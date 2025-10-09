萬聖節2025｜75+親子活動推介 遊樂場/親子餐廳/商場打卡

萬聖節2025｜萬聖節又到了！各位父母計劃好如何與孩子們一起度過了嗎？《01親子》為大家整合多個必玩活動及商場打卡地方，本文將會一一介紹。



萬聖節2025【1】精選活動篇

萬聖節2025【1.1】香港迪士尼樂園度假區｜20周年奇妙派對 + 連玩2日門票優惠

由惡人萬聖派對、魔雪聖誕，到Duffy春日萌粉派對，都為粉絲們帶來源源不絕驚喜。現享3人行8折優惠成為「奇妙處處通」會員，全年無限暢玩香港迪士尼樂園！👉 香港迪士尼樂園門票｜$575起入場連玩2日

萬聖節2025【1.2】PAPAPBUBBLE 西班牙手工糖果工作坊｜獨家半價 人均$145起｜9-10月限定萬聖節圖案主題

PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊，讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛和滿滿果香的創意手工糖果，享受難忘親子時光👉立即購票

【限量快閃5折】👉立即購票

手工糖果工作坊: HK$340 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

手工棒棒糖工作坊: HK$290 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)

PAPABUBBLE 西班牙手工糖果工作坊

地點：銅鑼灣銅鑼灣道34號



萬聖節2025【1.3】伊藤潤二恐怖體驗展｜獨家低至95折

被譽為日本當代恐怖漫畫大師的伊藤潤二，今個萬聖節登陸香港！展覽結合沉浸式鬼屋體驗與珍貴原畫展示區，經典角色富江和雙一現身，原汁原味還原故事，讓觀眾全方位走進伊藤潤二筆下的詭譎世界，帶來視覺與心靈雙重衝擊。

展期門票 *適用於2025年9月19日至11月9日

展期單人票－$179/張

萬聖節單人票－$199/張（適用於10月11日至10月31日的場次，購票時需要先預定進場時段）

❗展期門票｜01空間獨家低至95折換購 入場送限定禮品※❗👉立即購票

【伊藤潤二 恐怖體驗展】

日期：2025年9月19日 至 11月9日

時間：星期一至五 5pm-11pm；星期六至日 3pm-11pm

地點：旺角創興廣場地庫INCUBASE Arena B2

體驗時間：60分鐘



萬聖節2025【1.4】「Mickey Keep It Real」主題活動 夏日型格登陸太平山頂

全港首個迪士尼「Mickey Keep It Real」主題活動，將太平山頂打造成充滿驚喜的盛夏慶典！人氣角色米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托、鋼牙與大鼻，將於中環山頂纜車總站出發，與所有Disney fans展開一場橫跨整個太平山頂的精彩旅程！

「Mickey Keep It Real」裝置詳情：

日期：2025年6月26日至12月31日

時間：每日10am – 10pm

地點：山頂纜車中環總站、山頂纜車、凌霄閣及摩天台428



萬聖節2025【2】商場打卡篇

萬聖節2025【2.1】朗豪坊x KUROMI怪異影院 《The Show Must Go Wrong??》

朗豪坊「WoW!WePLAY」20周年驚喜再臨！今個秋天，商場特別邀請 同樣慶祝20周年的SANRIO人氣角色KUROMI，聯手打造朗豪坊x KUROMI怪異影院 《The Show Must Go Wrong??》，以玩味創意碰撞出嶄新火花，同你一齊玩轉萬聖節！

朗豪坊x KUROMI怪異影院《The Show Must Go Wrong??》

日期：2025年9月30日至11月2日

時間：上午10時30分至晚上10時

地點：朗豪坊4樓通天廣場



萬聖節2025【2.2】 信和集團商場帶動全城迎全運 「齊撐運動員 主場出擊」

第十五屆全國運動會（下稱全運會）將於今年11月9日隆重揭幕，香港作為賽事承辦城市之一，將主辦8項競賽項目及1項群眾賽事。為迎接這項國家級體育盛事，帶動全城「齊撐運動員 主場出擊」，信和集團多個商場將舉辦連串精彩活動，與市民共同投入運動熱潮！

「齊撐運動員 主場出擊」

地點：奧海城



萬聖節2025【2.3】香港太古可口可樂60周年

香港太古可口可樂札根香港60年，連繫著幾代人的珍貴回憶，自設的本地廠房每日為大家生產最優質、香港製造的飲品，無論是大人小孩、男女老幼，相信總有一款飲品是你的摯愛！適逢今年香港太古可口可樂邁向60周年，一系列全城「換」樂慶祝活動已陸續展開！

香港太古可口可樂巨型可口可樂®樽打卡位

活動日期：即日起至10月31日

活動地點：即日起至9月30日 — 尖沙咀星光大道近17號香港太古可口可樂服務亭；10月2日至10月31日 — 尖沙咀星光大道金像獎女神銅像旁

開放詳情：免費開放



萬聖節2025【2.4】《JOGUMAN meets AIRSIDE: THE SUPERPOWER DREAMSCAPE超能日常夢境遊》

「JOGUMAN」帶到啟德AIRSIDE，BRACHIO（芭奇奧）、DIPLO（甸蒲露）、TRICERA（特莉奇娜）、ANKYLO（荌奇爐）、STEGO（蒔提哥）及BRACHIO（芭奇奧）的寵物狗 —— WOODY（葫迪）等一眾可愛的 JOGUMAN，將帶領大家漫遊6大JOGUMAN夢境打卡位；位於AIRSIDE露天廣場的「JOGUMAN 登月打卡點」的5米高月亮裝置前，首次穿上紅色斗篷變身超能JOGUMAN拍檔—— BRACHIO（芭奇奧）與WOODY（葫迪），擺定霸氣英姿陪大家打卡賞月。

日期及時間： 即日起至11月9日(上午10時至晚上10時)

地點： AIRSIDE 地下露天廣場、2樓中庭



萬聖節2025【2.5】3萬6千呎 WHIMSY 歡樂天地

場內超多玩樂設施，包括超感官VR飛行電單車、超時空鐵騎、環幕機動影院。滿滿打卡位包括：可以體驗零下15度飄雪，5,000平方呎的奇幻冰雪樂園、縮小的小童版保齡球場經典遊戲，包括杜拜收藏家割愛，超過30年歷史的射大牙機、跑馬仔（歡樂競賽）、神奇保齡、推銀機、籃球機、歡樂彩虹、歡樂飛環及幸運滾球等等，新舊玩家一起來個技術大比拚！

分店地址： 灣仔合和商場 14樓1403-1405號舖



萬聖節2025【2.6】4,000呎LBE VR體驗館

全港澳首個8K超高清大空間沉浸式VR體驗，並風靡全球顛覆傳統的《SPACE ODYSSEY：星際危機》，除了能於全層近4,000呎超大體驗空間，沉浸式地於8K電影級高清宇宙中探險，更可駕駛飛船、以手勢開啟雷射武器、激光劍迎擊外星敵人，更需在關鍵時刻隱蔽潛行避開敵方，動作與真人神同步，讓你徹底置身30分鐘的太空冒險中！

4,000呎LBE VR體驗館

《SPACE ODYSSEY：星際危機》全港首個8K沉浸式VR大空間冒險

地點：163 QRE 7樓LBE 體驗館（灣仔皇后大道東163號）

注意事項：體驗者需全程佩戴VR頭戴式裝置



萬聖節2025【2.7】Hot Toys 屯門市廣場

Hot Toys正式進駐屯門市廣場，隆重開幕！開幕亮點重磅雲集，包括10款「全球首發」25周年獨家1:6比例珍藏人偶、屯門限定聯乘 SOFVI 搪膠作品以及先行發售超人氣 IP 的 COSBI 新品，連同開業限定購物禮遇，勢必點燃收藏熱潮！

地址：屯門市廣場1期, 2樓, 2095–2098 & 2099–2100



萬聖節2025【2.8】Kiztopia旗下品牌Bouncetopia進駐奧海城

這座逾 6,000 平方呎的彈跳樂園，以運動競技作靈感，專為喜愛跳躍的孩童量身設計。場內設有14大「肌肉 Fun 練站」及26款多元彈床設備，搭配巨型充氣城堡與刺激主題攀爬牆，讓孩子在歡笑與挑戰中提升體能與協調力，秒變運動小達人！

Bouncetopia by Kiztopia奧海城分店

地址：奧海城3期G02, G05-G08, G13&G15

營業時間：11am– 8:00pm (週一至週五)；10am – 8:00pm (週末及公眾假期)



萬聖節2025【2.9】The ONE X AAPA Pickleball Power-up!

美國掀起的社交運動Pickleball熱潮席捲香港，尖沙咀時尚地標The ONE夥拍Asia Aces Pickleball Academy（AAPA）舉辦【The ONE X AAPA Pickleball Power-up!】，並由前網球及現役Pickleball「一姐」陳詠悠小姐（Venise）聯同其專業教練團隊，帶領大家走進結合趣味、健身及社交的Pickleball世界！

PikPok Pickle期間限定店詳情

日期：即日起至11月7日

時間：上午11時至晚上9時

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭



The ONE X AAPA Pickleball體驗日詳情

日期：10月19日（星期日）

時間：中午12時至晚上6時

參加方法：毋須消費，即可預約或現場報名免費參加體驗課程。 詳情將於The ONE 社交平台公布。



萬聖節2025【2.10】杏花新城 x Baby Shark日日陪你做運動

商場二樓平台化身大型「杏花競技運動場」，免費開放供大家盡快釋放活力，當中精心打造4大運動挑戰區及3大打卡位，包括激發彈跳力和爆發力的「叻叻跳高挑戰站」、4米長「平衡大冒險」、挑戰左右腦協調能力的「旋轉拼圖站」、2米高「Baby Shark 冠軍時刻」立體獎盃等，快來投入這場運動派對，齊來揮灑汗水吧！

杏花新城 x Baby Shark日日陪你做運動

活動日期：7月13日至11月21日

活動地點：杏花新城二樓平台



萬聖節2025【2.11】置富Malls x MUZIK TIGER「灘住放暑假」

來自韓國的人氣文創品牌MUZIK TIGER旗下7大角色包括Toffee、Teeffee、Taffee、Porumee、Dark Porumee、Kumee、Willy，首次以全新夏日造型專程由韓國越洋來港，約定大家於置富Malls旗下馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城四大商場見面，場景包括沙灘派對、太陽花農場、海邊甜品店、日落音樂會四大活動與場景，盡情享受暑假悠閒時光。

置富Malls x MUZIK TIGER「灘住放暑假」

活動日期︰2025年7月5日至10月19日

活動地點︰馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）、+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）、紅磡置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）、置富第一城地下A1及A3區 及 置富第一城 · 樂薈中庭（港鐵第一城站C 出口）



萬聖節2025【2.12】東薈城名店倉｜DIWHY Chill「飾」玩研究所

台灣最大型超人氣手作體驗館 DIWHY STORE今秋首次登陸香港！現場提供逾千款材料供自由配搭，更設有多達 12 款 DIY 體驗，涵蓋服飾、手機配件、寵物用品等，讓大家親身設計獨一無二的服裝及搭飾，與 CLUB CG 一同歡慶五周年，體驗 STYLE BY YOU 的「Chill」級樂趣！

DIWHY Chill「飾」玩研究所

日期：2025年9月18日至10月19日

時間：每日 11am – 10pm

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場



萬聖節2025【2.13】青衣城「中秋Furry Market」

中秋將至，青衣城配合港鐵致力共建寵物友善環境，精心策劃一系列秋日應節活動及多項升級設施，讓各位寵主及毛孩共慶中秋佳節，締造難忘的節日回憶！

青衣城「中秋Furry Market」

日期：2025年9月26日至10月12日 (逢星期五、六、日及公眾假期)

開放時間：中午12時至下午8時

地點：青衣城1期1樓中庭



萬聖節2025【2.14】《Live Well Fest ＠西沙GO PARK》

中秋佳節將至，西沙GO PARK將舉辦「賞月庭園」中秋活動，中央廣場佈置七彩燈籠陣，在發光玉兔和月亮裝飾相伴下猜燈謎，共享團圓暖意。同時展開Chill、食、買、玩的全方位身心治癒之旅，帶大家放慢節奏感受生活美好！

Live Well療癒生活市集

日期：10月18-19、25-26日（共4日）

時間：中午12時－下午7時

地點：地面中央廣場



《Live Well Fest ＠西沙GO PARK》主題裝置

日期：10月18-29日

時間：上午10時－下午10時

地點：地面中央廣場



萬聖節2025【2.15】life@KCC 及 joy@KCC 仲夏呈獻「毛孩『夏』水戰」

「毛孩『夏』水戰」主題活動，由即日至10月12日期間，打造 7 大萌爆布偶喵與貴賓犬趣拍區，多項週末精彩活動等著毛孩參與，召喚全城毛孩到life@KCC一同放電，享受清涼一夏！

life@KCC 及 joy@KCC 仲夏呈獻「毛孩『夏』水戰」

日期：即日起至 10月 12日

時間：上午 10 時至晚上 10 時崇光

地點：life@KCC – ３樓及 ９樓空中花園Green@KCC；joy@KCC – ２樓中庭



萬聖節2025【2.16】華懋集團 9 大商場中秋溫馨呈獻【勁「秋」祭】

華懋集團旗下 9 大商場—如心廣場、好運中心、D·PARK、翩滙坊、希爾頓中心、順福糧倉、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎・倫敦・紐約戲院購物中心,緊隨這股氣氛展開【勁「秋」祭】，邀請網路人氣插畫家 Smile 擔任主視覺設計，以其筆下總帶着微笑的毛孩們到來過中秋。

「勁『秋』祭市集」詳情

日期：2025 年 9 月 12 日至 10 月 12 日(逢星期六、日及公眾假期,10 月 1 日除外)

時間：中午 12 時至晚上 9 時

地點：如心廣場二期、好運中心 L3 中庭



萬聖節2025【2.17】黃金海岸商場「月圓荷香樂享中秋」

黃金海岸商場於今個中秋復刻湖畔夜遊賞花的場景，在商場中庭打造蓮舟月色場景裝置，於荷花池光影之下體驗乘坐小船遊湖賞花的經典時刻，享受一場與星空相伴的浪漫邂逅。

日期：即日起至 10 月 12 日 （星期六 ）

地點： 黃金海岸商場中庭



萬聖節2025【2.18】圍方秋日「中秋節快樂！Fly Meow To The Moon」

即日起至10月12日，商場以科幻太空為主題，一隻3米高的巨型萌喵更化身太空總司令，帶領大家勇闖外太空，誠邀你與毛孩一同前來探索宇宙奧秘、拍照打卡！

圍方「中秋節快樂！Fly Meow To The Moon」詳情

日期：即日起至 10月12日 (星期日)

地點：圍方 L2 中庭



萬聖節2025【2.19】利東街 「喜魚映花月」迎中秋

灣仔利東街今年中秋節精心呈獻「喜魚映花月」綵燈會，逾800盞中式傳統及金魚燈籠將會點亮整條利東街。

利東街中秋呈獻「喜魚映花月」

開放日期： 10月1日至10月 26 日

開放時間： 上午 10 時至晚上 11 時*（每日下午 5 時亮燈）

*中秋節正日（10月6日）、逢星期五至日及公眾假期，亮燈時間將延長至晚上 12 時

*開放日期及時間將因應天氣狀況而作出更改，詳情請留意利東街網站或社交平台公佈

地點： 灣仔利東街



萬聖節2025【2.20】南豐紗廠「Sanrio characters 秋日文創派對」

南豐紗廠將於10月4至5日、11至12日、25至26日呈獻「Sanrio characters 秋日文創派對」，聯同多個本地創作單位，以《2025 Sanrio character ranking》香港區三甲得主Cinnamoroll、Kuromi 和Hello Kitty為靈感，帶來過百款全新文創產品，為全球大熱的角色注入本土文化元素，勢必為粉絲們帶來驚喜！

日期：2025年10月11至12日、25至26日

時間：中午12時至晚上8時

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠六廠1樓



萬聖節2025【3】玩樂篇

萬聖節2025【3.1】親子好去處2025｜香港35+室內遊樂場/工作坊/親子餐廳/快閃優惠

萬聖節2025【3.2】親子餐廳2025｜精選全港15+餐廳推介 小朋友邊食邊玩 兼影相打卡

萬聖節2025【3.3】親子好去處｜全港10+室內遊樂場推介 任玩波波池/滑梯/迷宮/彈床

