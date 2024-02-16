BB保險｜1歲前嬰兒保險投保攻略附7大重點考慮因素 愈早投保愈好?

BB保險｜嬰幼兒免疫力低，尤其是初生嬰兒階段要特別留意。即使是傷風感冒或感染流感，也存在潛在健康風險，如引發嚴重併發症。即睇嬰幼兒常見10種疾病以及針對性處理手法，若出現以下症狀定必立即求醫。為應付嬰幼兒醫療開支，家長們也可考慮醫療保險，減輕經濟開支壓力，本文將會分析投保前必考慮6大因素及重點提醒。



10種嬰幼兒常見傳染病

嬰幼兒抵抗力較弱，當接觸各種病毒時，容易因免疫力系統未成熟而受感染。以下10種嬰幼兒常見疾病附有病症及處理方法，照顧者應先細閱處理及預防方式。不過，當小朋友出現症狀，請先立即求醫評估病情及對症下藥。

1. 水痘：小於1歲之嬰兒、孕婦為併發症高危險群

2. 麻疹：可能引發中耳炎、肺炎與腦炎

3. 德國麻疹：孕婦感染可能有嚴重後果

4. 登革熱：如果沒有及時就醫或治療，死亡率可以高達20%以上

5. 腸病毒：5歲以下的幼兒為重症的高危險群

6. 病毒性腸胃炎：引起嬰兒和5歲以下幼童腹瀉最常見的原因

7. 沙門氏菌感染症：易因菌血症引發其他嚴重併發症，常發生於嬰兒和5歲以下小孩

8. 流感：重症及死亡者多見於65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦、免疫功能不全者

9. 腮腺炎：全年均有病例，盛行於9歲以下

10. 百日咳：引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血、死亡

+ 33

+ 12

為應付嬰幼兒及小童階段龐大醫療開支，很多家長們也會考慮醫療保險來減輕經濟開支壓力。市面上有多款BB保險及兒童保險，家長們購買醫保前應先考慮以下6種因素，同時了解清楚門診及住院的索償要求，本文將會細列投保前考慮因素及重點提醒。



BB保險Q&A

1. 需要為BB購買醫保嗎？

嬰幼兒免疫力較成人低，受感染時亦較容易出現併發症，故嬰幼兒到幼童階段對門診及住院也有一定需求。在2023年未，醫管局表示兒科病床整體入住率偏高，平均每日入院人數超過200人，主要是呼吸道感染，而患者更出現多重病毒感染個案。

要注意的是，部份醫保對門診及住院索償要求及金額不一，如家長們考慮小朋友會到私家病房而公立病房，就要細心查看醫保條款。當小朋友需要住院時，除了考慮公立或私家病房，也要考慮病房種類。如是普通病房，同一空間下的幼童病者較多，家長或要面對交叉感染的風險。

2. BB出生後多少天便可投保？

最理想的投保時機就是小朋友出生後15天或以上，而部份醫保保費在5歲前後有變化，因為0至5歲小朋友醫療或受傷機率而定。「盡早投保」意思是趁BB健康時投保，避免生病時投保而負擔較高保費或未能投保的風險。

3. 為子女購買哪些醫保較佳？

購買醫保前，應先考慮家庭經濟能力及預算，尤其是家庭需要。如父母們自身醫保費福利可延伸到家屬、配偶及其子女享有住院保障，家長為BB買保險時便可考慮門診保障較重的醫保。如

買BB保險前7大注意位

1. 保障金額

購買醫保時要先評估賠償金額及範圍是否足夠，否則家長們需要自付相關費用。

2. 全數賠償

一般醫療保險對各種醫療項目均設賠償上限，投保人需要自付一部份的醫療費用。而標明「全數賠償」的醫療保險未就每項醫療項目設賠償上限，只要符合保單條款或不超過每年度的總保障額，保險公司便會全數賠償。

3. 自付費，又稱「墊底費」

「墊底費」即「自付額」，投保人要先自付特定金額，剩餘醫療費用才可向保險公司索償。家長應選擇沒有「墊底費」的BB醫保，減輕家庭經濟負擔。

4. 陪床費及私家看護等開支

除住院費用、手術費用、醫生費用之外，兒童住院之陪伴床位費及出院後醫療費用，同時也是家長需要考量的項目。

5. 住房級別

醫療保險所列的病房，一般分為普通大房、半私家房和私家房三大級別。一般家庭除了考量自身經濟能力之外，更會考慮到交叉感染傳染病的風險，若選擇私家病房的BB醫保，保費自然相對較高。

6. 續保保證

市場上大部分醫保均是每年自動續保，但自願醫保是受政府規管，需要提供保證續保。即使受保人健康狀況有變化，也能續保醫保。

7. 針對性額外保障

因為受保人為嬰兒或兒童，是需要照顧的階段，若遇上保費付款人遇到重大意外或身故，保險利益很大機會因而受損，最壞情況更會發生斷供而致不再受保。市場上亦有針對此一情況而提供額外保障的計劃，讓初為家長的消費者更安心。