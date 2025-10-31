日本媽媽為何總優雅？5大儀式感必學　第3招竟能「瞬間變美」

日本的媽媽們同樣也是在每天的柴米油鹽醬醋茶中，究竟如何保持優雅感呢？其實從他們的日常就可以發現一些蛛絲馬跡囉！想要更優雅過生活，不妨試試以下方式，尋找媽媽生活中的儀式感吧！



讓生活多一些儀式感吧！（按圖向日本媽媽學習！）

手作小物

日本的百貨公司或大車站複合式商場中，都能看到專門販售手工藝材料的小店，從五金到樹脂材料、毛線等琳瑯滿目，包裝上也都會有簡單的教學，有些店舖還會開設手工藝教室，教大家親手做出各式各樣的生活雜貨。不少日本媽媽們相當熱衷於這樣的手工藝活動，為孩子的口水巾繡上可愛的圖樣、編織玩具、小飾品等等，耐心學習的過程不僅療癒，還能訓練美感，為生活增添不少趣味呢！

如果說一開始不想要就添購這麼高階的道具或參加課程，也可以從百元店的手工藝材料包開始唷！日本的百元店Seria就擁有非常豐富的手工藝材料，銅板價就能購入高質感商品，很適合手工初心者喔。

與花朵為「舞」

日本地鐵的出口或車站附近的商店街都一定會有至少一間花店，店門口陳列各式各樣的花束，隨着季節更換色系，鮮豔的色彩讓經過的人都會停留目光。

細心處理且經過搭配的花束，帶回家插入花瓶中即可，也是不少日本媽媽轉換心情的好方法唷。

再忙再累也要記得照顧自己

有了孩子後，原本少女時期能夠好好保養、打扮的時間全部都轉移到孩子身上，實在很難維持優雅呀。因此日本的商家推出了各式各樣的時短保養商品，強調一罐抵三罐，讓原本需要三十分鐘的保養程序五分鐘之內就搞定。彩妝方面也有不少能夠迅速上妝，瞬間擁有好氣色的產品，這也是為甚麼日本街頭上的媽媽，總是看起來如此美麗動人的秘密喔。

孩子的穿搭不能偷懶

「小孩每天都把自己玩得髒兮兮，乾脆每天都穿破舊的衛衣吧！」在日本媽媽心中很少會出現這樣的想法，注重清潔感的日本媽媽們，把自己打理得乾淨亮麗，也會讓孩子維持相同的狀態，既使是孩子的衣服也會注重穿搭意識，出門前都會精心為孩子搭配服飾與配件。

媽媽聚會紓解心中壓力

當上媽媽後時間與上班族錯開，與尚未組織家庭的朋友們往往難以約會，也因此開始會有媽媽好友出現，不僅能夠互相分享育兒經，彼此的煩惱相近，更能抒發心中囤積的壓力與怨氣，也因此日本平日上午的公園或親子咖啡廳都能看到媽媽好友們的聚會喔。

只要用愛守護，大家都是最棒的媽媽！

第一次當媽媽的人往往會收到各式各樣的意見，雖然都是善意的想傳遞當媽的捷徑，但相同的模式並不適用於每個家庭，當覺得遇到瓶頸或對日復一日的生活感到疲勞時，不妨試試日本媽媽的方式，尋找生活中的儀式感，傾聽自己內心的聲音，也許煩惱就能在這些行動中逐漸找到解決方法喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】