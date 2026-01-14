科技海綿去污強卻藏毒？醫揭2大禁忌　拿來洗這東西恐致癌傷腎

科技海綿以三聚氰胺與甲醛製成，遇高溫或油脂時會釋出有毒物質。醫師提醒，長期接觸恐傷腎並導致癌症。專家建議避免用於餐具清洗，改採植物纖維或環保海綿取代，讓廚房回歸安全與無毒的清潔環境。



許多家庭為了方便洗碗，愛用「科技海綿」或稱「神奇海綿」。這種材質能輕鬆擦掉頑固污漬，表面看似乾淨無瑕，但其實暗藏危機。家醫科醫師陳柏臣指出，科技海綿遇到高溫或油脂時，會釋放出有毒成分，若餐具未完全沖洗乾淨，毒物就可能隨食物進入口中，長期累積對肝腎與免疫系統造成嚴重負擔。

科技海綿：三聚氰胺＋甲醛聚合而成

科學海綿的主要成分是「三聚氰胺（melamine）」與「甲醛」聚合而成的泡棉。（AI生成圖片）

科技海綿的主要成分是「三聚氰胺（melamine）」與「甲醛」聚合而成的泡棉，又稱「三聚氰胺泡棉」。這種材質具有極細微的開孔結構，摩擦力強，可像「超細砂紙」般分解污漬，因此被廣泛用於清潔牆面、水槽與餐具。然而專家提醒，若使用時遇熱水（約70℃以上）或高油脂環境，化學鍵會鬆動，導致甲醛與三聚氰胺微量溶出。

一級致癌物：從腎臟到血液都受害

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，三聚氰胺具強烈腎毒性，長期接觸恐造成腎結石甚至腎衰竭；而甲醛則是世界衛生組織（WHO）認定的一級致癌物，可能引發鼻咽癌、血癌與呼吸道慢性發炎。若廚房長期使用這類海綿清洗高溫餐具，相當於慢性吸毒。

科技海綿，正確使用才安全

「無毒教母」譚敦慈提醒，科技海綿只適合清潔瓷磚、不鏽鋼或流理台表面，絕不可用於碗盤、湯鍋、嬰幼兒餐具等與食物接觸的物品。

此外，使用後應避免高溫沖洗，也不要與清潔劑混用，以免化學反應增加毒性。更安全的替代方案是使用「植物纖維海綿」或「棉麻菜瓜布」，雖然清潔力稍弱，但無化學釋放風險。

隨著消費者對無毒與環保意識的提升，市面上已出現以玉米澱粉、竹炭纖維、再生纖維素等製成的「生物基海綿」，可自然分解、不釋毒。專家建議，清潔工具的「安全升級」不僅是健康選擇，更是家庭永續的第一步。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：洗碗用「這種海綿」遇高溫、油脂會釋毒，恐致癌、傷肝腎！】