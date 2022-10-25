細個學鋼琴可改善老年認知能力？研究：學習樂器有更好的思維能力

不少家長會帶子女學習樂器，希望可以令子女多一種技能或興趣，有外國大學研究分析人在11歲和70歲時大腦狀態，結果顯示在童年和青春期學習樂器與提高老年人思維能力有關。



學習樂器提高大腦認知

根據英國愛丁堡大學（The University of Edinburgh）數據，這項研究有366 名人士參加，有117 人報告自己在童年和青春期有演奏樂器的經歷，他們最常用的樂器為鋼琴，其他樂器就包括手風琴、風笛、結他和小提琴。隨著年齡增長，參加者接受了一些身體和心理功能測試，包括重新參加每個人在 11 歲時參加的標準化認知能力測試，其中包括口頭推理、空間意識和數字分析，研究人員也會詢問 70 歲重新參加測試的參加者一生音樂經歷，以了解音樂經歷是否與健康有關。

研究人員指，即使考慮了可能會影響結果的因素，例如社經地位、教育程度、兒童認知能力、老年健康狀況，結果顯示有更多學習樂器經驗的人，在70歲時會表現出更高的認知能力。參加者開始接觸樂器年齡中位數是 10 歲，停止演奏樂器年齡中位數是 18 歲，在停止演奏樂器50多年後，研究團隊仍發現學習樂器對於大腦認知腦功能有長期、持續性益處的證據。

示意圖

英國愛丁堡大學「認知老化與認知流行病學中心」前主任、榮譽教授Ian Deary表示：「我們必須強調，我們發現的樂器演奏經驗與終生認知能力改善之間的關聯很小，而且我們無法證明前者導致後者。然而，當我們和其他人尋找到，可能導致某些人的大腦比其他人更健康的許多小影響時，這些結果值得跟進。」現任愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh’s Napier University）心理學講師的 Judith Okely 說：「這些結果進一步證明，具有智力挑戰的活動，例如學習演奏樂器，可能與更好的思維能力有關。」

資料來源：https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/09567976221092726