香港小童群益會推Web3.0數碼藝術多媒體互動展 中環街市免費參與

由香港小童群益會舉辦的《兒童及青年友好香港》多媒體互動展以「兒童及青年友好香港」為主題，圍繞「七大兒童及青年友好服務範疇」展示家庭、學校、社區的共同協作力量，鼓勵大眾以行動響應社會責任使命，攜手創建有利兒童及青少年身心發展的「兒童及青年友好香港」。展覽將會在 2023 年 8 月 18 至 20 日期間，於中環街市一樓及二樓免費開放予公眾參與。



是次展覽以「共創未來．童心前行」為口號，將「兒童及青年友好香港」理念融入多媒體及藝術元素，透過創意畫作、互動體驗及影片分享，展出香港小童群益會各項重點服務，帶領大眾從兒童及青少年的角度出發，全面探索香港兒童友好發展的無限潛力。展覽活動豐富，除了能欣賞青少年與插畫家天馬行空的創作，家長們更能與子女享受各種親子互動的樂趣，共同締造美好回憶！

屆時展覽首日，香港小童群益會更將邀請「兒童及青少年友好大使」謝安琪小姐及陳柏宇先生作展覽的開幕禮嘉賓。

展會亮點包括七大兒童及青年友好服務展區，展示家校社協作力量。展區將介紹香港小童群益會各類型服務以及各項介入方式，並展示如何透過家、校、社協作，為下一代提供安全的承托環境及均等機會，以發揮潛能。

•展區一：兒童為本及早介入

•展區二：多元生涯發展

•展區三：數碼創意能力培養

•展區四：家庭培育及支援

•展區五：精神健康與社區資本

•展區六：社會創新與社區參與

•展區七：運動與健康

香港小童群益會舉辦的《兒童及青年友好香港》多媒體互動展

Web3.0 數碼藝術作品展

香港小童群益會誠意邀請 4 位本地插畫家包括癲噹、東尼電機、Oh…little sweet 及 Zion，與 10 位兒童及青少年共創大型畫作，以 Web3.0 數碼藝術作品展的形式展示年青人眼中的「兒童及青年友好香港」，作為日後慈善捐款的紀念品之用。

「童心前行」集印活動

為增加展覽的互動及趣味性，並透過遊戲提升大眾對創建兒童及青少年友善環境的關注度，展覽期間將舉行「童心同行」集印活動 ，邀請大眾尋找在中環街市的特設蓋印站。參加者只需要在展覽集印卡上齊集 4 款任務印章，並讚好或追蹤香港小童群益會 Facebook 或 Instagram，即可免費換領精美禮物乙份，數量有限，送完即止。

「名字裏的祝福」親子小屋 DIY

父母能與子女合力製作立體小屋，共同發揮創意，設計夢想中的「家」。在製作的過程中，家長可與孩子分享他們名字的由來，讓孩子了解名字背後所隱藏父母和長輩的愛和祝願。

「童眼看世界」體驗活動

本會與遊戲湯麵聯手以「同理共感」及「兒童視角」為出發點，鼓勵兒童、青少年及家長透過 Minecraft 平台發揮創意，融入兒童友好的設計元素，重新設計及提升社區與中環街市的兒童配套，從而培養下一代的社區關懷意識。

《尋找魔法石頭之旅》親子共讀體驗

展覽場內設有逾 1 米高的《尋找魔法石頭之旅》大繪本書，以及多項互動遊戲，讓家長與孩子共讀故事，邊玩邊享受閱讀的樂趣。

夜貓 Online「Minecraft 青年大使計劃」體驗活動

展區展示 7 位年青參加者在 Minecraft 平台所建構的青年中心設計。大眾可以透過 Minecraft 互動平台一睹年青人理想中的青年專屬空間，由聆聽出發，了解青年人的精神健康需要。

We are H.E.R.E 花療工作坊

展覽將舉辦不同的藝術工作坊，如「乾花心意卡」及「試管乾花」DIY 活動，為青少年打造舒適自在的充電空間，讓他們能夠暫時遠離繁囂，重新與自己連結，享受時光。名額有限，先到先得。

運動體驗空間 及 星級導師分享環節

展覽除了設有刺激的親子桌下足球機及沉浸式電子單車機體驗，同場更會舉辦體能測試活動，讓父母與孩子一同參與運動，享受親子運動的樂趣。另外，本會亦邀請到曾獲場地單車世界錦標賽冠軍的前港隊代表郭灝霆到場，和市民大眾分享他的運動心得。

「BALANCO 親子疊疊樂」挑戰

本會限定版 BALANCO 是一套適合一家人使用的傢具。6 件 BALANCO可疊砌在一起，過程中講求平衡、互相支持、耐性及細心，同時可增加親子溝通與互動。在展區中大眾可自由參與平衡疊石遊戲，讓父母與孩子共同挑戰，發掘無限可能性。

早鳥登記

《兒童及青年友好香港》多媒體互動展現正開放早鳥登記入場！由即日起至 8 月 18日前於網上登記，只需在現場出示早鳥登記確認電郵中的二維碼（憑二維碼即可免費換領精美禮物乙份*），禮物數量有限，先到先得，送完即止。

活動網頁： https://qrco.de/be3VZa

*條款及細則：

每人只限換領禮品乙份，先到先得，送完即止。

如有任何爭議，香港小童群益會擁有最終決定權。

香港小童群益會保留隨時更改、取消或補充上述活動或此條款及細則之權利；亦可於任何時間更改、取消、結束或中止活動而不另行通知。

《兒童及青年友好香港》多媒體互動展詳情：

日期：2023 年 8 月 18 至 20 日

地點：中環街市一樓及二樓