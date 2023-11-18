老婆當醫生　卻不講衛生？夫妻協調失敗　老公嘆無奈只得分房瞓

不少夫妻因為育嬰，而不得不走上「分房」這條路，但是這對夫妻卻是因為老婆不洗澡上床，讓老公忍無可忍決定睡沙發。



這名美國男子就在社交網站Reddit上苦惱發文詢問，自己為了「健康疑慮」而決定暫時與老婆分床，但他想知道，他這樣做是不是混蛋的行為。

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「分房」原因，老婆不洗澡

說實在的，前提是他也不想這麼做，畢竟分床會帶給他婚姻無形上的裂痕，偏偏他老婆認為他太大驚小怪了，根本沒必要這麼做。

為甚麼他堅持老婆睡前要洗澡呢？他承認，身為一位婦科醫生的老公，他非常感到自豪，即便他的妻子在醫院工作期間高規格遵守衛生安全，包括戴着手套、定期更換手術服，甚至採取預防措施以避免任何污染。但是不表示，她就免除一切病毒，甚至可以回家不洗澡。

討論無果，決定分床

正因為如此，他開始跟老婆討論，她應該在睡前好好洗個澡，沒想到老婆顯然不買單，直接回應「沒有必要！」甚至覺得老公太過無理取鬧。原本是一件小事，卻讓這個幸福家庭產生歧見，「我不認為，讓她在睡覺前快速洗個澡的要求，是不合理的，」老公無奈地說到。

「尤其她近來工作，會接觸大量『體液』！」光是這一點就讓老公感到健康受到威脅，即便他們現在並沒有孩子，他依然感受到不舒服，偏偏兩人因為「洗不洗澡」陷入僵局。

老公老婆，到底誰對？

他的貼文果然引發了網友之間的激烈爭論，大部分的人堅持，睡前洗澡是最基本的衛生習慣；尤其要求一個待在醫院一整天的人，回家先去洗澡並沒有錯。甚至還有網友提到，「回家先洗澡，不是應該的嗎？」

然而，在激烈的反對聲中，也有些人點名老公說到，老婆並沒有把液體弄到身上，甚至帶回家！這位老公基本上是在譴責老婆不衛生，但事實上「她可能比你更乾淨。」還有人補充說，「你的妻子每天會見到許多病人，她一定會做好任何必要的防備。」而事主聽取不同意見後決定，「我會盡力再跟老婆達成妥協的！」

同床優點多於分床

顯然這位老公也不想睡梳化啊，儘管越來越多的夫妻，選擇分房來獲得更好的睡眠品質，但一項研究顯示，他們可能會面臨憂鬱、焦慮、壓力和疲勞的風險。

不過，一項值得我們關注的研究，倒也提醒我們夫妻「分床」，到底好不好？亞利桑那大學睡眠專家邁克爾·格蘭德納博士提到，睡在同一張床上的夫妻，比起單獨睡覺的夫妻，享有一系列身心健康益處。「可以感受伴侶的情緒，這在彼此的關係中，能感到更多的安全感，也能一起享受更好的生活品質。」他同時補充說，「無論我們單獨睡覺，還是與伴侶或家人一起，都可能會影響我們的睡眠健康，這一點是不容置疑的！」

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「分房」原因竟是老婆睡前不洗澡！醫生老婆覺得沒有必要，老公忍無可忍開始睡沙發，他問到：我這樣做錯了嗎？】