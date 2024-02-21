主婦手｜接觸刺激性物質所致 或出現紅腫流膿 附主婦手處理方法

主婦手，又稱為接觸性皮膚炎（Contact Dermatitis），是指雙手出現過敏性皮膚炎的一種濕疹症狀，通常是由於接觸到刺激性物質或過敏原物質所引起。

本文作者：博愛醫院林之蘭中醫師



主婦手又稱接觸性皮膚炎 源於接觸刺激性或過敏原物質引起

刺激性皮膚炎（Irritant Contact Dermatitis，ICD）是由接觸直接損害皮膚外層的物質引起的，例如肥皂、洗潔劑、消毒劑、漂白劑、化學溶劑，甚至是水。

過敏性皮膚炎（Allergic Contact Dermatitis，ACD）則是由接觸導致免疫系統產生過敏反應的物質引起的。這些物質可以包括金屬、化妝品、塑膠、指甲油等。

由於長期接觸上述物質，手部的皮膚角質層變得脆弱，導致水分容易流失，從而引起皮膚乾燥。這也使得皮膚對外界刺激的“抵抗力”降低。患上「主婦手」的人可能會出現以下特徵：皮膚瘙癢、乾燥脫屑、紅腫、出水泡、滲液或流膿等症狀。同時，患處的皮膚也可能變得粗糙或者增厚。

主婦手是濕疹嗎？

雖然主婦手和濕疹都屬於皮膚過敏，但它們有一些主要區別。主婦手主要出現在手部，而濕疹則傾向於全身性皮膚炎。此外，兩者的病因和症狀也有所不同。主婦手是由接觸刺激性物質或過敏性物質引起的，濕疹則被認為與遺傳、環境和致敏原有關。此外，因為情緒可以影響免疫系統，所以濕疹也因情緒壓力有關。

主婦手處理

1. 血虛生風

a.常用方藥：當歸飲子（當歸 白芍 川芎 生地黃 白蒺藜 防風 荊芥 何首烏 黃耆 甘草 生薑）

i.由四物湯和其他祛風益氣藥物組成，能調理血虛、血燥和風熱內蘊所引起的皮膚疾患，以達到養血潤燥、清熱祛風止癢、排膿生肌的效果。

ii.龜裂出血不癒者可以加紫草幫助埋口止血，皮膚增厚有瘀者可以加赤芍、牡丹皮。

b.辯證要點：血虛體弱患者居多，譬如貧血、婦女、老人。皮膚乾燥，皮疹色淡紅或色淡近皮色，乾燥滲液不多，或見增厚。

2. 濕熱內蘊

a.外洗用藥：黃連10克、黃柏15克、白蘚皮20克、蛇床子15克、金銀花15克、連翹10克。

b.此方能清熱解毒，減少皮膚炎情況，而且能收斂點刺、糜爛樣皮疹和膿頭。浸洗或外敷均可，洗後保持乾爽。

輕微的主婦手症狀可以嘗試使用「濕裹」的方法來緩解不適。這可以通過將乾淨濕紗布裹在患處上一整晚，以確保患處充分保濕。然而，如果出現水泡出水或發炎、龜裂等情況，有可能引發細菌感染，因此嚴重症狀患者應該直接求醫處理。

對於過敏性皮膚炎，最有效的方法是找出引起過敏的致敏原，並盡量避免再次接觸它們以避免病情惡化。這可能需要進行過敏測試或與醫生討論，以作確定。西藥或外用藥膏多以類固醇、抗敏藥（即抗組胺藥 Antihistamine）來治療。

綜合而言，配合中醫治療主婦手可以針對不同的症狀和個人化調理。在治療過程中，中間因托毒外出、調補等不同情況或有皮疹的反覆，故此與中醫師密切溝通是非常重要的，以確保治療方案的安全和有效性。除了上述提到的中藥方劑和草藥成分，中醫治療主婦手還可能包括針灸、食療調理和生活方式建議。綜合應用可以達到緩解主婦手症狀、促進康復和預防復發的效果。如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。

《以上資料獲博愛醫院林之蘭中醫師授權轉載》

博愛醫院林之蘭中醫師

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