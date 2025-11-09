孩子對爸媽大呼小叫下指令？3個育兒底線要守住　寵壞恐影響一生

上周末和小夥伴們一起去露營。我們隔壁一桌後來也來了一大家子人，父母和兩位老人，應該是爺爺奶奶，還有一個7、8歲的小男孩。到了中午，你就看吧，可把他們忙活壞了。那個小男孩坐在C位，一直在［差使人］：「我要吃腸」、「我要喝水，給我水」、「紙，快給我擦一下」。總之，就是「給我這個，給我那個」，坐在那一直在下達指令，而旁邊的媽媽和兩位老人就像傭人一樣忙前忙後。旁邊人一看就知道孩子寵壞了，但其實這種情況並不少見。



照顧越周到細緻的家庭，越容易出現孩子頤指氣使，不把家長放眼裏的情況。我在小區、公園和遊樂園裏，經常看到對老人大呼小叫，甚至拳打腳踢的娃。要知道，孩子不是一天變成這個樣子，他不會上來就敢頂撞父母、對長輩吆五喝六。問題多半還是出在家長上。

我知道，很多人家境不差，家裏只有一、兩個孩子，自然是極盡疼愛，捧在心尖。但孩子不是有愛就可以，更不是無條件滿足就可以。

不管家庭有錢沒錢，這三個底線不能隨便滿足，一定要守好！

1. 無原則的「尊重」

每次和同學家長聊天，大家都感嘆，現在的孩子真的越來越難管了。你說一句，他頂撞十句。叫叫不動，說多了又嫌煩。也不知道是不是上輩子欠他的，所以這輩子給他當媽。

還有家長說，現在的小孩也不知道哪學的PUA父母那一套：

要買玩具，你不同意——他說你不愛他

要他背單詞，他不願意——他說 「你都記不住，憑什麼要求我」

每星期要100零花錢，你覺得有點多，不給——他說「沒錢生什麼孩子」



聽得我拳頭都硬了，要不是塞不回去，想給回爐重造了。

孩子之所以會一身反骨，不把家長放在眼裏，多半是出於這2種原因：

一是過分寵溺

毫無底線的滿足，沒有要求、沒有規矩。所謂慣子如殺子。一個被驕縱的孩子，多半是自私的、霸道的。

就像周末我們遇到的孩子，你體貼入微、事事滿足，但孩子看到的不是你的付出，而是我才是世界的中心。當他的要求不被滿足時，就全是別人的錯，心中充滿對他人的怨恨。這樣的孩子多半也不會成為受歡迎的孩子，將來步入社會，別人不會事事遷就他，忍耐他。

二是過度讓權

父母把自己的位置放的過低，事事詢問「媽媽工作一會，你先自己玩好不好」、「你跟奶奶玩一會，媽媽吃口飯好不好」，把孩子的感受放在自己之前，一些不需要孩子參與決策的事，也放手給孩子否決權。導致孩子界限不清，覺得自己才是家中的老大，可以控制父母、長輩，甚至出言不遜。你於孩子來說，不再是父母，而是保姆，是傭人。他自然就沒有敬畏之心。

愛孩子要有一個限度，愛而不寵。哪怕你不要求孩子尊你、敬你，你也要明白跪着的父母，養不出站着的小孩。真正的愛不是滿足所有要求，而是在該說不時，堅定地說不。你可以做孩子的朋友，但首先必須是他的父母。適度的權威不是壓迫，而是為孩子的人生鋪設安全軌道。

2. 完全的隱私權

隨着孩子長大，他們對隱私的需求也會越來越多，比如想要擁有自己獨立的空間、想要有自己的秘密，不願被打擾等。一些適當的空間和信任，可以帶來另一種更深層的開放和親密。但對於心智尚未完全成熟的孩子，隱私權當然可以有，但也該有前提和約定。完全放任就像讓新手司機上高速，自由卻危險。

鄰居家一個小孩，小學挺乖的，家裏沒咋費心、到了青春期，父母更是完全尊重孩子隱私。

房間沒有經過他的允許，別人不進；

他的手機父母也不會碰；

不想說的事，絕不過問。



這實打實的是尊重你隱私了吧。

結果，孩子回家就躲屋裏與朋友開黑，放假就出去和朋友炸街。成績一落千丈。還因為帶手機、作弊、逃課去網吧等事情被叫過好幾次家長。不僅如此，朋友還在孩子的牀底下發現了很多煙頭。

尊重孩子的隱私，是尊重邊界，而不是毫無約束。不是每一個孩子都能管得住自己，沒有監督的自由，就是危險的禮物。

隱私權必須建立在三個前提上

明確底線：如禁止吸煙、飲酒、夜不歸宿等

建立約定：重要行程必須報備，電子設備使用有時限

相互信任：父母要管住好奇心，孩子要經得起抽查



教育是一場溫柔的堅守。我們既要給孩子翱翔的翅膀，也要繫上安全的繩索。真正的信任不是放任自流，而是在適當距離外默默守護。當孩子既能享受隱私的自由，又能自覺遵守約定，這才是成功的家庭教育。

3. 無限度的低級快樂

據中國網路絡訊息中心（CNNIC）發布的第54次《中國網路絡發展狀況統計報告》，截至2024年6月，我國網民規模已接近11億，網路普及率達到78.0%。這龐大的數據背後，隱藏着數以千萬計的孩子。多少孩子一閒下來就要手機？一有錢就要買卡，買盲盒，買各種流行物品？

心理學家亞當·阿爾特發現，有樣東西就像毒品，一不留神就能讓人上癮，難以戒除。它就是一切娛樂產品，比如遊戲、短視頻。我知道，新時代父母養娃，秉的是「及時行樂，快樂至上」。快樂當然重要，但也是要分什麼快樂。

學齡階段，最大的騙局就是快樂至上。我們可以接受孩子成績不好，但一定不要縱容孩子不努力。孩子這個階段就是要學習的。這裏不是狹隘的指學校的語數英學習，而是知識的補充、能力的提升，人格的健全等。真正的成就和深層次的快樂，往往是要通過努力、汗水甚至煎熬獲得。

但孩子的特點就是涉世未深，當下的他只有一顆天真貪玩的心，你真讓孩子自己選，他鐵定選傻呵呵玩的「快樂」。他們並不知道自己真正想要的是什麼，她此刻需要掌握什麼能力。孩子們看不透也看不遠，他們只圖眼前的開心。更何況，現在的低級快樂有了大數據的加持，只會讓孩子越來越上癮，越來越依賴低級的感官刺激，給自己的快樂。

如果：

孩子嚷嚷着要手機，你就習慣性把手機扔給孩子；

孩子要看動畫片，就每天到點給他放動畫片；

單詞、古詩背起來又晦澀又枯燥，就差不多得了；

鋼琴、舞蹈……學起來太累太辛苦，心疼孩子要不就算了。



這條路不是在把娃養「貴」了，而是要把娃養「廢」了～

人能力的提升，不是一個直線向上的過程，而是螺旋式的。可能到了某一個階段，他要耗費上很長的時間和精力，才能完成下一步的進階。真正的精進，甚至需要漫長的練習和反覆的失敗。這個階段不怎麼快樂，但是跨過這個階段才能擁有深層次的快樂。

孩子東學一下，西學一下，永遠停留住淺嘗輒止的階段。那他永遠體會不到「深層次的快樂」，只能放任自己進入「低級快樂」的惡性循環。

美國國家衛生研究院對上萬名兒童做過調研：

如果孩子長期處於放縱的快樂中，他們的大腦皮層會變薄，慢慢他們難以保持持續的注意力，對枯燥的學習閲讀提不起興趣，失去深度思考的能力。



時間長了，孩子只會與其他孩子差距越來越大。等長大後到了社會上，社會不會遷就沒有生存技能的成年人。

教育是場修行，需要理性與愛意的平衡。父母的責任不是讓孩子永遠快樂，而是教會他們區分快樂的質量。能剋制低級慾望的孩子，未來才有資格享受高級人生。

【本文獲「CC爸媽」授權轉載，微信公眾號：cc-bama】