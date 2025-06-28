白醋浸雞蛋會產生甚麼效果？快跟孩子做「半透明彈跳蛋」科學實驗

在家裏就能用雞蛋與醋完成簡單有趣的科學實驗 ── 打造「彈跳蛋」！這個廣受歡迎的家庭實驗不僅適合復活節、逾越節等春季聚會亮相，也是一堂兼具趣味與教育意義的化學課。



實驗材料簡單，只需生雞蛋一顆、透明杯子或罐子、白醋或蘋果醋、淺盤與碗。首先，將生蛋輕放入杯中，加入足量醋完全浸沒蛋殼。數小時內，便能看到蛋殼表面開始冒出細小氣泡，那是碳酸鈣與醋中的醋酸發生化學反應，產生二氧化碳的結果。大約兩至三天後，蛋殼會完全溶解，只剩下一層半透明的蛋膜包覆內部蛋黃與蛋白。

這層蛋膜雖薄，卻相當有韌性，使得這顆「橡皮蛋」能在淺盤或碗中輕彈，甚至稍微反彈。但要注意，它仍然是生蛋，彈得太大力還是會破！

暑假快到，跟孩子一起做個家居科學實驗吧！（按圖了解）



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碳酸鈣遇醋酸產生二氧化碳與水 半透膜蛋膜能讓水通過

雞蛋放入醋中後不久，周圍便會產生二氧化碳氣泡。圖／Popular Science 提供

從科學角度來看，這是一個經典的醋酸與碳酸鈣反應實驗。蛋殼主要由「碳酸鈣」構成，遇到醋酸後會產生可見的二氧化碳氣泡與水、醋酸鈣等產物，蛋殼因此逐漸溶解。而蛋膜則為半透膜，能讓水通過但阻擋醋酸中的其他物質，也因此維持內部結構完整。

不過提醒一點，這顆「橡皮蛋」雖然彈性十足，但不耐久放，長時間暴露空氣可能導致變質發臭，因此千萬別把它當作真正的復活節彩蛋藏起來。

透過這個有趣的「雞蛋實驗」，不僅能觀察酸鹼反應與氣體生成的過程，更能從生活中感受科學的魅力，是一項兼具操作性與啟發性的居家小實驗。

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【本文獲「明日科學」授權轉載。】