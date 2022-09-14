大熱Sticker主角長大了! 解構印尼9歲肥仔Tatan的故事

相信大家在通訊軟件都會常常用到小男孩Tatan sticker，原因無他，就是趣怪、玩味、表情到位，看到他的貼圖已經是會心微笑、心情放鬆！他的IG已經吸引了近270萬追蹤者，不知道你又是否其中一員！今年8歲的他，不知道長相又會是怎樣呢？而大家又是否知道印尼9歲肥仔Tatan背後的故事？

圖片來源：IG@jrsugianto



童年照網上瘋傳源於哥哥的愛？



於印尼土生土長的Tatan，全名叫Jonathan R. Sugianto，不過大家也叫他做Tatan。他今年已經8歲了，這數年的童年照幾乎在網絡上瘋傳！原因是哥哥是他的超級粉絲，不停地替Tatan影相和拍片，然後分享到各大社交平台上，令他輕鬆擁有大量粉絲！

當年令Tatan一炮而紅不是相片，反而是一段跳舞片！他聽著歌手Bruno Mars歌曲，隨著音樂節奏而搖動身體，趣怪表情加上可愛舞姿，輕鬆吸引眾人眼球！

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8歲Tatan樣子漸漸成熟，擺脫稚氣

從IG上可見，今年8歲的Tatan樣子漸漸成熟起來，擺脫稚氣。而且他有近視而要戴帶眼鏡，相片好像又變成霸氣、成熟BOSS！希望他繼續開心快樂成長！