教育子女｜孩子問家裡有錢嗎？這3種回答方式決定未來人生賽道

前幾天，DD放學回家，張嘴就是一道送命題：「媽媽，我們家有錢嗎？有多少錢？」他這一問，一下把我的思緒拉到了2、3年前，那時候CC也問過類似的問題。



孩子對金錢的好奇，就像探索世界的另一把鑰匙——他們倒不是真的在意賬戶數字，而是在確認：

我的生活有保障嗎？

我們家和其他同學家比，是「好」還是「不好」？



要的，其實是一份安全感。心理學研究顯示：6歲前是金錢觀的萌芽期，6~12歲是形成期，12歲後進入發展期。這意味着，每一次關於錢的對話，都是在塑造孩子未來的財富人格。金錢教育是我們避不開的一個話題。所以，面對DD的提問，我絲毫不慌。作為二胎老母親，這題，我熟啊。

相關文章：孩子發問盡量別「hea答」！8點常放在心 學做「不掃興」的爸媽

+ 22

首先啊，千萬不要告訴孩子具體的數字。畢竟有些事，你告訴了孩子，就等於告訴了全世界。DD有個同學，之前就整天在班裏宣佈，他爸爸一個項目又賺了多少錢，家裏又買了個多少錢的車。

面對孩子的這個提問，我相信一千個人，有一千個不同的回答。但下面這3種，還是要勸你慎言：

1. 哭窮式回應：「賺錢很難，我家哪有那麼多錢？你要省着點」

《富爸爸，窮爸爸》作者，分享過一段經歷。說富爸爸曾帶他走過一片夏威夷的海濱地產，富爸爸望了片刻說：我想買下這一塊。他覺得富爸爸簡直異想天開，這個項目相當昂貴，富爸爸現有的錢根本無法承受這種超負荷的投資。

如果是窮爸爸，他一定會說「這太貴了，我們買不起」。但富爸爸從孩子很小就禁止孩子們說「我買不起」，因為——「你的嘴，就是你的風水！」「你認為的真實，就是你自己的現實。」你總說「買不起」，大腦就真的信了，然後自動放棄努力！

所以，不管孩子有多麼超出你支付能力的慾望，都不要跟他說「買不起」，而是引導他思考怎麼才能買得起、制定計劃、落地執行。說到底，買不起是我們這代父母的事，憑什麼因此剝奪下一代孩子的願望？

我非常喜歡一句話，「眼睛所能看到的地方，就是你會到達的地方。」千萬不要用自己的侷限去給孩子設限。一代人哭窮，哭窮三代人。而且，賺錢難不難，也不是一個固定答案。有些人覺得難，是因為方向不對、努力不夠、回報讓人沒動力；有些人覺得沒那麼難，是因為為熱愛努力，甘之如飴，投入產出比滿意。

永遠不要給孩子一個「賺錢很難」的印象，而是給他一份「我願意為我能力範圍之外的慾望，付諸行動的希望與動力。」不要用自己的眼界，限制孩子的邊界。

2. 炫富式回答：「我家有的是錢，隨便花！」

周圍人都在感嘆經濟下行，縮減開支。但一刷朋友圈，感覺人人豪宅、豪車，年入百萬。原來，生活不止有詩和遠方，還有我的破防和悲傷。選擇什麼樣的生活方式是每個人的自由，作為看客，我也無權置喙。

不過，如果對孩子也是如此，娃可能變成「敗家子」or「人傻錢多」的地主家傻兒子。當一個人失去金錢的邊界感，最容易養成揮霍的習慣。

小時候：

玩具玩兩天就扔，零食吃一口就丟；

長大後：

信用卡刷爆，回頭找你填坑。



你可以富養孩子，但別養出個「散財童子」！

另外，如果把高消費當底氣，自持一副人上人的優越感，很容易讓孩子在優越感中滋養出攀比和虛榮。用金錢堆砌的優越感，也會隨着財富波動而崩塌。讓孩子把「物質享受」等同於「自我價值」，非常不利於孩子的長遠發展。

相關閲讀：家庭生活有在進步？靠的不是金錢「5件事」做對培養「家庭氣質」

+ 21

3. 迴避式回答：「小孩子，別問這些」

有的人可能會覺得，哪有這麼麻煩？直接跟小孩說「你就只管好好學習，別問錢的事」。但越避諱跟孩子談錢，越容易讓孩子覺得「談錢」是一種羞恥，將來孩子越容易在錢上吃虧。

現在有多少人買東西不好意思還價；

找工作不好意思跟HR談工資；

借出去的錢不好意思要回來......



一項青少年財商調查顯示，68%的00後表示「父母從不和我談錢」，其中42%承認大學後被網貸、消費陷阱騙過。所以啊，跟孩子談錢不僅正常，且很有必要。「錢」作為生活中必不可少的一種工具，越是平常心對待，越能給孩子一種掌控感，就像家裏的柴米油鹽，並不是多麼遙不可及，不可觸碰的東西。

4. 正確的回應方式，長什麼樣？

每次孩子問你關於錢的問題，恰恰是我們進行財商教育的機會。

1、先給安全感：孩子其實對具體大金額的錢，沒有什麼概念。問這個問題，大多是尋求一個安全感。所以，我們的回答，也是給孩子吃個定心丸：

有多少存款並不重要，你只要知道，爸爸媽媽有足夠的能力，來滿足你的日常生活的吃穿用度沒有問題。額外支出的項目，比如你想學什麼東西，或者想買什麼比較貴的東西，這些都可以告訴爸爸媽媽。我們會評估，只要合理範圍內爸爸媽媽都會盡量滿足。如果我們現有能力範圍滿足不了，那就需要將來的你，去努力滿足自己啦。



2、建立邊界感：定期開「家庭財務大會」（讓孩子參與預算規劃），教他區分「需要」和「想要」（避免衝動消費），有些家庭可能比較富裕，在孩子的金錢上也比較大方。但我們同樣需要告訴孩子：

「我的是我的，但不代表着成為你的。」

「雖然你能享受這一切，但這種生活並不一定永遠是你的，而是父母通過努力得來的。」

「如果你想要以後同樣待遇的生活，那麼你也需要自己努力。」



——這樣傳達給孩子的是要努力，對自己人生要有規劃和期許。

相關閲讀：教育｜要孩子「享受學習」是說笑嗎？搣甩5個心態改變將悄然而至

+ 10

前幾天看一個全職主婦勸人別生孩子，她說結婚之前，她出國留學、全世界旅行、人生瀟灑肆意。婚後生了娃，沒人帶，做了全職主婦，不能去上班，每天柴米油鹽，說生孩子毀了她的一切，勸人不要生娃。

有條留言非常扎心：

你結婚前衣食無憂、快樂自由、風生水起，是因為你父母混的好；你婚後囿於生活、磕磕絆絆、覺得自己一無是處，是你自己能力差。跟生不生孩子無關。



扎心，但是一針見血。父母再優越的現在，也預定不出孩子優越的未來。父母之愛子，當為之計深遠。之前霍啟剛和郭晶晶夫婦，帶着兒子去郊區體驗農家生活，一家三口，烈日炎炎下，田間勞作。並說：

現在孩子們成長在幸福的時代，沒餓過肚子，挑食和浪費變成了習慣，他們更需要知道食物從哪裏來，學會珍惜，學會知足。



他們沒有仰仗着不菲的身價，一味地在孩子身上揮霍，而是身體力行，給孩子精神上的富足。董明珠曾說：

父母終會退出孩子的生活，那些沒有受苦便得到的甜，總有一天要還回去。



讓孩子玩物喪志的從來不是富裕本身；激勵孩子砥礪奮進的，也並不是貧窮，而是通過適當地教育，讓孩子明白勞動的意義和自我成就的價值。

這樣教育出來的孩子，不會成為貧困的「接盤手」，也不會成為軟弱無能的「啃老族」。

相關文章：沒錢沒資格做父母？富養、窮養孩子各有好壞 5大原則助取平衡

+ 7

【本文獲「CC爸媽」授權轉載，微信公眾號：cc-bama】