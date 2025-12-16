睡覺到底要不要穿襪子？中西醫認證5大好處　但4類人千萬別穿

最近天氣冷，不少人手腳就像「冰塊」一樣，尤其是晚上鑽進被窩——雙腳冰涼。那個糾結多年的問題又來了：睡覺到底要不要穿襪子？



有的人感覺穿着襪子睡覺睡眠更好了，但也有人覺得穿着襪子睡不着；不過先別急着站隊！有個讓人意想不到的結論：穿襪子睡覺不僅能暖腳，更能幫你睡得更好！

冬天穿襪子睡覺（人民日報）

為什麼都勸你穿襪睡覺？中西醫這樣說

西醫：調節身體溫度，提升睡眠質量



河南省鄭州市中心醫院神經內科副主任醫師竇海玲介紹：睡覺時穿雙襪子可以大大改善睡眠質量，主要和身體這2個部位的溫度有關。

1. 身體的核心溫度：人體的核心（心臟、主軀幹等）溫度，通常比較穩定；

2. 身體的肢體溫度：遠離核心區域的皮膚溫度，包括手、小腿和腳等部位的溫度，通常易受外界環境影響。

進入睡眠時，核心溫度會下降，遠端溫度會升高。研究發現，較低的核心體溫和較高的遠端皮膚溫度，有利於快速入睡。當雙腳冰冷時，不能很好地進行散熱，核心溫度因此受到影響。一旦體溫節律紊亂，人就可能睡不好。隨着年齡增長，人體調節體溫的能力可能會下降，穿襪子可以幫助保持舒適和溫暖的睡眠環境。

所以，穿襪子相當於給身體一個溫柔的指令：「環境溫暖，可以安心睡覺了。」

中醫：能夠引火下行，改善失眠多夢



浙江省寧波市中醫院治未病中心主治醫師張舟南表示，從中醫的角度來看，足部是人體經絡的重要交匯點，其中湧泉穴更是被視為腎經的起點。穿襪使足部溫度升高，從而有效刺激湧泉穴，激發腎水的滋生與流轉，能夠「引火下行」，即通過調節體內陰陽平衡來減少火熱之邪對心神的擾亂。

因此，穿襪睡眠不僅能夠提升睡眠質量，還能在一定程度上緩解因心火過旺而導致的失眠、多夢等問題。

尤其對體虛、怕冷、容易手涼腳涼的人群，一雙襪子就是最簡單的「溫陽助手」。

穿襪子睡覺的好處得到中西醫認可（人民日報）

穿襪子睡覺，身體悄悄發生5個改變

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 6

促進血液循環

浙江省中醫院中醫內科主任夏永良介紹，穿襪子會直接保暖腳部，通過促進腳部血液循環，可使血液更順暢地迴流心臟，進而改善血液循環。

對於體質虛寒、末梢循環差的人，能減少熱量散失，使全身感覺溫暖。尤其在寒冷環境中，穿襪子可有效防止腳部受涼，避免因腳冷導致的身體熱量消耗增加。

減輕身體負擔

四川省成都市第三人民醫院中醫科主治醫師康麗指出，穿襪子睡覺可以減少身體能量消耗，讓身體更好地休息。

避免誘發疾病

康麗醫生表示，保持腳部溫暖有助於減少感冒和其他疾病的發生。尤其像慢阻肺、痰濕體質的患者，如果能保護好足底，防止寒從腳起，既可以促進循環通過溫通經絡，減少痰濕的生成，同時可以有效防止體內宿痰因寒邪誘發加重症狀。

減少關節疼痛

湖北省武漢市東湖醫院中醫科主任醫師陳紅表示，穿襪子可以阻止寒氣從腳部進入身體，進而減少關節疼痛，特別是患有關節炎的人群，穿襪子睡覺有助於緩解疼痛。

預防皮膚乾裂

江蘇省南京市第二醫院中醫科主任中醫師沈建軍指出，秋冬容易皮膚開裂和水分缺乏、天氣乾燥有關，清潔雙腳後及時塗抹保濕霜，套上襪子，可以減少水分流失，防止熱量散發過快，減少足部與牀單被套之間的摩擦，防止開裂部位出血。

注意！4類人最好不要穿襪子睡覺

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

儘管穿襪子好處多，但不是人人都適合，以下4類人群請謹慎：

下肢水腫的人：下肢水腫的患者，襪子的壓力可能進一步阻礙血液循環，加重水腫。

糖尿病的患者：糖尿病患者可能存在神經感知不敏感的問題，襪子過緊可能導致腳部損傷不易察覺。

足部皮膚感染者：穿着襪子不利於汗液排出，導致足部過於濕潤，為細菌繁殖創造條件，引發或加重感染。

手腳發熱的人：陰虛的人常有手足心發熱症狀，這兩類人群穿襪子會加重內熱症狀，導致腳部悶熱，影響睡眠質量。

穿襪子睡覺，注意4個細節

選擇寬鬆的棉襪：優選寬鬆、柔軟、透氣性好的棉質襪，避免緊口襪或厚重款式，以減少對腳部血液循環的影響。

保持腳部的乾爽：睡前務必洗腳並徹底擦乾，避免濕腳穿襪，以防因潮濕滋生細菌或引發不適。

準備專用睡眠襪：建議準備一雙專門用於睡覺的襪子，與日常外穿的襪子分開。

睡眠襪勤洗勤換：睡眠襪會接觸皮屑與細菌，即使只在睡覺時穿着，也需勤洗勤換，保持清潔。

相關閱讀：睡前千萬別碰這五類食物！專家警告嚴重干擾睡眠周期 恐加劇失眠