劑。

．使用後務必沖洗乾淨，避免殘留在皮膚上。

．若出現紅疹、搔癢、過敏等反應，應立即停止使用，必要時就醫。

．對嬰兒、孕婦、或本身有乳癌家族史者，建議可選擇不含Paraben的產品或使用成分單純的肥皂（soap bar）



延伸閱讀：

浴室水垢、磁磚縫發霉「全聯好物」一擦發亮 達人推薦：馬桶除臭、去汙漬也很有感

小資省錢裝潢術！以近3年生活樣貌作規畫，達人經驗談：後悔掏淘寶，錢應投資在好傢俱

【本文獲「今周刊」授權轉載。】