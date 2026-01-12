喝咖啡竟傷腎？沒吸煙卻得肺癌？醫曝5大隱形毒　這習慣毀掉健康

為甚麼沒抽菸喝酒還會得肺腺癌？為甚麼喝咖啡肝腎功能竟然一直衰退？為甚麼一睡覺就鼻塞嚴重？你是不是也有這些疑問？腎臟科醫生洪永祥指出，病人跟醫生找不到病因的懸案，很可能都是和「慢性中毒」有關。



腎臟科醫生洪永祥說，台灣人生活中常見5種毒，分別是吸入毒、黴菌毒、清潔化學毒、加熱與容器毒及經皮毒，急性中毒症狀凶猛診斷容易，但慢性中毒往往因為無自覺的習慣，導致不知不覺每天在中毒；就算年輕時肝腎功能較好，症狀不明顯，但長久下來，輕則傷肝、腎、心、大腦、骨髓和免疫系統，重則癌症。

相關文章：牛奶是「生鏽的脂肪」多喝易致癌？專家破解坊間對牛奶7大迷思

+ 16

腎臟科醫生洪永祥在Facebook「洪永祥醫生的慢性腎衰竭攻城療法」分享生活中常見的5種慢性中毒：

第一種為「吸入毒」，像是二手菸、廚房油煙、燒金紙或裝潢的甲醛等都是。



短期暴露恐造成咳嗽、頭痛、眼睛不適、喉嚨痛、打噴嚏、噁心、呼吸不順和心律不整等症狀，長期吸入可能發生氣喘、支氣管炎、肺氣腫與肝腎衰竭，甚至會使心臟病和肺癌的罹患率升高。

洪永祥醫生提出預防吸入毒的方法：菸癮者即便沒在家抽菸，留在衣服毒煙塵一樣會帶到家中的地毯地板床上長達三個月，風一吹家人不小心就會吸進去，這就是三手菸。

廚房油煙則可能是家庭主婦肺腺癌的主因，煮熱開水要注意水蒸氣的三鹵甲烷，煮開水要先過濾，若自來水沒有事先過濾，燒開水煮沸後，建議打開抽油煙機，並且開蓋再多煮2分鐘，可吸掉三鹵甲烷、氯等有毒物質，若是水已有先過濾過，則是直接煮沸就好，不用特地開蓋多煮。

儘量使用蚊帳不要使用任何傳統或是電子蚊香，焚香燒金紙要戴口罩並儘可能在開闊或通風空間，家中裝潢時務必跟設計師討論要使用無毒建材、打開抽屜衣櫃若有嗆鼻味就務必要去除甲醛。

第二種為「黴菌毒」，浴廁黴斑、寵物皮屑霉菌、香港腳的襪子、潮濕劣質咖啡豆、開封很久的堅果花生、黴斑的枕頭被單床套與床墊等等，都屬於黴菌毒的類別。



台灣氣喘衛教協會發表研究指出，有31%的過敏氣喘患者對黴菌過敏。台中中山醫學院報告也發現，過敏性鼻炎的患者中高達67.8%的患者至少對一種黴菌產生過敏反應。

此外，國外研究發現，一個枕頭平均可滋生多達16種黴菌，同時也是塵蟎的溫床，但一般來說，枕心較難清潔，因此洪永祥醫生提醒，洗完頭髮一定要吹乾，不要濕淋淋地就直接躺下被單、床單、枕頭套的清洗頻率是一週換洗一次，趁著換洗的空檔，用烘被機將棉被、枕頭烘一烘，達到高溫殺菌的效果。

更重要的是，經年類月使用的寢具若發霉應該直接更換、浴室平日也要保持乾燥與通風，有浴室黴斑記得定期要除黴，一般建議大家用一點漂白水來除黴，若發霉狀況比較嚴重，漂白水和水的稀釋比例就調成1比10，如果只是很輕微表面的發霉或是新長出來的，大概可以用1比100的漂白水比例稀釋。

相關文章：大腸癌｜營養師盤點8惡魔食物易致癌 6招抗癌、防癌必吃8食物

+ 4

洪永祥醫生提出預防黴菌毒的方法：寵物有皮屑黴菌務必請獸醫徹底治療，並且避免跟老人小孩免疫力差的家人接觸，寵物經常接觸環境也要徹底除黴。若家人有香港腳，襪子就應該分開洗、不要喝有裂豆壞豆的咖啡、若發現食物發霉、過期，應立即丟棄。

堅果花生，放在高溫、溼度高的地方會幫助有毒的黃麴毒素滋生，建議放在陽光不會直射的蔭涼乾燥處。 也可放進冰箱：降低溫度可以抑制黴菌生長，如果購買大包裝無法一次吃完，建議分小袋，擠出空氣並密封，置於冰箱妥善中保存。

第三種為「清潔化學毒」，像是洗衣精、洗衣香氛球、洗碗劑、化學海綿、浴廁芳香劑、漂白水、除黴劑。



洪永祥醫生指出，有研究顯示洗衣劑與衣物柔軟除靜電紙洗衣，烘乾加熱時，散發出25種有機溶劑，包含了致癌物苯和乙醛，其他含有香味的洗衣產品，也揮發出有毒化學物質。

此外，百滅寧是殺蟲劑，殺塵蟎洗衣精若含百滅寧易殘留在衣服上，皮膚敏感者接觸後恐有紅疹等過敏反應，兒童長期接觸也可能注意力不集中長期接觸百滅寧恐造成肺癌及肝癌。

他也提醒，科技海綿用來洗碗，要小心甲醛與三聚氰胺中毒，前者恐增鼻咽癌、白血病風險；後者則對腎臟、膀胱危害甚大，長期暴露恐增膀胱癌及腎臟癌風險。他建議，使用科技海綿有2大禁忌，包括別用來刷洗碗盤、鍋具和蔬果，容易將三聚氰胺吃下肚；再者別用溫水刷洗，易溶出其中的有毒物質。

洪永祥醫生提出預防清潔化學毒的方法：洗衣曬衣或清潔浴室時，要注意環境通風，並且一定要戴口罩。曬衣服把電扇開到弱風來助乾，以及曬衣服的間距要維持10公分以上，而且最好使用天然肥皂或簡單天然清潔劑，另外使用漂白水、除黴劑時，應注意環境通風，勿太過接近甚至吸入。

第四種為「加熱與容器毒」，包含用塑膠袋裝熱湯、使用不對的微波容器、燒烤油炸食物到焦黑。



洪永祥醫生說，使用塑膠袋或不合格的容器裝熱食或微波如美耐皿，是以甲醛和三聚氰胺為原料縮合而成的塑膠，使用該類塑膠容器盛裝食品時，容易產生塑化劑導致生殖系統損傷與不孕外更是有致癌風險。另外，燒烤烤焦食物含丙烯醯胺、異環胺、多環芳香氫等滿滿致癌物。

洪永祥醫生提出預防加熱與容器毒的方法：使用不鏽鋼、陶瓷玻璃等來裝熱食、微波食物一定要使用專用的微波容器、任何食物若烤焦了就不要再吃。

第五種為「經皮毒」，洗髮精、乳液、面膜、保養品、化妝品、酸痛貼布藥膏、提神精油、髮膠、染髮劑等 。



所謂經皮毒，是透過皮膚進入體內，再經由血液和淋巴擴散、累積的化學毒素。當化學物質接觸了皮膚，約有0.5%的濃度會透過角質細胞間隙、汗腺或毛囊開口滲透到皮膚內部，部分毒素可能殘留在皮下組織，甚至透過血管、淋巴管進入循環系統而累積在體內，長期下來不僅可能引起細胞病變、危害健康，甚至引發癌症發生。

洪永祥醫生表示：「經皮毒和透過口腔進入的毒素完全不同！」由於肝臟具有排毒功能，因此經由嘴巴吃進肚子裏的毒素，90%以上都能被代謝分解；但經皮毒若要排出體外，卻只有10%能排出體外。

像是「螢光劑」、「界面活性劑」、「塑化劑」重金屬、香水或髮膠中的「香精」和「定香劑」、以及家具、衣物和其他生活用品中可能暗藏的「甲醛」等，這些化學物質雖然少量不足危害，但一旦接觸過量，輕則過敏、肝腎衰竭、不孕．重則致癌。

相關文章：流感｜孩童發燒病例激增！不一定是感冒 了解4種呼吸道感染病毒

+ 12

洪永祥醫生提出預防經皮毒的方法：使跟皮膚接觸時間越長的要越小心，像是洗面乳、洗髮乳不要在皮膚停留太久，但是乳液、面膜、化妝品染髮劑這些接觸時間非常長，一定要注意多使用天然成分，減少化學成分；其他像是提神精油、酸痛藥膏、貼布等，要跟口服藥物一樣，需注意使用的時間、劑量。

洪永祥醫生提醒，生活中有些壞習慣務必盡早戒掉，民眾除了減少接觸之外，也可多攝取足夠白開水增加水溶液性毒素排除、攝取膳食纖維跟益生菌增加腸道排毒、有氧運動增加排汗排出經皮毒、多攝取五顏六色蔬果增加抗氧化力與肝腎排毒功能。

延伸閱讀：

大掃除迎來濕疹、富貴手！中醫師教你不傷皮膚打掃法

柳橙汁是無辜的！果汁「新鮮純打」不會致糖尿病，還能降血壓、提升免疫力…醫：別跟這些藥一起吃

【本文獲「今周刊」授權轉載。】