26歲女劇烈腹痛誤當闌尾炎　突被告知懷孕於救護車臨盆誕下男嬰

闌尾炎｜英國一名女子因右腹劇痛、吐血叫救護車。初步懷疑是闌尾炎，怎料到醫院檢查後才發現懷孕，更即將臨盆，最後竟在救護車誕下男嬰。



據紐約郵報報道，英國26歲女子Megan Isherwood在某天早上，突然感到右腹劇烈疼痛，隨後更吐血。由於情況危急，她立即叫救護車。醫護人員趕到現場後，為她做了初步的檢查，發現她身體右側疼痛，心率過快並有嘔吐症狀。起初，醫護人員懷疑是闌尾炎，於是便把她送到醫院。

體內突然湧出大量鮮血 照超聲波後發現胎兒

她被送往當地醫院後，體內突然湧出大量鮮血，血液更浸濕了病床。多名醫生圍著她，打算作進一步檢查。不過，醫生要先為她做電腦斷層掃描和超聲波檢查，以確定她沒有懷孕。怎料影像顯示出嬰兒的頭部與腿部，他們估計Megan即將臨盆。

英國一名女子因腹痛、吐血叫救護車。怎料到醫院檢查後才發現懷孕，更即將臨盆，最後竟在救護車誕下男嬰。（Freepik）

轉院期間開始分娩 多名醫護即場協助

醫院隨即將Megan轉送至附近的另一間具產科設備的醫院。但是當時情況十分危急，她在轉院途中已開始分娩，多名醫護人員當場協助接生。Megan回憶當時只需要用力一推，接著就聽到大家恭喜她誕下了一名男嬰。她非常震驚和慌亂，完全無法相信剛發生的事。不久後，嬰兒臉色發青、停止呼吸，幸好醫護人員立即為嬰兒搶救。

嬰兒屬早產，母子兩人抵達醫院後被送往新生嬰兒加護病房，兩人同時被診斷出患有敗血症，他們在加護病房接受治療，經16天治療後最終康復出院。

Megan表示完全不知道自己懷孕，身體也沒有任何懷孕症狀，突然就誕下了兒子。她推測孩子的父親是一名與她沒有關係的男子。雖然十分震驚，但她很快就接受了這個現實，並視兒子為生命中的奇蹟，將他取名為Jaxson。