孩子不肯早睡？先搞清不想瞓原因　比起「常哦」3招引導舒服入睡

許多青少年睡眠不足，影響情緒、學業與心理健康。研究建議他們每晚應睡8至10小時，但手機等電子設備常延遲入睡。睡前遠離螢幕、固定就寢時間、有規律的放鬆儀式（如洗澡、閱讀）有助入眠。建議打造涼爽、安靜、黑暗的睡眠環境。與其不斷催促，不如讓孩子理解睡眠對大腦與情緒的重要性，才能真正改善睡眠習慣。



你是否也在和家中孩子為了上床睡覺而鬥爭？你總是得不斷不斷重複着一句話：放下手機！睡覺！

研究表明，當今的青少年比以往任何時候都更加缺乏睡眠。根據台灣疾病管制與預防中心的數據，青少年需要8到10小時的睡眠。但近太多青少年睡眠不足，這影響了心理健康和學業表現等重要方面。

當孩子情緒不佳，請先省思，他是否睡眠不足

睡眠不足的一些明顯跡像是：易怒、脾氣暴躁、情緒脆弱、缺乏動力、衝動，更容易透過負面的眼光看待世界和自己。睡眠不足的青少年也可能在白天、在車上或在課堂上睡着。睡眠不足的青少年可能會在學校落後，因為睡眠對於學習和記憶鞏固至關重要。

美國兒童發展專家、史丹佛大學教育研究生院高級講師丹尼斯 (Denise Pope) 表示，青少年也需要這些，並對家長提出建議，關於如何建立更好的睡前習慣。

先搞懂：為甚麼他不睡？

孩子晚睡，是不少爸媽的共同噩夢。尤其當你已經忙到靈魂出竅，他卻像剛充飽電。先搞懂：為甚麼他不睡？

生理節奏晚睡型：有些孩子天生睡得晚。

白天活動量不足：能量沒放完，根本不想睡。

太晚午睡或睡太久：導致晚上精神百倍。

睡前過度刺激：看電視、玩平板、追逐打鬧，等於自動開「夜戰模式」。

缺乏儀式感：沒有固定的「入睡流程」，孩子無法安穩轉換心情。

建立良好的睡眠習慣：晚上讓孩子遠離電子設備

到了晚上，讓孩子遠離電子設備。手機、平板電腦、串流媒體服務和電玩遊戲並不是讓孩子夜不能寐的唯一因素，但專家們一致認為它們是延遲睡眠的主要因素。睡前一小時把螢幕拿開。暴露在光線下會阻止大腦釋放褪黑激素，這種激素會讓我們感到困倦。

把誘惑從臥室趕出去，如果手機在伸手可及的範圍內，當通知嗡嗡作響時很難忽略。許多青少年表示，他們在瀏覽網頁時睡着了，或者如果他們睡不着覺就會拿起手機，結果一瀏覽網頁就好幾個小時。

許多孩子把手機當做鬧鐘，所以把手機留在身邊，請家長購買鬧鐘！

想睡個好覺，請在固定時間上床

盡量每晚在同一時間上床睡覺，並提前至少30分鐘開始休息。在此期間，請關閉通知，洗個熱水澡，閱讀一本書。下午和晚上避免飲用咖啡因和能量飲料。

佈置睡眠環境

最佳睡眠環境是涼爽、黑暗、安靜的房間。在吵雜的家庭中，耳塞和睡眠眼罩會有所幫助。如果臥室太熱，就會影響入睡和保持睡眠。

家長都知道，叮嚀青少年快點睡覺並不總是有效，所以你需要獲得他們的認同。告訴他們有關睡眠、大腦健康和情緒健康的相關資訊。

