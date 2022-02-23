小孩應參加喪禮嗎？專家指7歲以下不建議　若出席可隨身帶2物避邪

生老病死是我們人生中難免遇到的問題。不過對媽媽們而言，最困擾的問題就是：「小寶寶、幼兒到底適不適合參加喪禮？」



許多人會心想：往生的長輩都好疼愛這個孫仔，或許會希望小孩也能送上一程，但又礙於許多傳統禁忌，或是怕小孩看到不該看到的東西，回家後晚上睡不好，或是「驚到」。因此妞編輯也特地訪問禮儀公司相關的專業人士—台灣龍巖禮儀公司的林經理、冬瓜行旅郭總經理、知名作者大師兄，讓他們給家屬一個明確的建議。

7歲以下不宜參加喪禮？專家說：原因有3點！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Q：小孩幾歲後才建議參加喪禮？

綜合三位的意見，他們都認為：7歲以下的小童不宜參加喪禮。原因是因為：

1. 傳統禮俗的過程、儀式較冗長，小孩很難有足夠的耐心待在現場。

2. 若是現場家屬情緒激動，小孩也比較會被嚇到，出現哭鬧的行為，或是不會看場合的笑鬧，影響大家的心情，甚至是干擾在同一場地辦喪的家屬。

3. 怕小孩年齡太小、被煞到也是有可能的。

因此如果家人真的希望小孩能參與，最好是待一下下就由照顧者帶離。

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Q：該為參加喪禮的小孩準備什麼東西？

如果無後援、或是真的沒辦法非得帶小孩參加，我們還是可以為孩子做以下準備：

1. 先把孩子餵飽、睡飽，讓他精神飽滿、心情好的參加。（如果想讓他睡一路、不要打擾別人的話爸媽也可稍微規劃一下時間）

2. 如果要避煞，可以在小孩出門前、到達禮廳前，身上帶著淨符，或是避邪植物如：抹草（又稱茉草）、芙蓉葉、或單數片的榕樹葉、帶一小包加有鹽的米，回家前丟掉。

3. 參加完法事，離場／回家前的時候再用禮廳準備的淨水噴灑全身，然後到人潮多的地方走走、再回家，避免把不好的東西帶回家。

Q：不得不參加喪禮，建議孩子參加哪個環節就好？

傳統喪禮的儀式又多又冗長，小孩不可能每一種都參加。但如果不得不參加，或是真的想讓小孩為往生者送一程，建議可以參與「家祭」這個流程就好。讓大人陪在小孩旁邊、協助孩子為往生者上香、鞠躬。

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