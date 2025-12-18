孩子肚屙流鼻涕可出席聚會？兒科醫生逐一拆解常見症狀及傳播風險

小朋友傳染病｜近日天氣轉寒，不少人都感染流感或感冒。適逢聖誕、新年，許多家庭都會舉辦聚會，小朋友如果身體不適，應否出席？近日，美國一名兒科醫生就在社交平台分享她的看法，提醒家長如孩子出現以下症狀，應考慮留在家中休息。



南佛羅裡達州兒科醫生Dr. Gabriella Dauer在社交平台拍片分享，有時家長見孩子身體稍有好轉，便以為已經康復，可以出席聚會，殊不知孩子仍有可能將病毒傳染他人。Dr. Dauer整理了小朋友常見的生病症狀，逐個講解哪些情況的傳播風險較高，需要在家休息，又有哪些情況風險較低，可由家長自行判斷是否出席聚會。

5大兒童常見生病症狀及傳播風險

1.發燒

如果孩子在前一日發燒，之後一天就不應出席聚會。如果是兩天前發燒，就可能沒有事。

2.嘔吐

如果孩子在前一天晚上，或者當天早上嘔吐，就不應出席聚會。因為無法確定這是食物中毒還是病毒感染。如果是病毒感染的話，病毒在這階段的傳染性很強，孩子應避免與他人接觸。

如果孩子在前一天的早上吐了兩次，然後完全停止了，也沒有發燒，那可能只是食物中毒，可考慮出席聚會，但必須特別注意手部衛生。

3.腹瀉

如果孩子在前一天的晚上，或當天早上腹瀉，就不應出席聚會。如果只是在前一天的早上出現過一兩次腹瀉，之後再無出現任何症狀，那出席聚會的風險較低，但仍需保持良好手部衛生。

不過，如果腹瀉的時間太近，醫生很難判斷是腸胃不適還是病毒感染引起，最好還是在家休息。

4.流鼻涕

如果孩子流出大量黃綠色鼻涕，即使多數情況只是病毒感染，但大量黃綠色鼻涕會令其他家長感到不安，建議留在家中休息。如果只是輕微的流鼻涕，風險較低，可考慮出席聚會。

5.咳嗽

如果孩子因上週生病，剛從感冒中康復而有咳嗽，多數只是鼻後滴漏或發炎，出席聚會的風險較低。如果孩子突然劇烈地濕咳，或者發出類似「吠聲」的咳嗽，又或者未有接種百日咳疫苗，則建議留在家中休息。

家長應確保孩子在24小時內沒有出現任何症狀且沒有發燒，然後再帶他們出席聚會。