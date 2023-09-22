女兒精心設計惡作劇親手送贈大包香煙 父親得知真相後哭笑不得
撰文：阿言 螢火蟲
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大家從孩子手中收過最驚奇的禮物是甚麼？日本有位男網民回家後，收到二女兒送贈的一袋禮物，袋內裝有多條酷似香煙的條狀物，令他大吃一驚。當他得知「香煙」的真相後，既好笑又不得不佩服女兒的創意。
日本一位男網民於情人節當日收到女兒自製的愛心禮物。當日他回家後，從二女兒手中收到一袋用膠袋包著的「香煙」，「香煙」上更有黑色的「煙灰」，當時他感到非常驚訝，一度以為是女兒從停車場撿來的垃圾。
後來他從袋內拿出這束條狀物，才發現是女兒精心炮製的白朱古力餅。原來女兒仿傚社交平台的影片，特意用餅乾條、白朱古力和曲奇餅製成香煙狀的甜點，更將食物放到膠袋中增加真實感來整蠱爸爸，而這個惡作劇也成功為爸爸留下深刻的回憶。
當父親知道原來女兒也用同樣的方式「惡搞」朋友後，表示知道她用這包裝送給同學後，他嚇到瑟瑟發抖，也許是怕女兒的同學會和他一樣大受驚嚇。
事後爸爸拍照並分享到社交平台，引起不少網民關注，網民都認為事主的二女兒太有創意，第一眼真的會讓人以為是香煙，非常像真：「二女兒是天才」、「裝在袋裡太真實了，感覺就像撿到垃圾一樣」、「完成度太高」、「哇我以為這是真的」，更有網民看完這則帖文後，用同一方法製作「禮物」送給丈夫。
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