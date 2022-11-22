昆蟲入耳點算好？即睇3大NG行為 醫生：「絕對唔好用棉花棒挖耳」

最近天氣依然炎熱，蚊蟲肆虐，更是一些蟲子的繁殖季節，特別是在晚上的時候，有的人是因為晚上聽到蚊子叫，用力拍打結果蚊子不小心就打到耳道中的，也有的是覺得耳朵癢想去掏，結果剛好把蟲子趕到耳道中，各種千奇百怪的主訴，就在夜間的急診上演，夾出來的蟲子，從蚊子、蒼蠅、小蟑螂，可謂是應有盡有？！

資料授權：急診柯南．翁梓華醫師



大部分的人遇到這種狀況，會有耳朵極癢、痛、一直有嗡嗡聲等的表現，但這時候，大家一定要做對，不然蟲子沒掏出來不打緊，如果傷害到耳膜那更是得不償失。

👉🏻小蟲跑到耳朵的NG行為👈🏻

❌立即使用掏耳棒或棉花棒挖：這樣的做法往往會讓蟲子更往耳道深處爬，操作不慎，甚至可能破壞到耳膜。

❌拿不明液體灌洗耳朵：之前遇過拿殺蟲劑想要直接進行「除蟲」的民眾，結果殺蟲劑本身對於皮膚與耳膜有刺激性，結果反而引起外耳道嚴重發炎。

❌劇烈晃動頭部試圖將蟲子甩出：劇烈的晃動，反而容易讓蟲子躁動不安，移動刺激外耳道，可能造成更大的不適

面對小蟲進耳朵，首先請大家保持冷靜

👉🏻數個急診臨床醫學指引上的處理方式👈🏻

✅將燈關上，將耳朵往後上方提，並且用光照耳朵：這個僅限於夠小的蟲（像是螞蟻），利用蟲的趨光性，讓小蟲願意自主地爬出耳道，然而，成人的外耳道並非直線，因此可以透過將耳朵往後上方拉，讓耳道變成更直的線，這樣照光效果會更好，但這僅限於能「回心轉意」的蟲蟲，臨床上，成效有限，特別是一些蟲蟲（像是蟑螂）「不會倒退走」，這樣的效果基本上就無效。

✅用食用油滴入耳朵，先讓蟲蟲窒息，減少傷害：這時候可以先躺下來，將沒有刺激性的油滴入耳朵，靜置5-10分鐘，讓蟲窒息死亡，避免蟲體二次傷害，然後可以初步嘗試用油潤洗，看是否能將蟲體潤洗而出，如果成功潤洗出，則可以在耳鼻喉科追蹤，如果發現有聽力損失或是蟲體還是沒辦法取出，則要考慮前往急診。

急診的醫師，面對蟲蟲危機，大概會用以下幾種方式搭配耳鏡的使用取出蟲體



✅用耳鼻喉科專用鑷子將蟲體完整夾出

✅用負壓抽吸器想辦法吸住蟲體的屁股，將蟲體拖出

✅如果上述兩者都沒辦法處理，則會直接對蟲體進行破壞，再由醫師一片一片將蟲體夾出

蟲蟲誤闖禁區切莫驚慌，但只要處理得當，定能圓滿落幕。

《完整的準備是面對問題最好的解決方法，它能消除你心中的恐懼！》

資料及圖片獲授權轉載：急診柯南．翁梓華醫師

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