婆媳｜奶奶拒請陪月稱浪費錢主動提議幫手意見不合新抱激到動胎氣

不少人都會在產後聘請陪月，照顧嬰兒和媽媽的需要。近日有網民發文分享母親與大嫂的磨擦，大嫂打算在產後請陪月，但母親卻反對，更主動請纓說要幫手。兩人就此吵架，大嫂也因此動胎氣。



事主於「香港討論區」發文，指近日大嫂懷孕，預產期為年末。雖然離產期還有一段長時間，但大嫂已開始物色陪月。母親得知後便建議大嫂不要浪費錢聘請陪月，主動提出由她上門照顧大嫂，更指外人照顧一定不及家人細心，希望他們能把錢用在育兒上。

不過事主亦表示感覺到大嫂不想奶奶經常來訪，兩人最後因是否請陪月一事而鬧了一場大交，大嫂更因此動了胎氣，而大哥得知後亦責怪母親：「（佢）話媽咪唔應該咁樣同佢老婆講嘢。」

事主立場中立，她指母親其實只是想幫忙，希望兒子和新抱能省錢，但是哥哥卻反過來責怪她。不過她也表示體諒大嫂的處境，而且她也私心希望大嫂請陪月，這樣母親就能專心打理自己家：「我都想大嫂請陪月好過媽咪日日走去佢哋屋企，媽咪去佢哋屋企成個月咪變咗我要做家務……」

奶奶拒請陪月，指外人照顧一定不及家人細心，希望他們能把錢用在育兒上。（PhotoAC）

各有道理網民意見兩極

網民意見兩極，一部分人支持大嫂請陪月，認為應交由他們作主，奶奶不應干涉，而且陪月有專業知識，能好好照顧媽媽的產後需要。有不少人都認為沒有新抱會想奶奶每天到訪，如果交由奶奶照顧，或易生磨擦，保持距離才是最好的做法；不過也有部分人支持奶奶的做法，認為奶奶只是好心想減輕兩人的負擔，更有人批評新抱是「身在福中不知福」。

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